Verkoopcoaching voor nieuwe verkopers is het gestructureerde, terugkerende proces waarbij elke nieuwe verkoper wordt gekoppeld aan een manager of coach om de pijplijn door te nemen, gespreksscripts aan te scherpen en vaardigheidstekorten sneller weg te werken. Voor een sales enablement-manager bij een SaaS-bedrijf is het antwoord op de vraag „hoe pak je dit op grote schaal aan?“ een zelfboeksysteem: verkopers kiezen zelf een tijdstip, sturen vooraf de context door en komen goed voorbereid opdagen. De boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste intake-vragen, zodat elke coachingsessie al is voorgevuld met de naam van de verkoper, de huidige fase van de deal en eventuele knelpunten, nog voordat de manager de agenda opent.

🎯 Waarom het combineren van 20 herhalingen met coaches je agenda in de war brengt

Een sales enablement manager bij een SaaS-bedrijf die op enige schaal verkoopcoaching verzorgt voor nieuwe verkopers, loopt al snel tegen dezelfde muur aan. Twintig nieuwe verkopers, die elk wekelijks een coachingsessie van 30 tot 60 minuten nodig hebben, betekent 20 aparte planningsrondes per week. Vermenigvuldig dat met de verschillende instroomgroepen, de beschikbare tijd van managers en de verschillende tijdzones binnen een verspreid SaaS-team, en de coördinatie wordt al snel een tweede baan.

De gebruikelijke oplossing is een gedeeld spreadsheet of een e-mailketen waarin vertegenwoordigers om de beurt worden gevraagd om “een plekje te pakken”. Geen van beide werkt. Spreadsheets raken al snel verouderd zodra een manager tijd reserveert voor een dealbeoordeling. E-mailketens leiden tot dubbele boekingen of tot verkopers die simpelweg nooit reageren. Het gevolg: coachingsessies worden overgeslagen, nieuwe verkopers missen de gestructureerde feedback die ze nodig hebben tijdens hun inwerkperiode, en het halen van de quota in de eerste 90 dagen lijdt eronder.

Het kernprobleem is niet dat er geen intentie is om te coachen. Het is het ontbreken van een systeem waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk is voor het plannen van de sessies, terwijl de manager toch de nodige context krijgt om elke sessie zinvol te maken.

🛠 Hoe een Boekingspagina de verkoopcoaching voor nieuwe verkopers verbetert

De Doodle-oplossing voor een sales enablement manager bij een SaaS-bedrijf is simpel: maak een Boekingspagina aan, voeg aangepaste intake-vragen toe en laat de verkopers zelf een afspraak maken. Hieronder leg ik uit hoe elk onderdeel in de praktijk werkt.

Door zelf te boeken hoef je niet steeds heen en weer te mailen. De manager stelt zijn beschikbare tijdvakken één keer in. Elke nieuwe medewerker gaat naar de link naar de Boekingspagina, ziet de beschikbare tijdvakken in zijn eigen tijdzone (de automatische tijdzone-herkenning van Doodle zorgt voor de omrekening) en boekt direct. Geen e-mailwisseling, geen spreadsheet, geen coördinator die alles regelt.

Aangepaste vragen vooraf geven je wat achtergrondinformatie voor de sessie. De boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste vragen op het boekingsformulier. Een sales enablement manager bij een SaaS-bedrijf kan velden toevoegen zoals ‘Naam en regio van de verkoper’, ‘Huidige fase van de deal (Prospecting / Discovery / Proposal / Negotiation)’ en ‘Grootste knelpunt deze week’. De manager ziet deze antwoorden al voor de sessie begint, zodat de eerste vijf minuten niet worden besteed aan statusupdates.

Buffertijden beschermen focusblokken. De boekingspagina van Doodle houdt rekening met buffertijden tussen afspraken, zodat coachinggesprekken die direct na elkaar plaatsvinden elkaar niet overlappen. Een buffer van 10 minuten na elke sessie van 45 minuten geeft de manager de tijd om aantekeningen in het CRM te zetten voordat de volgende medewerker erbij komt.

Videoconferenties zitten er standaard in. Coaching-sessies vinden plaats via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams; alle vier worden standaard ondersteund, dus de medewerker krijgt meteen een agenda-uitnodiging met een werkende link zodra hij of zij een afspraak boekt.

Via de boekingspagina van Doodle kunnen managers aangepaste intakevragen rechtstreeks in het boekingsproces opnemen, waardoor vertegenwoordigers bij elke verkoopcoachingsessie al meteen de context van de deal voor zich hebben liggen.

⚙️ Operationele opzet voor een SaaS-enablementmanager

Zodra de Boekingspagina live is, kan een sales enablement manager bij een SaaS-bedrijf in een paar stappen de verkoopcoaching voor nieuwe verkopers binnen een hele onboardinggroep opzetten.

Koppel je agenda. Doodle kan worden gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar. Dankzij de realtime synchronisatie blokkeert de Boekingspagina automatisch tijdvakken die al bezet zijn, zodat vertegenwoordigers nooit een afspraak maken die botst met een bestaande afspraak.

Stel je cadansvensters in. Bepaal op welke dagen en tijdstippen je beschikbaar bent voor coaching. Veel SaaS-enablementmanagers reserveren de ochtenden van dinsdag tot en met donderdag voor het coachen van verkopers en houden maandag en vrijdag vrij voor het doornemen van de pijplijn en teamoverleg.

