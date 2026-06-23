Une commission pédagogique est l'instance permanente chargée d'examiner les propositions de cours, d'approuver les modifications apportées aux programmes et de veiller au respect des normes académiques au sein d'un département. Pour le directeur d'un département universitaire, la convocation de ce groupe est une obligation récurrente qui se déroule rarement sans heurts. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle prend en charge jusqu'à 1 000 participants et s'intègre directement à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda, ce qui permet de visualiser les créneaux d'enseignement de chaque membre avant même qu'un créneau horaire ne soit proposé.

🎯 Pourquoi la planification des horaires par la commission pédagogique de la faculté échoue

La charge d'enseignement constitue le principal obstacle auquel est confronté tout directeur de département universitaire. Les enseignants qui assurent les cours du matin ne sont pas disponibles avant le milieu de l'après-midi ; ceux qui animent des travaux pratiques l'après-midi sont indisponibles à partir de 13 h. Si l'on ajoute à cela les heures de permanence, les rendez-vous d'orientation et les obligations liées à la recherche, le créneau disponible pour une réunion de la commission pédagogique du corps enseignant se réduit à quelques plages horaires par semaine.

La solution traditionnelle consiste à envoyer une série d'e-mails en « réponse à tous » pour demander aux membres d'indiquer leurs disponibilités. Ce fil de discussion s'étale généralement sur plusieurs jours, génère des réponses contradictoires et oblige tout de même le directeur du département à recouper manuellement les disponibilités de chacun. Au moment où une date est confirmée, au moins un membre votant se retrouve confronté à un conflit d'horaires apparu après sa réponse.

Il en résulte un quorum insuffisant, des votes reportés sur les propositions de programmes d'études et des mises à jour retardées qui affectent les étudiants lors du prochain cycle d'inscription. Rien de tout cela n'est acceptable lorsque les délais d'accréditation ou les dates limites de publication du catalogue sont en jeu.

🛠 Comment un sondage de groupe permet de mettre en évidence les postes non enseignants au sein de votre commission

Le sondage de groupe de Doodle est spécialement conçu pour ce type de situation. Le responsable du département universitaire crée un sondage, propose plusieurs créneaux horaires pour la réunion et partage un lien unique avec tous les membres du comité pédagogique de la faculté. Chaque membre vote pour les créneaux qui lui conviennent, et les résultats du sondage s'actualisent en temps réel au fur et à mesure que les réponses sont enregistrées.

C'est grâce à l'intégration du calendrier que le problème de planification est réellement résolu. Lorsque les membres d'un comité connectent Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Calendar, la fonctionnalité « Trouver un créneau » de Doodle analyse leurs événements existants et met en évidence les créneaux disponibles pour l'ensemble du groupe. Les créneaux de cours, les heures de permanence et les réunions régulières sont tous pris en compte comme des conflits d’horaires ; le directeur du département universitaire ne voit donc que les créneaux qui ont une chance réaliste de convenir à tout le monde.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle envoie également des rappels par e-mail aux membres qui n’ont pas encore voté, ce qui allège la charge de suivi pour le responsable du département universitaire sans nécessiter aucune relance manuelle. Une fois qu’un nombre suffisant de membres a répondu, le responsable peut voir d’un seul coup d’œil quel créneau atteint le quorum et confirmer la réunion. L'événement confirmé peut ensuite être transféré directement vers Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, selon la plateforme utilisée par le département pour ses sessions hybrides ou à distance.

Le sondage de groupe de Doodle permet de suivre en temps réel l'état des réponses de l'ensemble des participants. Le directeur du département universitaire sait ainsi exactement combien de membres du comité pédagogique ont voté et quels choix sont en tête avant la clôture du délai.

⚙️ Informations pratiques à l'intention du directeur de département

La mise en place d'un sondage au sein du comité pédagogique d'une faculté prend moins de cinq minutes. Le responsable du département universitaire se connecte à son compte Doodle, sélectionne « Sondage de groupe », saisit le titre de la réunion et une description facultative, puis propose entre trois et huit créneaux horaires répartis sur les deux semaines à venir. Proposer des créneaux sur plusieurs jours de la semaine augmente les chances de trouver un créneau compatible avec les emplois du temps d'enseignement, tant pour les schémas lundi-mercredi-vendredi que pour les schémas mardi-jeudi.

Quelques détails pratiques à noter :

Durée : Les réunions du comité des programmes d'études, qui comprennent l'examen des propositions, durent généralement entre 60 et 90 minutes. Définissez la durée avant d'envoyer le sondage afin que les membres sachent exactement combien de temps ils s'engagent à y consacrer.

Délais de sécurité : Le paramètre de « délai tampon » de Doodle ajoute un intervalle avant et après le créneau confirmé, ce qui est important lorsque les membres du comité sortent d'une salle de classe ou ont besoin de temps pour consulter les documents relatifs aux propositions.

