Ein Lehrplanausschuss ist das ständige Gremium, das für die Prüfung von Lehrvorschlägen, die Genehmigung von Studiengangsänderungen und die Wahrung der akademischen Standards innerhalb eines Fachbereichs zuständig ist. Für den Leiter eines Fachbereichs ist die Einberufung dieser Gruppe eine wiederkehrende Aufgabe, die selten reibungslos verläuft. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und lässt sich direkt mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender verknüpfen, sodass die Lehrverpflichtungen jedes Mitglieds sichtbar sind, bevor überhaupt ein Termin vorgeschlagen wird.

🎯 Warum die Terminplanung im Lehrplanausschuss der Fakultät ins Stocken gerät

Die Lehrverpflichtungen stellen das größte Hindernis für jeden Lehrstuhlinhaber dar. Dozenten, die Vormittagsvorlesungen halten, stehen erst am späten Nachmittag zur Verfügung; diejenigen, die nachmittags Praktika leiten, sind ab 13 Uhr verhindert. Rechnet man Sprechstunden, Beratungstermine und Forschungsverpflichtungen hinzu, schrumpft das Zeitfenster für eine Sitzung des Lehrplankomitees auf nur eine Handvoll Termine pro Woche.

Die übliche Lösung besteht darin, eine Kette von E-Mails mit der Option „Allen antworten“ zu versenden, in denen die Mitglieder gebeten werden, ihre freien Termine anzugeben. Dieser E-Mail-Faden zieht sich in der Regel über mehrere Tage hin, führt zu widersprüchlichen Antworten und erfordert dennoch, dass der Vorsitzende des Fachbereichs die Verfügbarkeit aller Beteiligten manuell abgleichen muss. Bis ein Termin feststeht, hat mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied einen Terminkonflikt, der erst nach der Antwort zutage getreten ist.

Die Folge sind ein zu geringes Quorum, verschobene Abstimmungen über Lehrplanvorschläge und verzögerte Programmaktualisierungen, die sich auf die Studierenden im nächsten Einschreibungszeitraum auswirken. All dies ist inakzeptabel, wenn es um Fristen für die Akkreditierung oder die Veröffentlichung des Studienkatalogs geht.

🛠 Wie eine Gruppenumfrage freie Stellen außerhalb des Lehrbereichs für Ihren Ausschuss aufzeigt

Die Gruppenumfrage von Doodle ist genau für dieses Szenario konzipiert. Der Vorsitzende des Fachbereichs erstellt eine Umfrage, schlägt eine Reihe möglicher Sitzungstermine vor und teilt einen einzigen Link mit allen Mitgliedern des Lehrplankomitees. Jedes Mitglied stimmt für die Termine ab, die ihm passen, und die Umfrage wird in Echtzeit aktualisiert, sobald Antworten eingehen.

Durch die Kalenderintegration wird das Terminplanungsproblem tatsächlich gelöst. Wenn Ausschussmitglieder Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender verknüpfen, liest die „Zeit finden“-Funktion von Doodle ihre bestehenden Termine aus und markiert mögliche Zeitfenster, die für die gesamte Gruppe tatsächlich frei sind. Unterrichtsblöcke, Sprechstunden und regelmäßige Besprechungen werden alle als Terminkonflikte erkannt, sodass der Fachbereichsleiter nur Termine sieht, bei denen eine realistische Chance besteht, dass sie funktionieren.

Die Gruppenumfrage von Doodle versendet zudem E-Mail-Erinnerungen an Mitglieder, die noch nicht abgestimmt haben, was den Aufwand für den Fachbereichsleiter bei der Nachverfolgung verringert, ohne dass manuelle Aufforderungen erforderlich sind. Sobald genügend Mitglieder geantwortet haben, kann der Fachbereichsleiter auf einen Blick erkennen, welcher Termin das Quorum erreicht, und die Sitzung bestätigen. Der bestätigte Termin kann dann direkt an Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams weitergeleitet werden, je nachdem, welche Plattform der Fachbereich für hybride oder Remote-Sitzungen nutzt.

