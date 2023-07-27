Plan makkelijk afspraken met Doodle

Of je nu zelfstandig werkt of een bedrijf leidt, je moet letten op de software voor het plannen van afspraken die je gebruikt om vergaderingen te boeken, evenementen te organiseren en je agenda bij te houden.

Je online afsprakenplanningssysteem kan van invloed zijn op je positie in een zeer competitieve markt. Waarom, vraag je je af?

Laten we allereerst één ding duidelijk maken: er is een enorme vraag van klanten om online afspraken te maken. Sterker nog, 67 procent geeft de voorkeur aan online boeken , vergeleken met de 33 procent die liever via de telefoon boekt.

Online boekingsplatforms zijn ook erg handig. Kijk maar eens naar het feit dat 34 procent van de online afspraken buiten kantooruren wordt geboekt.

Laten we eens kijken naar de verschillende voordelen van investeren in software voor het inplannen van afspraken en waarom Doodle je betrouwbare partner kan zijn bij het online inplannen van afspraken voor zowel kleine bedrijven als grote ondernemingen.

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Wat zijn de voordelen voor jou van tools voor mobiele planning ?

Afspraaksoftware kan veel meer dan alleen maar afspraken inplannen met medewerkers en klanten.

Het maakt het boeken van afspraken veel eenvoudiger en sneller, waardoor klanten eerder geneigd zijn om een datum in hun agenda te zetten. Dit gemak en deze efficiëntie zorgen op hun beurt voor meer klantloyaliteit, minder no-shows en een hogere winst.

Het is goed om te weten dat bedrijven die online afsprakenplanners gebruiken tools ze zien hun omzet gemiddeld met 27 procent stijgen. Lokale bedrijven die een plug-in aan hun website toevoegen om afspraken voor salons of zorginstellingen te plannen, kunnen zelfs een omzetstijging tot wel 120 procent zien.

Afgezien van de omzet kan een app voor online afsprakenplanning ook de efficiëntie en productiviteit van je personeel verhogen. Dat komt omdat klanten 46 procent van de afspraken online boeken, waardoor je personeel slechts iets meer dan de helft van de afspraken persoonlijk of via de telefoon hoeft af te handelen.

Kort samengevat: dit is wat software voor het plannen van afspraken voor je bedrijf kan betekenen:

Maak het boeken van afspraken en het plannen van vergaderingen makkelijker en handiger

Zorg ervoor dat mensen vaker terugkomen en dat zo min mogelijk afspraken niet worden nagekomen.

Zorg ervoor dat er minder administratief werk nodig is voor het plannen van afspraken.

Zorg dat je medewerkers en klanten tevreden blijven dankzij efficiënt afsprakenbeheer.

Zet middelen in voor belangrijkere zaken op het gebied van bedrijfsontwikkeling.

Dus als je dat nog niet hebt gedaan, waarom zou je dan nog wachten met de beslissing om te investeren in online afspraakplanning? Laat het wonderen doen voor je bedrijf.

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Waarom zou je je vergaderingen via de planningsfunctie van Doodle boeken? platform ?

We hebben al verschillende voordelen van het gebruik van afsprakenbeheersoftware op een rijtje gezet. En dat is nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om de manieren waarop je deze software voor je bedrijf kunt inzetten. Nu dat duidelijk is, gaan we het hebben over waarom het de moeite waard is om te investeren in het mobielvriendelijke platform van Doodle.

Doodle is er trots op dat het op het gebied van het organiseren van evenementen en agenda’s zijn gelijke niet kent. Je kunt de site gewoon openen via de browser op je smartphone, of je nu op kantoor bent, onderweg naar een afspraak of even een kopje koffie haalt, en zo blijf je overal in contact met mensen.

Maak altijd en overal afspraken en plan vergaderingen

Bij Doodle draait alles om flexibiliteit. Dus als je onze mobiele app al kent enquête-ontwikkelaar , Je kunt makkelijk door ons voor mobiel geoptimaliseerde planningsplatform bladeren op je smartphone of tablet.

Je kunt ook alle functies en de vertrouwde bediening van onze software ervaren in onze standaard afsprakenplanner.

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Houd de controle over je agenda met mobiele toegang die overal werkt

Hoewel Doodle geen aparte mobiele app meer aanbiedt, geeft onze voor mobiel geoptimaliseerde site je volledige toegang tot alles wat je nodig hebt, zonder dat je iets hoeft te downloaden. Je kunt de beschikbaarheid bekijken, afspraken beheren en je agenda’s en adresboeken koppelen, allemaal via je mobiele browser. Simpel, krachtig en altijd toegankelijk.

Krijg toegang tot een planning platform dat is echt uniek

Doodle biedt een scala aan gratis en premium functies waarmee je het maximale uit je planning kunt halen.

Doodle Professional biedt een advertentievrije ervaring en een onbeperkt aantal Boekingspagina's, wat vooral handig is als je een groot bedrijf of een onderneming runt. Het stimuleert ook een betere samenwerking binnen je team.

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Houd je agenda overzichtelijk en georganiseerd met Doodle

Met Doodle is het online plannen van afspraken nog nooit zo makkelijk geweest. Je krijgt niet alleen beveiliging op bedrijfsniveau, maar ook een super snelle en makkelijke manier om van alles te plannen, van een korte ontbijtvergadering tot je volgende spetterende samenwerkingsproject.

Maar waarom zou je kiezen voor de afsprakenplanner van Doodle?

We laten de cijfers voor zich spreken. Meer dan 70.000 bedrijven vertrouwen op Doodle om binnen vijf minuten afspraken te kunnen maken. Sterker nog: alleen al in de afgelopen maand hebben we bijna twee miljoen afspraken gepland. Dat zijn bijna 44 afspraken per minuut.

Het leukste aan de platform is de schaalbaarheid van 1 tot 10.000. Of je nu een individuele klant bent die vergaderingen wil organiseren met je netwerk van freelancers, een druk team dat agenda’s op elkaar wil afstemmen voor een wekelijkse bespreking, of een grote onderneming die de planning binnen je organisatie wil stroomlijnen: je kunt altijd op Doodle rekenen.