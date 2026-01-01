स्मार्ट शेड्यूलिंग क्या है?

स्मार्ट शेड्यूलिंग का मतलब है मीटिंग का समय हाथ से तय करने की बजाय ऑटोमेशन से ढूंढना, बुक करना और मैनेज करना। आप अपनी उपलब्धता एक बार साझा करते हैं, और सिस्टम उसे बाकी सबके कैलेंडर, टाइम ज़ोन और पसंद से मिलाकर ऐसा समय निकालता है जो सभी पक्षों के लिए सही हो। जिस काम में पहले पांच ईमेल लगते थे, वह अब एक लिंक में हो जाता है।

स्मार्ट शेड्यूलिंग कैसे काम करती है

आप अपना कैलेंडर कनेक्ट करते हैं और तय करते हैं कि आप मीटिंग के लिए कब उपलब्ध हैं। मौजूदा व्यस्तताएं अपने आप ब्लॉक हो जाती हैं।

आमंत्रित लोग आपकी लाइव उपलब्धता में से कोई स्लॉट चुनते हैं, या जब पूरे समूह को सहमत होना हो तो विकल्पों पर वोट करते हैं।

पुष्टि, कैलेंडर इनवाइट, रिमाइंडर और वीडियो कॉल लिंक अपने आप बन जाते हैं, और समय बदलने पर सभी एक साथ अपडेट हो जाते हैं।

सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है

जो लोग अपनी टीम से बाहर के लोगों के साथ बहुत सी मीटिंग बुक करते हैं, उन्हें फर्क सबसे पहले महसूस होता है। ट्यूटर और कोच एक-एक अनुरोध संभाले बिना अपना हफ्ता भर लेते हैं। फ्रीलांसर और कंसल्टेंट क्लाइंट कॉल्स को फोकस टाइम से टकराने नहीं देते। रिक्रूटर, सेल्स टीमें और शिक्षक बिना दिमागी गणित के टाइम ज़ोन के आर-पार तालमेल बिठाते हैं।

Doodle के साथ स्मार्ट शेड्यूलिंग

Doodle पूरा दायरा कवर करता है: 1:1 अपॉइंटमेंट के लिए Booking Page, किसी भी समूह के लिए सबसे अच्छा समय ढूंढने के लिए Group Polls, और सीमित जगहों वाले सत्रों के लिए Sign-up Sheets। आप मुफ्त खाते के साथ मिनटों में बनाकर साझा करते हैं, और आमंत्रित लोग बिना खाता बनाए जवाब दे सकते हैं। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, उपलब्धता एक बार सेट करें, और शेड्यूलिंग को अपने आप चलने दें।