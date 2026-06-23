Et fakultetsudvalg for studieplaner er det faste organ, der har til opgave at gennemgå forslag til kurser, godkende ændringer i studieprogrammerne og sikre, at de akademiske standarder overholdes på tværs af et institut. For en institutleder er det en tilbagevendende opgave at indkalde denne gruppe, og det forløber sjældent uden problemer. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere og integreres direkte med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, så alle medlemmers undervisningstider er synlige, inden der foreslås et eneste tidsrum.

🎯 Hvorfor planlægningen i fakultetets læseplansudvalg går i stå

Undervisningsbyrden er den største hindring, som alle institutledere står over for. Undervisere, der har formiddagsundervisning, er ikke til rådighed før midt på eftermiddagen; dem, der har eftermiddagsøvelser, er optaget fra kl. 13 og frem. Lægger man kontortid, vejledningsaftaler og forskningsforpligtelser oveni, indsnævres tidsrummet til et møde i fakultetets læseplansudvalg til blot et par tidsrum om ugen.

Den traditionelle løsning er en række »svar alle«-e-mails, hvor medlemmerne bliver bedt om at angive, hvornår de har tid. Den tråd strækker sig typisk over flere dage, giver modstridende svar og kræver stadig, at institutlederen manuelt skal sammenholde alles ledige tidspunkter. Når datoen endelig er bekræftet, har mindst ét stemmeberettiget medlem en tidsmæssig konflikt, der er dukket op, efter at vedkommende havde svaret.

Resultatet er et lavt beslutningsflertal, udsatte afstemninger om forslag til læseplaner og forsinkede programopdateringer, der påvirker de studerende i den næste tilmeldingsrunde. Intet af dette er acceptabelt, når der er tale om tidsfrister for akkreditering eller udgivelse af studiekataloget.

🛠 Sådan afslører en gruppeafstemning ledige pladser uden for undervisningen til dit udvalg

Doodles gruppeafstemning er udviklet netop til denne situation. Lederen af det akademiske institut opretter en afstemning, foreslår en række mulige mødetidspunkter og deler et enkelt link med alle medlemmerne af fakultetets læseplansudvalg. Hvert medlem stemmer på de tidspunkter, der passer dem, og afstemningsskærmen opdateres i realtid, efterhånden som svarene kommer ind.

Det er gennem kalenderintegrationen, at planlægningsproblemet rent faktisk løses. Når udvalgsmedlemmerne forbinder Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender, læser Doodles »Find tid«-funktion deres eksisterende begivenheder og fremhæver mulige tidsrum, der reelt er ledige for hele gruppen. Undervisningstimer, kontortider og faste møder registreres alle som konflikter, så institutlederen kun ser de tidspunkter, der reelt kan fungere.

Doodles gruppeafstemning sender også e-mail-påmindelser til medlemmer, der endnu ikke har stemt, hvilket mindsker opfølgningsbyrden for institutlederen uden behov for manuel opfølgning. Når et tilstrækkeligt antal medlemmer har svaret, kan institutlederen med et blik se, hvilket tidsrum opfylder kravet om beslutningsdygtighed, og bekræfte mødet. Den bekræftede begivenhed kan derefter sendes direkte til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, afhængigt af hvilken platform instituttet bruger til hybrid- eller fjernmøder.

Doodles gruppeafstemning viser i realtid, hvor mange der har tilmeldt sig blandt alle respondenterne, så institutlederen ved præcis, hvor mange medlemmer af undervisningsudvalget der har stemt, og hvilke valgmuligheder der ligger i spidsen, inden fristen udløber.

⚙️ Praktiske oplysninger for institutlederen

Det tager mindre end fem minutter at oprette en afstemning i fakultetets læseplansudvalg. Institutlederen logger ind på sin Doodle-konto, vælger »Gruppafstemning«, indtaster mødets titel og en valgfri beskrivelse og foreslår mellem tre og otte mulige tidspunkter fordelt over de kommende to uger. Ved at tilbyde tidspunkter på flere ugedage øges chancen for at finde et tidspunkt, der passer ind i undervisningsplanerne både for mønstrene mandag-onsdag-fredag og tirsdag-torsdag.

Et par driftsmæssige detaljer, der er værd at bemærke:

Varighed: Møder i studieudvalget, hvor der blandt andet gennemgås forslag, varer typisk mellem 60 og 90 minutter. Fastlæg varigheden, inden du sender afstemningen ud, så medlemmerne ved præcis, hvor lang tid de forpligter sig til.

Buffertider: Doodles indstilling for buffertid tilføjer lidt ekstra tid før og efter det bekræftede tidsrum, hvilket er vigtigt, når udvalgsmedlemmerne skal gå fra et undervisningslokale eller har brug for tid til at finde forslagsdokumenterne frem.