Détection automatique du fuseau horaire : Si la commission pédagogique de la faculté compte parmi ses membres des enseignants vacataires ou des chercheurs invités situés dans des fuseaux horaires différents, Doodle détecte automatiquement le fuseau horaire local de chaque participant et affiche les créneaux horaires en conséquence. Ainsi, personne ne risque de se tromper en pensant qu’un créneau prévu à 15 h correspond à son heure locale, alors qu’il est en réalité décalé de deux heures.

Plateforme vidéo : Lorsqu'il confirme la réunion, le responsable du département universitaire peut joindre un lien Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams directement dans Doodle, afin que le lien de participation soit transmis avec l'invitation du calendrier.

Image de marque haut de gamme : Les services qui souhaitent que le sondage affiche le logo et la couleur principale de leur établissement peuvent le faire grâce à un compte Premium, qui donne également accès à des descriptions de réunions générées par IA et à un nombre illimité d'événements.

Les rappels par e-mail de Doodle sont envoyés automatiquement aux membres du comité pédagogique qui n'ont pas encore répondu, ce qui évite au directeur du département d'avoir à envoyer des messages de relance individuels avant la date limite de vote.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour le comité pédagogique de la faculté

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont déjà renseignés par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Examen d'une proposition de nouveau cours Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage La commission des programmes d'études examine les propositions de nouveaux cours pour le prochain semestre et se prononce à leur sujet.

Approbation de la révision du programme Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage La commission se réunit pour approuver les modifications proposées au programme d'études du département.

Examen des délais de remise des catalogues Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Le corps enseignant doit examiner les modifications apportées au programme d'études avant la date limite de soumission du prochain catalogue.

Audit du programme d'études dans le cadre de l'accréditation Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Le comité vérifie la conformité des formations aux normes d'accréditation avant la visite sur place.

Bilan pédagogique de fin de trimestre Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage Brève réunion de suivi de la commission visant à recenser les problèmes liés au programme scolaire et les mesures à prendre au cours du trimestre.

✅ Ce que Doodle propose au comité pédagogique de la faculté

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe pouvant accueillir jusqu’à 1 000 participants 🟩 Comprend l'ensemble des membres du comité chargé du programme d'études et tous les évaluateurs externes Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 Rechercher automatiquement les créneaux horaires disponibles en dehors des cours Intégration vidéo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Joindre le lien de participation lors de la validation du sondage Rappels par e-mail pour les personnes n'ayant pas répondu 🟩 Automatisé ; aucun suivi manuel n'est nécessaire de la part du président Identité visuelle personnalisée (logo + couleur principale) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 Dans la feuille de route SMS ou notifications push ❌ Rappels par e-mail uniquement Gestion de la liste d'attente / de la file d'attente ❌ Indisponible

❓ Foire aux questions

Q : Combien de membres du comité pédagogique peuvent participer à un même sondage de groupe ? R : Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu’à 1 000 participants ; ainsi, même un comité pédagogique de grande envergure, composé de représentants des départements, de coordinateurs de programmes et d’évaluateurs externes, peut voter dans le cadre d’un seul et même sondage. Le directeur du département universitaire partage un lien unique et tout le monde répond au même endroit.

Q : Les membres du comité pédagogique de la faculté doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour voter ? R : Les participants doivent disposer d'un compte Doodle pour répondre à un sondage de groupe. Le responsable du département universitaire doit mentionner cette précision dans l'e-mail d'invitation afin que les membres puissent s'inscrire avant la date limite de vote.

Q : Que se passe-t-il si les membres du comité pédagogique de la faculté se trouvent dans des fuseaux horaires différents ? R : La fonction de détection automatique du fuseau horaire de Doodle affiche chaque créneau proposé à l'heure locale du participant. Le directeur d'un département universitaire accueillant des professeurs invités ou des formateurs à distance n'a donc pas besoin de convertir manuellement les horaires avant d'envoyer le sondage.

Q : Le directeur du département universitaire peut-il mettre en place des sondages récurrents pour les réunions régulières de la commission des programmes d'études ? R : Oui. Doodle prend en charge les événements récurrents automatiques ; le directeur du département peut donc programmer les réunions du comité pédagogique à une fréquence régulière (mensuelle, par exemple) sans avoir à recréer le sondage à chaque fois. Les comptes Premium permettent de créer un nombre illimité d'événements récurrents.

👉 Prêt à simplifier le fonctionnement de la commission des programmes de votre faculté ?

Les modèles ci-dessus permettent à chaque directeur de département universitaire de prendre une longueur d'avance sur les cinq scénarios les plus courants liés aux comités de programme d'études. Choisissez celui qui correspond à votre prochain ordre du jour, cliquez sur le lien, ajoutez les créneaux horaires proposés par les candidats, puis envoyez le tout. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle se charge de la collecte des votes, des rappels et du suivi du quorum, ce qui vous permet de vous concentrer sur le travail lié au programme d'études. Essayez-la gratuitement dès aujourd'hui.