Czym jest smart scheduling?

Smart scheduling to wykorzystanie automatyzacji do znajdowania, rezerwowania i zarządzania terminami spotkań zamiast ustalania ich ręcznie. Udostępniasz swoją dostępność raz, a system zestawia ją z kalendarzami, strefami czasowymi i preferencjami pozostałych osób, aż znajdzie termin odpowiadający wszystkim. To, co kiedyś wymagało pięciu maili, teraz mieści się w jednym linku.

Jak działa smart scheduling

Łączysz swój kalendarz i określasz, kiedy jesteś dostępny na spotkania. Istniejące zobowiązania są blokowane automatycznie.

Zaproszeni wybierają termin z Twojej aktualnej dostępności albo głosują na opcje, gdy zgodzić się musi cała grupa.

Potwierdzenia, zaproszenia do kalendarza, przypomnienia i linki do wideorozmów tworzą się automatycznie, a zmiana terminu aktualizuje wszystkich naraz.

Kto zyskuje najwięcej

Różnicę najszybciej czują osoby umawiające wiele spotkań z ludźmi spoza własnego zespołu. Korepetytorzy i coachowie zapełniają tydzień bez żonglowania pojedynczymi prośbami. Freelancerzy i konsultanci nie pozwalają, by rozmowy z klientami kolidowały z czasem skupienia. Rekruterzy, zespoły sprzedaży i nauczyciele koordynują się między strefami czasowymi bez liczenia w pamięci.

Smart scheduling z Doodle

Doodle obejmuje pełne spektrum: Booking Page do spotkań 1:1, Group Polls do znajdowania najlepszego terminu dla dowolnej grupy oraz Sign-up Sheets do sesji z ograniczoną liczbą miejsc. Tworzysz i udostępniasz w kilka minut z bezpłatnym kontem, a zaproszone osoby mogą odpowiedzieć bez zakładania własnego. Połącz kalendarz, ustaw dostępność raz i pozwól, by planowanie działo się samo.