Automatisk registrering af tidszone: Hvis fakultetets studieudvalg omfatter eksterne undervisere eller gæsteforskere i forskellige tidszoner, registrerer Doodle automatisk hver deltagers lokale tidszone og viser tidsintervallerne i overensstemmelse hermed. Der er således ingen, der fejlagtigt opfatter et tidsinterval kl. 15.00 som deres lokale tid, når det i virkeligheden ligger to timer foran.

Videoplatform: Når institutlederen bekræfter mødet, kan vedkommende vedhæfte et link til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams direkte i Doodle, så linket til at deltage følger med kalenderinvitationen.

Premium-branding: Afdelinger, der ønsker, at afstemningen skal vise institutionens logo og primærfarve, kan gøre dette med en Premium-konto, som også giver adgang til AI-genererede mødebeskrivelser og et ubegrænset antal begivenheder.

Doodles e-mail-påmindelser sendes automatisk til medlemmerne af fakultetets læseplansudvalg, der endnu ikke har svaret, hvilket betyder, at institutlederen ikke behøver at sende individuelle opfølgningsbeskeder inden afstemningsfristen.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til fakultetets læseplansudvalg

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Gennemgang af forslag til nyt kursus Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Læreplansudvalget gennemgår og stemmer om forslag til nye kurser til næste semester.

Godkendelse af programændringer Forudfyldt gruppeafstemning, 60 minutter Start denne afstemning Udvalget mødes for at godkende de foreslåede ændringer til afdelingens uddannelsesprogram.

Gennemgang af katalogets deadline Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Fakultetet skal gennemgå de ændringer i studieplanen, der er nødvendige inden den kommende frist for indsendelse af studiekataloget.

Akkreditering – gennemgang af læseplanen Forudfyldt gruppeafstemning, 90 minutter Start denne afstemning Udvalget kontrollerer, om kurserne lever op til akkrediteringsstandarderne forud for besøget på stedet.

Afsluttende evaluering af læreplanen ved semesterets afslutning Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Kort statusmøde i udvalget for at registrere spørgsmål vedrørende læseplanen og opgaver, der skal udføres i løbet af semesteret.

✅ Hvad Doodle tilbyder til fakultetets læseplansudvalg

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Omfatter hele fakultetets læseplansudvalg samt eventuelle eksterne bedømmere Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Find automatisk tidspunkter uden undervisning Videointegration (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Vedhæft linket til deltagelse, når du bekræfter afstemningen E-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Automatiseret; kræver ingen manuel opfølgning fra formanden Brugerdefineret branding (logo + primærfarve) ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I køreplanen SMS eller push-beskeder ❌ Kun e-mail-påmindelser Venteliste / køhåndtering ❌ Ikke tilgængelig

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer af fakultetets læseplansudvalg kan deltage i en enkelt gruppeafstemning? A: Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så selv et stort fagligt udvalg med repræsentanter fra institutterne, studieledere og eksterne bedømmere kan alle stemme i én og samme afstemning. Institutlederen deler et enkelt link, og alle deltager i afstemningen på samme sted.

Spørgsmål: Skal medlemmerne af fakultetets læseplansudvalg have en Doodle-konto for at kunne stemme? A: Deltagerne skal have en Doodle-konto for at kunne deltage i en gruppeafstemning. Institutlederen bør nævne dette i invitations-e-mailen, så medlemmerne kan oprette en konto inden afstemningsfristen udløber.

Spørgsmål: Hvad nu, hvis medlemmerne af fakultetets læseplansudvalg befinder sig i forskellige tidszoner? A: Doodles automatiske tidszone-genkendelse viser hvert af de mulige tidspunkter i respondentens lokale tid. En institutleder på et universitet med gæsteundervisere eller fjernundervisere behøver ikke manuelt at omregne tidspunkterne, før afstemningen sendes ud.

Spørgsmål: Kan institutlederen oprette tilbagevendende afstemninger til de faste møder i studieudvalget? A: Ja. Doodle understøtter automatisk tilbagevendende begivenheder, så institutlederen kan planlægge møder i fakultetets læseplansudvalg med en fast hyppighed (f.eks. hver måned) uden at skulle oprette en ny afstemning hver gang. Med en Premium-konto er der adgang til et ubegrænset antal tilbagevendende begivenheder.

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Ovenstående skabeloner giver alle institutledere et forspring i forbindelse med de fem mest almindelige situationer i fakultetets læseplansudvalg. Vælg den skabelon, der passer til din næste dagsorden, klik på linket, tilføj dine foretrukne tidspunkter, og send. Doodles gruppeafstemning tager sig af afstemningen, påmindelserne og overvågningen af beslutningsdygtigheden, så du kan fokusere på selve arbejdet med studieplanen. Prøv det gratis i dag.