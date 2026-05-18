In het hoger onderwijs lopen spontane afspraken tussen studiegenoten vaak op niets uit omdat het zo’n gedoe is om agenda’s op elkaar af te stemmen. Met één klik op ‘Nu afspreken’ kunnen studiegenoten direct een afspraak maken – dit zou een revolutie kunnen betekenen voor dit proces, omdat studenten zo meteen kunnen afspreken en de gebruikelijke hindernissen bij het plannen omzeilen. Het netwerk van Doodle maakt dit mogelijk door met één tik direct een agenda-afspraak aan te maken.

Hoe gaat het hoger onderwijs / online leren momenteel om met het met één klik inplannen van een ‘Meet Now’-afspraak tussen medestudenten?

Op dit moment lopen studenten in online leeromgevingen tegen flinke hindernissen aan als ze direct contact willen leggen met medestudenten. Deze uitdagingen komen vaak voort uit het feit dat ze contactgegevens moeten uitwisselen, van communicatieplatform moeten wisselen en handmatig agenda’s moeten afstemmen om een moment te vinden dat voor iedereen uitkomt. Dit omslachtige proces zorgt ervoor dat studenten minder snel spontane kansen aangrijpen om samen te werken of ideeën uit te wisselen.

Waarom is het met één klik ‘Meet Now’ direct inplannen tussen collega’s zo’n uitdaging voor het onderwijs?

De grootste obstakels voor effectieve, directe planning in het onderwijs zijn de knelpunten in het huidige proces: studenten moeten vergadertijden handmatig afstemmen, waardoor kansen op samenwerking verloren gaan. Het feit dat je contactgegevens moet uitwisselen en afhankelijk bent van externe berichtendiensten, maakt iets wat eigenlijk een simpele klus zou moeten zijn, een stuk ingewikkelder.

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Welke problemen leidt een slechte "Meet Now"-functie voor directe afspraken tussen collega’s via één klik op?

Als het spontaan inplannen niet goed verloopt, kan dat leiden tot frustratie en tijdverspilling voor studenten. Het feit dat je niet zomaar even contact kunt leggen, beperkt de samenwerking tussen studenten en doet afbreuk aan de interactieve kwaliteit van online leren. Deze belemmering kan ervoor zorgen dat je leerkansen misloopt en dat de leerervaring minder boeiend wordt.

Hoe zorgt het Peer Network van Doodle ervoor dat je met één klik direct een afspraak kunt maken met collega’s via ‘Meet Now’?

Het Peer Network van Doodle lost deze problemen op door een ‘Meet Now’-knop toe te voegen die met één klik te gebruiken is en in de peer-kaarten is geïntegreerd. Met deze functie kunnen studenten direct een agenda-afspraak maken met een gekozen medestudent, waardoor al het gedoe met plannen verdwijnt. Doordat er geen heen-en-weer-communicatie nodig is, zorgt deze tool voor naadloze en spontane interacties tussen studenten.

Hoe reserveren deelnemers hun tijdslot?

Zo werkt de ‘Meet Now’-functie voor direct inplannen met één klik vanuit het perspectief van een student:

Ga naar de widget of het tabblad ‘Mensen’: Deze functie sluit naadloos aan op het digitale leerplatform. Klik op 'Nu afspreken': Door een klasgenoot te kiezen en op 'Nu afspreken' te klikken, maken studenten meteen een agenda-afspraak aan. Een agenda-afspraak aanmaken: De afspraak wordt meteen in de agenda’s van beide partijen gezet, waardoor er geen vertragingen meer ontstaan bij het afstemmen. Doe mee aan de vergadering: Studenten krijgen meteen een melding en kunnen op het geplande tijdstip aan de vergadering deelnemen.

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Welke functies zijn er nodig in het hoger onderwijs / online leren om met één klik een ‘Meet Now’-afspraak te maken tussen medestudenten?

Functie Waarom dit belangrijk is voor het met één klik inplannen van een ‘Meet Now’-afspraak tussen collega’s Heeft Doodle het? Opmerkingen Evenementen in een handomdraai aanmaken Voorkomt vertragingen bij de coördinatie 🟩 Ja Het Peer Network van Doodle ondersteunt dit Agendaintegratie Synchroniseert vergaderingen met je persoonlijke agenda’s 🟩 Ja Werkt met Google, Outlook en Apple Video-integratie Maakt online vergaderingen mogelijk 🟩 Ja Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams Herinneringen via e-mail Houdt de deelnemers op de hoogte 🟩 Ja Alleen via e-mail, geen sms of pushberichten Bewustzijn van tijdzones Maakt het plannen tussen verschillende regio’s makkelijker 🟩 Ja Automatisch gedetecteerd Permanente chat Maakt synchrone communicatie minder nodig 🟩 Ja De functie ‘Samenwerkingsruimte’

Welke functies van de 'Meet Now'-functie voor direct plannen met één klik tussen collega’s zouden het hoger onderwijs / online leren nog meer ten goede komen?

Op dit moment voorziet Doodle in de meeste behoeften op het gebied van het direct afstemmen van afspraken met anderen. Een directe integratie met Learning Management Systems (LMS) zou het proces echter nog verder stroomlijnen. Doodle voldoet echter niet aan de LTI-standaard en kan dus niet in een LMS worden geïntegreerd. Dit zou een punt kunnen zijn om in de toekomst te bekijken, om de interactie nog verder te verbeteren.

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Waarom is Doodle de beste keuze voor het met één klik plannen van een ‘Meet Now’-afspraak tussen collega’s in het onderwijs?

Doodle maakt het direct plannen van afspraken met medestudenten makkelijker door de coördinatie-inspanning te verminderen, waardoor spontane samenwerking wordt gestimuleerd. De video-integraties met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams zorgen ervoor dat iedereen erbij kan zijn, en dankzij de agendasynchronisatie missen studenten nooit een vergadering. Doordat het tot wel 1.000 deelnemers aankan, zijn ook grootschalige interactieve sessies mogelijk.

Wat moet het hoger onderwijs / online leren in gedachten houden als het gaat om het met één klik inplannen van een ‘Meet Now’-afspraak tussen medestudenten?

Met de 'Meet Now'-functie kun je met één klik direct een afspraak maken. Dit zorgt voor soepele interacties tussen medestudenten en verrijkt de leerervaring door samenwerkingsmogelijkheden toegankelijker en directer te maken. Door het gedoe rond het plannen van afspraken te minimaliseren, kunnen studenten zich meer op het leren concentreren en minder op de praktische zaken.

Veelgestelde vragen

V: Hoe werkt de 'Nu afspreken'-functie van Doodle met één klik voor studenten? A: Studenten klikken op 'Nu afspreken' op het profiel van een medestudent om meteen een agenda-afspraak aan te maken, waardoor het planningsproces een stuk soepeler verloopt.

V: Kan Doodle worden geïntegreerd met ons LMS voor een soepele planning? A: Op dit moment kan Doodle niet rechtstreeks worden geïntegreerd met LMS-platforms zoals Canvas of Moodle.

V: Biedt Doodle een functie voor automatische aanwezigheidsregistratie bij vergaderingen? A: Automatische aanwezigheidsregistratie is alleen beschikbaar in de Collaboration Room.

V: Welke videoplatforms ondersteunt Doodle voor vergaderingen? A: Vergaderingen kunnen plaatsvinden via Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams.

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Klaar om je ‘Meet Now’-functie voor directe afspraken tussen collega’s met één klik te vereenvoudigen?

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