Ontdek wat eraan komt
Het nieuwe besturingssysteem van tijd
Een systeem voor mensen en teams die klaar zijn om te stoppen met zwalken en hun dagen bewust in te richten →
Voor groepen
Vind het tijdstip dat voor iedereen in je groep het beste werkt.
Maak inschrijflijsten voor workshops, webinars of evenementen en laat mensen zelf kiezen waaraan ze willen deelnemen.
Voor particulieren
Bied een lijst met je beschikbare tijden aan en je klant kiest wat hem of haar uitkomt.
Stel je boekingspagina één keer in, deel je link en laat klanten in een paar klikken tijd met je boeken.
Functies
Plan slimmer door de tools te koppelen die je elke dag gebruikt.
Ontvang automatisch betalingen zodra je tijd wordt geboekt.
Houd je gegevens veilig met beveiliging op enterpriseniveau.