Deel de link. Zet de URL van de Boekingspagina in je Slack-kanaal voor nieuwe medewerkers of in de welkomstmail van je LMS. Iedere nieuwe medewerker in de groep gebruikt dezelfde link. De Boekingspagina van Doodle kan tot gelijktijdige boekingen aan zonder dat er conflicten ontstaan, omdat elk tijdvak meteen wordt vastgelegd zodra het wordt gereserveerd.

Gebruik automatisch terugkerende afspraken voor doorlopende coaching. Na de eerste inwerkperiode gaat de verkoopcoaching voor nieuwe verkopers vaak over op een terugkerend wekelijks of tweewekelijks ritme. Doodle ondersteunt automatisch terugkerende afspraken, dus een verkoper die een vast tijdstip reserveert, hoeft dat niet elke week opnieuw te doen.

Herinneringen via e-mail zorgen ervoor dat er weinig mensen niet komen opdagen. Doodle stuurt automatisch herinneringen via e-mail (alleen via e-mail; geen sms of pushmeldingen). Voor een sales enablement manager bij een SaaS-bedrijf die 15 tot 20 sessies per week organiseert, betekent zelfs een kleine afname van het aantal no-shows al een flinke winst aan coachingstijd.

De Boekingspagina van Doodle ondersteunt automatisch terugkerende afspraken en e-mailherinneringen, waardoor sales enablement-managers een standaardprocedure hebben voor wekelijkse verkoopcoaching zonder dat ze dit handmatig hoeven op te volgen.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor verkoopcoaching van nieuwe verkopers

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Wekelijkse coaching bij je pipelinereview Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Pipelinereview voor nieuwe sales reps: kies een tijdslot van 30 minuten om je belangrijkste deals te bespreken.

Debriefsessie discovery call Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Bespreek je laatste discovery call na en scherp je kwalificatievragen aan.

Coaching in het omgaan met bezwaren Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Speel veelvoorkomende bezwaren na in een rollenspel en bouw samen aan je playbook met antwoorden.

Check-in na 30-60-90 dagen Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Neem na 60 dagen de inwerkmijlpalen, de voortgang op targets en eventuele kennishiaten door.

Dealstrategie en review van het closeplan Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll Neem je deal in de eindfase door en stem samen met je coach een closeplan af.

✅ Wat Doodle te bieden heeft op het gebied van verkoopcoaching voor nieuwe verkopers

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Boekingspagina voor afspraken die door vertegenwoordigers worden ingepland 🟩 Belangrijke aanpassing voor verkoopcoaching voor nieuwe verkopers Aangepaste vragen bij het aanmaken van een lead (naam vertegenwoordiger, fase van de deal) 🟩 Te vinden op de Boekingspagina Tussenpozen tussen coachingsessies 🟩 Voorkomt dat de overloop twee keer achter elkaar plaatsvindt Integratie met Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams 🟩 Alle vier worden standaard ondersteund Automatisch terugkerende afspraken voor doorlopende coaching 🟩 Maakt het makkelijker om opnieuw te boeken Aangepaste huisstijl (logo en hoofdkleur op de Boekingspagina) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls met meerdere organisatoren (twee coaches, één peiling) 🔜 Op de routekaart SMS- of pushmeldingen bij het niet opkomen van vertegenwoordigers ❌ Alleen herinneringen via e-mail

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan een sales enablement-manager bij een SaaS-bedrijf verkoopcoaching geven aan nieuwe verkopers in verschillende tijdzones? A: Ja. De automatische tijdzoneherkenning van Doodle geeft beschikbare tijdvakken automatisch weer in de lokale tijdzone van elke vertegenwoordiger. Als een manager in New York een Boekingspagina publiceert, worden de juiste lokale tijden weergegeven voor vertegenwoordigers in Londen of Singapore, zonder dat je zelf iets hoeft om te rekenen.

V: Hebben nieuwe vertegenwoordigers een Doodle-account nodig om een coachingsessie te boeken? A: Verkopers die via een Boekingspagina een tijdstip reserveren, hebben geen eigen Doodle-account nodig om een tijdstip te reserveren. De manager die het verkoopcoachingprogramma organiseert, heeft wel een Doodle-account nodig om de Boekingspagina aan te maken en te beheren.

V: Hoe werken die aangepaste intake-vragen bij de verkoopcoaching voor nieuwe verkopers? A: Bij het opzetten van de Boekingspagina voegt de sales enablement-manager aangepaste velden toe aan het boekingsformulier. Verkopers vullen deze in als ze een afspraak maken, en de manager ziet de antwoorden bij elke bevestigde sessie staan. Veelgebruikte velden voor salescoaching zijn onder andere de huidige fase van de deal, het belangrijkste bezwaar van deze week en het gebied of segment van de verkoper.

V: Wat gebeurt er als een manager een coachingsessie moet verzetten? A: Doodle stuurt e-mailherinneringen voor bevestigde boekingen. Als de beheerder iets moet annuleren of aanpassen, kan hij dat doen via zijn Doodle-account, en dan krijgt de medewerker een e-mailbericht. Bij terugkerende sessies die zijn ingesteld met automatisch terugkerende afspraken, hebben wijzigingen in één afzonderlijke afspraak niet automatisch invloed op de hele reeks.

👉 Klaar om je verkoopcoaching voor nieuwe verkopers te vereenvoudigen?

Een sales enablement manager bij een SaaS-bedrijf zou niet elke week uren moeten besteden aan het coördineren van de agenda’s van 20 nieuwe verkopers. Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen enkele minuten je eerste vooraf ingevulde Groepspoll te starten, of stel een Boekingspagina in met aangepaste intakevragen, zodat verkopers zelf een afspraak kunnen boeken met de relevante dealinformatie er al bij. Probeer het vandaag nog gratis uit.