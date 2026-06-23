Een curriculumcommissie van de faculteit is het vaste orgaan dat verantwoordelijk is voor het beoordelen van voorstellen voor cursussen, het goedkeuren van wijzigingen in het studieprogramma en het handhaven van de academische normen binnen een afdeling. Voor een afdelingsvoorzitter is het bijeenroepen van deze groep een terugkerende verplichting die zelden soepel verloopt. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en koppelt direct aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, zodat de lesroosters van alle leden zichtbaar zijn nog voordat er ook maar één tijdstip wordt voorgesteld.

🎯 Waarom het opstellen van het lesrooster door de curriculumcommissie van de faculteit misgaat

De lesroosters vormen de grootste uitdaging voor elke afdelingsvoorzitter. Docenten die ’s ochtends lesgeven, zijn pas halverwege de middag beschikbaar; degenen met practicumlessen in de middag zijn vanaf 13.00 uur bezet. Tel daar nog spreekuren, studieadviesafspraken en onderzoeksverplichtingen bij op, en het tijdvenster voor een vergadering van de curriculumcommissie krimpt tot een handvol momenten per week.

De gebruikelijke oplossing is een reeks ‘allemaal beantwoorden’-mails waarin leden wordt gevraagd hun beschikbare tijden door te geven. Die discussie duurt meestal een paar dagen, levert tegenstrijdige reacties op en vereist nog steeds dat de afdelingsvoorzitter handmatig alle beschikbaarheden met elkaar moet vergelijken. Tegen de tijd dat er een datum is vastgesteld, heeft minstens één stemgerechtigd lid een conflict dat pas aan het licht kwam nadat hij of zij had gereageerd.

Het gevolg is een te laag quorum, uitgestelde stemmingen over voorstellen voor het lesprogramma en vertraagde programma-aanpassingen die gevolgen hebben voor studenten in de volgende inschrijvingsperiode. Dat is allemaal onaanvaardbaar als het gaat om accreditatietermijnen of deadlines voor de studiegids.

🛠 Hoe je met een groepspoll vacatures voor niet-onderwijzende functies in je commissie kunt vinden

De groepspoll van Doodle is precies voor dit soort situaties gemaakt. De afdelingsvoorzitter maakt een enquête aan, stelt een aantal mogelijke vergadertijden voor en deelt één link met alle leden van de curriculumcommissie. Elk lid stemt op de tijdstippen die voor hem of haar geschikt zijn, en de enquête wordt in realtime bijgewerkt naarmate er reacties binnenkomen.

De kalenderintegratie is waar het planningsprobleem daadwerkelijk wordt opgelost. Wanneer commissieleden hun Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar koppelen, leest de ‘tijd zoeken’-functie van Doodle hun bestaande afspraken en markeert mogelijke tijdstippen die voor de hele groep daadwerkelijk vrij zijn. Lesuren, spreekuren en vaste vergaderingen worden allemaal als conflicten geregistreerd, zodat de afdelingsvoorzitter alleen tijden te zien krijgt die realistisch gezien haalbaar zijn.

De groepspoll van Doodle stuurt ook herinneringsmails naar leden die nog niet hebben gestemd, waardoor de afdelingsvoorzitter minder werk heeft aan het opvolgen van de peiling en er geen handmatige herinneringen nodig zijn. Zodra genoeg leden hebben gereageerd, kan de voorzitter in één oogopslag zien welk tijdstip het quorum haalt en de vergadering bevestigen. Het bevestigde evenement kan vervolgens direct worden doorgestuurd naar Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van welk platform de afdeling gebruikt voor hybride of online sessies.

De Groepspoll van Doodle houdt de RSVP-status van alle deelnemers in realtime bij, zodat de afdelingsvoorzitter precies weet hoeveel leden van de curriculumcommissie er hebben gestemd en welke opties het populairst zijn voordat de deadline verstrijkt.

⚙️ Praktische informatie voor de afdelingsvoorzitter

Het opzetten van een stemming voor de curriculumcommissie van de faculteit kost minder dan vijf minuten. De afdelingsvoorzitter logt in op zijn of haar Doodle-account, kiest ‘Groepspoll’, vult de titel van de vergadering en eventueel een beschrijving in, en stelt drie tot acht mogelijke tijdstippen voor, verspreid over de komende twee weken. Door tijdstippen op meerdere dagen van de week aan te bieden, is de kans groter dat er een moment wordt gevonden dat past in de lesroosters van zowel de maandag-woensdag-vrijdag- als de dinsdag-donderdag-groepen.

Een paar praktische details die het vermelden waard zijn:

Duur: Vergaderingen van de curriculumcommissie waarbij voorstellen worden beoordeeld, duren meestal 60 tot 90 minuten. Bepaal de duur voordat je de poll verstuurt, zodat de leden precies weten hoe lang ze er tijd voor moeten uittrekken.

Buffertijden: Met de instelling voor buffertijd in Doodle wordt er wat extra tijd ingebouwd voor en na het bevestigde tijdvak. Dat is handig als commissieleden vanuit een leslokaal moeten lopen of even de tijd nodig hebben om de voorsteldocumenten op te zoeken.

