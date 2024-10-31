Doodle breidt zijn raad van bestuur uit

Doodle breidt de raad van bestuur uit met twee SaaS- en groeispecialisten: Katharina Pfaffhauser en Cris Grossmann

Zürich, 29 oktober 2024 - Doodle, de wereldwijd actieve aanbieder van professionele planningsoplossingen, heeft vanaf september twee gerenommeerde technologie-experts, Katharina Pfaffhauser en Cris Grossmann, benoemd tot lid van de raad van bestuur.

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Katharina Pfaffhauser heeft meer dan 15 jaar ervaring in de technologiesector, waarvan 10 jaar in Silicon Valley, waar ze digitale bedrijven heeft opgezet en geleid. Momenteel is ze Chief Business Officer bij Symphony.is en houdt ze zich bezig met groei en innovatie. Ze heeft haar strategische expertise onder andere opgedaan tijdens haar werk bij McKinsey. Ze heeft een MBA van de Stanford Graduate School of Business en een bachelordiploma in economie en internationale betrekkingen van de Universiteit van St. Gallen.

Cris Grossmann, CEO en medeoprichter van Beekeeper, een van de meest succesvolle B2B-SaaS-bedrijven uit Zwitserland, is een expert in het opschalen van technologische oplossingen en heeft meer dan 12 jaar ervaring in startups en strategie. Hij heeft een doctoraat in ingenieurswetenschappen van de ETH Zürich en adviseert Fortune 500-bedrijven over digitale transformatie en organisatieverandering. Daarnaast zit hij in verschillende raden van bestuur en adviesraden en deelt hij zijn expertise op het gebied van gebruikerservaring en ondernemerschap.

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Daniel Mönch, voorzitter van de raad van bestuur van Doodle AG en hoofd portefeuillebeheer bij TX Group: "We zijn erg blij dat we Katharina en Cris mogen verwelkomen in de raad van bestuur van Doodle. Hun jarenlange ervaring op het gebied van groei, marktintroductie en SaaS is van onschatbare waarde. Met hun steun hebben we er alle vertrouwen in dat we de groei en strategische ontwikkeling van Doodle op het gebied van planning naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Doodle heeft zijn bedrijfsmodel de afgelopen jaren omgevormd van een op advertenties gebaseerd platform naar een abonnementsmodel, waardoor het zijn aanwezigheid in Noord-Amerika en Europa verder heeft versterkt. Met de nadruk op planningsoplossingen voor professionele gebruikers maakt Doodle het plannen van afspraken eenvoudiger en optimaliseert het de werkprocessen voor leidinggevenden, ondernemers en professionals over de hele wereld. Neem contact op met Doodle Renato Profico, CEO van Doodle [email protected]

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Neem contact op met TX Group Karole Verlage Frei, hoofd Group Brand en Externe Communicatie bij TX Group [email protected]

Over Doodle Doodle, opgericht in 2007 en met het hoofdkantoor in Zürich, is een professionele, wereldwijde planningstool. Het Zwitserse SaaS-bedrijf heeft teams in Berlijn, Belgrado, de VS en Zürich. De grootste aandeelhouder van Doodle AG is de TX Group. www.doodle.com Over TX Group De TX Group vormt een netwerk van platforms en deelnemingen dat gebruikers dagelijks informatie, begeleiding, entertainment en hulp biedt bij het dagelijks leven. De wortels liggen in de journalistiek, met de diverse kranten van Tamedia en de gratis krant 20 Minuten. De portefeuille wordt aangevuld door het advertentiebedrijf Goldbach. De TX Group is een belangrijke aandeelhouder van de SMG Swiss Marketplace Group en JobCloud, heeft meerderheidsbelangen in Doodle en Zattoo en is via TX Ventures een investeerder in de fintech-sector. De TX Group, opgericht in 1893, staat sinds 2000 genoteerd aan de Zwitserse beurs. www.tx.group