Die Gruppenumfrage von Doodle erfasst den aktuellen Teilnahme-Status aller Befragten in Echtzeit, sodass der Vorsitzende des Fachbereichs genau weiß, wie viele Mitglieder des Lehrplankomitees bereits abgestimmt haben und welche Termine vor Ablauf der Frist am beliebtesten sind.

⚙️ Operative Einzelheiten für den Lehrstuhlinhaber

Das Einrichten einer Umfrage für den Lehrplanausschuss eines Fachbereichs dauert weniger als fünf Minuten. Der Vorsitzende des Fachbereichs meldet sich bei seinem Doodle-Konto an, wählt „Gruppenumfrage“ aus, gibt den Titel der Sitzung und optional eine Beschreibung ein und schlägt drei bis acht Terminvorschläge vor, die sich über die kommenden zwei Wochen verteilen. Durch das Angebot von Terminen an mehreren Wochentagen erhöht sich die Chance, einen Termin zu finden, der sowohl im Montag-Mittwoch-Freitag- als auch im Dienstag-Donnerstag-Rhythmus mit den Lehrplänen vereinbar ist.

Einige erwähnenswerte operative Details:

Dauer: Sitzungen des Lehrplankomitees, bei denen Anträge geprüft werden, dauern in der Regel 60 bis 90 Minuten. Legen Sie die Dauer fest, bevor Sie die Umfrage versenden, damit die Mitglieder genau wissen, wie viel Zeit sie dafür einplanen müssen.

Pufferzeiten: Die Einstellung der Pufferzeit in Doodle fügt vor und nach dem bestätigten Termin eine gewisse Zeitspanne hinzu, was wichtig ist, wenn Ausschussmitglieder aus einem Unterrichtsraum kommen oder Zeit benötigen, um die Unterlagen zu den Anträgen aufzurufen.

Automatische Erkennung der Zeitzone: Wenn dem Lehrplanausschuss der Fakultät Lehrbeauftragte oder Gastwissenschaftler aus verschiedenen Zeitzonen angehören, erkennt Doodle automatisch die lokale Zeitzone jedes Teilnehmers und zeigt die Terminfenster entsprechend an. So kommt es nicht vor, dass jemand ein Terminfenster um 15 Uhr als seine lokale Zeit interpretiert, obwohl diese tatsächlich zwei Stunden später liegt.

Videoplattform: Bei der Bestätigung des Termins kann der Fachbereichsleiter einen Link zu Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams direkt in Doodle einfügen, sodass der Teilnahmelink zusammen mit der Kalendereinladung versendet wird.

Premium-Branding: Abteilungen, die möchten, dass in der Umfrage das Logo und die Hauptfarbe ihrer Einrichtung angezeigt werden, können dies mit einem Premium-Konto tun, das zudem KI-generierte Besprechungsbeschreibungen und eine unbegrenzte Anzahl von Veranstaltungen freischaltet.

Die E-Mail-Erinnerungen von Doodle werden automatisch an diejenigen Mitglieder des Lehrplanausschusses versendet, die noch nicht geantwortet haben. Dadurch muss der Vorsitzende des Fachbereichs vor Ablauf der Abstimmungsfrist keine individuellen Erinnerungsnachrichten versenden.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für den Lehrplanausschuss der Fakultät

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Prüfung eines Vorschlags für einen neuen Kurs Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Der Lehrplankonvent prüft die Vorschläge für neue Lehrveranstaltungen für das nächste Semester und stimmt darüber ab.

Genehmigung der Programmüberarbeitung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Der Ausschuss tritt zusammen, um die vorgeschlagenen Änderungen am Studiengang des Fachbereichs zu genehmigen.

