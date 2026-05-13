Plannen
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Automatische synchronisatie van studentenlijsten met het campusbeheersysteem: hoe het hoger onderwijs en online leren tijd besparenLeestijd: 6 minuten19 mei, 2026
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Hoe je de instellingen voor het aan- en afmelden bij het Peer Network in het onderwijs kunt beherenLeestijd: 5 minuten18 mei, 2026
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Hoe gebruik je de ‘Earliest Time’-tool om te kijken wanneer je en je studiegenoten in het hoger onderwijs allebei beschikbaar zijn?Leestijd: 5 minuten18 mei, 2026
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Hoe je de 'Meet Now'-functie onder de knie krijgt: direct afspraken maken tussen collega’s in het hoger onderwijs met één klikLeestijd: 5 minuten18 mei, 2026
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Hoe kunnen 'You Should Meet'-aanbevelingen van medestudenten het netwerken in het hoger onderwijs en bij online leren verbeteren?Leestijd: 6 minuten15 mei, 2026
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Hoe werkt het dashboard voor ‘minst betrokken’ studenten ter voorkoming van schooluitval in het hoger onderwijs?Leestijd: 6 minuten15 mei, 2026
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Hoe kan het hoger onderwijs omgaan met het modereren van schadelijke inhoud door superbeheerders?Leestijd: 5 minuten15 mei, 2026
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Hoe kan het hoger onderwijs effectief omgaan met aanhoudend geklets in de les, los van videogesprekken?Leestijd: 5 minuten15 mei, 2026
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Door docenten toegewezen breakout-roomsessies: hoe hoger onderwijs en online leren tijd besparenLeestijd: 6 minuten15 mei, 2026
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Hoe kunnen het hoger onderwijs en online leren de rolgebaseerde toegang tot opnames en transcripties verbeteren?Leestijd: 5 minuten13 mei, 2026