Automatische herkenning van de tijdzone: Als er in de curriculumcommissie van de faculteit gastdocenten of gastonderzoekers zitten die in andere tijdzones zitten, detecteert Doodle automatisch de lokale tijdzone van elke deelnemer en geeft het de beschikbare tijdvakken daarop afgestemd weer. Zo komt het niet voor dat iemand een tijdvak om 15.00 uur als zijn of haar lokale tijd interpreteert, terwijl het in werkelijkheid twee uur later is.

Videoplatform: Bij het bevestigen van de afspraak kan de afdelingsvoorzitter rechtstreeks in Doodle een link voor Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams toevoegen, zodat de link om deel te nemen automatisch met de agenda-uitnodiging wordt meegestuurd.

Premium-branding: Afdelingen die willen dat het logo en de hoofdkleur van de instelling in de poll worden weergegeven, kunnen dat doen met een Premium-account. Daarmee krijg je ook toegang tot door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen en een onbeperkt aantal evenementen.

De e-mailherinneringen van Doodle worden automatisch verstuurd naar leden van de curriculumcommissie die nog niet hebben gereageerd, waardoor de afdelingsvoorzitter geen individuele herinneringsberichten hoeft te sturen vóór de stemdeadline.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de curriculumcommissie van de faculteit

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Beoordeling nieuw cursusvoorstel Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll De curriculumcommissie beoordeelt nieuwe cursusvoorstellen voor het volgende semester en stemt erover.

Goedkeuring programmaherziening Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll De commissie komt bijeen om de voorgestelde herzieningen van het opleidingsprogramma van de afdeling goed te keuren.

Deadlinereview catalogus Vooraf ingevulde Groepspoll, 60 min Start deze poll Docenten beoordelen de wijzigingen in het curriculum die nodig zijn vóór de deadline voor het indienen van de catalogus.

Curriculumaudit voor accreditatie Vooraf ingevulde Groepspoll, 90 min Start deze poll De commissie controleert vóór het locatiebezoek of het cursusaanbod aansluit op de accreditatienormen.

Curriculumevaluatie aan het eind van het trimester Vooraf ingevulde Groepspoll, 30 min Start deze poll Kort commissieoverleg om knelpunten in het curriculum en actiepunten van dit trimester vast te leggen.

✅ Wat Doodle biedt voor de curriculumcommissie van de faculteit

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Groepspoll met maximaal 1.000 deelnemers 🟩 Omvat de volledige curriculumcommissie van de faculteit en eventuele externe beoordelaars Agenda synchroniseren (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Zoek automatisch tijdvakken waarin je geen les hebt Video-integratie (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Voeg de link toe bij het bevestigen van de poll Herinneringsmails voor mensen die niet reageren 🟩 Geautomatiseerd; de behandelaar hoeft dit niet handmatig op te volgen Aangepaste huisstijl (logo + hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls in samenwerking met anderen 🔜 Op de routekaart SMS of pushmeldingen ❌ Alleen herinneringen via e-mail Wachtlijst / wachtrijbeheer ❌ Niet beschikbaar

❓ Veelgestelde vragen

V: Hoeveel leden van de faculteitscommissie voor het onderwijsprogramma kunnen meedoen aan één Groepspoll? A: De Groepspoll van Doodle ondersteunt maximaal 1.000 deelnemers, dus zelfs een grote faculteitscommissie voor het curriculum met vertegenwoordigers van afdelingen, programmacoördinatoren en externe beoordelaars kan allemaal in één enquête stemmen. De afdelingsvoorzitter deelt één link en iedereen vult de enquête op dezelfde plek in.

V: Hebben leden van de faculteitscommissie voor het studieprogramma een Doodle-account nodig om te stemmen? A: Deelnemers hebben inderdaad een Doodle-account nodig om mee te doen aan een Groepspoll. De afdelingsvoorzitter moet dat even vermelden in de uitnodigingsmail, zodat leden zich nog voor de stemdeadline kunnen aanmelden.

V: Wat als de leden van de faculteitscommissie voor het curriculum in verschillende tijdzones zitten? A: De automatische tijdzoneherkenning van Doodle geeft elk mogelijk tijdstip weer in de lokale tijd van de respondent. Een afdelingshoofd aan een universiteit met gastdocenten of docenten op afstand hoeft de tijden niet handmatig om te rekenen voordat hij of zij de poll verstuurt.

V: Kan de afdelingsvoorzitter terugkerende peilingen opzetten voor de vergaderingen van de vaste curriculumcommissie? A: Ja. Doodle ondersteunt automatisch terugkerende afspraken, dus de afdelingsvoorzitter kan de vergadering van de curriculumcommissie op een vast ritme (bijvoorbeeld maandelijks) inplannen zonder dat de poll elke keer opnieuw hoeft te worden aangemaakt. Met een Premium-account kun je een onbeperkt aantal terugkerende afspraken inplannen.

👉 Klaar om de werkwijze van je faculteitscommissie voor het curriculum te vereenvoudigen?

Met de bovenstaande sjablonen heeft elke afdelingsvoorzitter meteen een voorsprong bij de vijf meest voorkomende scenario’s voor curriculumcommissies van de faculteit. Kies de sjabloon die bij je volgende agenda past, klik op de link, voeg je voorkeurstijden toe en verstuur het. De Groepspoll van Doodle regelt het verzamelen van de stemmen, de herinneringen en het bijhouden van het quorum, zodat jij je kunt concentreren op het curriculumwerk zelf. Probeer het vandaag nog gratis uit.