Überprüfung der Katalog-Deadline Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Die Fakultät prüft die erforderlichen Änderungen am Lehrplan vor Ablauf der Frist für die Einreichung des kommenden Studienkatalogs.

Prüfung des Lehrplans im Rahmen der Akkreditierung Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Der Ausschuss prüft vor dem Vor-Ort-Besuch, ob die Studiengänge den Akkreditierungsstandards entsprechen.

Auswertung des Lehrplans zum Semesterende Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Kurze Besprechung des Ausschusses zur Erfassung von Fragen zum Lehrplan und von zu erledigenden Aufgaben aus dem Semester.

✅ Was Doodle für den Lehrplanausschuss der Fakultät bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern 🟩 Umfasst den gesamten Lehrplanausschuss der Fakultät sowie etwaige externe Gutachter Kalendersynchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Zeiten außerhalb der Unterrichtszeiten automatisch ermitteln Videointegration (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Bei der Bestätigung der Umfrage den Link zum Beitritt hinzufügen E-Mail-Erinnerungen für Personen, die nicht geantwortet haben 🟩 Automatisiert; keine manuelle Nachverfolgung durch den Vorsitzenden erforderlich Individuelles Branding (Logo + Hauptfarbe) ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap SMS oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen Wartelisten-/Warteschlangenverwaltung ❌ Nicht verfügbar

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Wie viele Mitglieder des Lehrplanausschusses können an einer einzelnen Gruppenumfrage teilnehmen? A: Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer, sodass selbst ein großer Lehrplanausschuss der Fakultät mit Vertretern der Fachbereiche, Studienkoordinatoren und externen Gutachtern in einer einzigen Umfrage abstimmen kann. Der Vorsitzende des Fachbereichs teilt einen einzigen Link, und alle nehmen an derselben Stelle an der Umfrage teil.

F: Benötigen die Mitglieder des Lehrplanausschusses der Fakultät ein Doodle-Konto, um abstimmen zu können? A: Die Teilnehmer benötigen ein Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen. Der Vorsitzende des Fachbereichs sollte diesen Hinweis in die Einladungs-E-Mail aufnehmen, damit sich die Mitglieder noch vor Ablauf der Abstimmungsfrist registrieren können.

F: Was ist, wenn die Mitglieder des Lehrplanausschusses der Fakultät in verschiedenen Zeitzonen leben? A: Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle zeigt jeden möglichen Termin in der Ortszeit des Befragten an. Der Vorsitzende eines Fachbereichs an einer Universität mit Gastdozenten oder Lehrkräften, die aus der Ferne unterrichten, muss die Zeiten vor dem Versenden der Umfrage nicht manuell umrechnen.

F: Kann der Vorsitzende des Fachbereichs wiederkehrende Umfragen für die regelmäßigen Sitzungen des Lehrplankomitees einrichten? A: Ja. Doodle unterstützt automatisch wiederkehrende Termine, sodass der Fachbereichsleiter die Sitzungen des Lehrplankomitees in regelmäßigen Abständen (beispielsweise monatlich) ansetzen kann, ohne die Umfrage jedes Mal neu erstellen zu müssen. Mit einem Premium-Konto stehen unbegrenzt viele wiederkehrende Termine zur Verfügung.

👉 Sind Sie bereit, die Arbeit Ihres Lehrplanausschusses zu vereinfachen?

Die oben aufgeführten Vorlagen bieten jedem Lehrstuhlleiter einen guten Einstieg in die fünf häufigsten Szenarien im Lehrplankomitee. Wählen Sie die Vorlage aus, die zu Ihrer nächsten Tagesordnung passt, klicken Sie auf den Link, fügen Sie Ihre Terminvorschläge hinzu und senden Sie die Einladung ab. Die Gruppenumfrage von Doodle übernimmt die Erfassung der Stimmen, die Erinnerungen und die Überwachung der Beschlussfähigkeit, sodass Sie sich ganz auf die Arbeit am Lehrplan konzentrieren können. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.