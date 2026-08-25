Vad är smart scheduling?

Smart scheduling innebär att hitta, boka och hantera mötestider med automatisering i stället för att förhandla fram dem för hand. Du delar din tillgänglighet en gång, och systemet matchar den mot allas kalendrar, tidszoner och preferenser tills en tid som passar alla är hittad. Det som förr krävde fem mejl ryms nu i en enda länk.

Så fungerar smart scheduling

Du kopplar din kalender och anger när du är öppen för möten. Befintliga åtaganden blockeras automatiskt.

Inbjudna väljer en tid ur din aktuella tillgänglighet, eller röstar på alternativ när en hel grupp ska enas.

Bekräftelser, kalenderinbjudningar, påminnelser och videolänkar skapas automatiskt, och en ombokning uppdaterar alla på en gång.

Vem har mest nytta av det

Den som bokar många möten med personer utanför det egna teamet känner skillnaden först. Handledare och coacher fyller veckan utan att jonglera förfrågningar en och en. Frilansare och konsulter håller kundsamtal borta från fokustid. Rekryterare, säljteam och lärare koordinerar över tidszoner utan huvudräkning.

Smart scheduling med Doodle

Doodle täcker hela spektrumet: en Booking Page för 1:1-möten, Group Polls för att hitta bästa tiden för vilken grupp som helst och Sign-up Sheets för tillfällen med begränsat antal platser. Du skapar och delar på några minuter med ett gratis konto, och de du bjuder in kan svara utan att skapa ett eget. Koppla din kalender, ställ in din tillgänglighet en gång och låt schemaläggningen sköta sig själv.