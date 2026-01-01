Una commissione di programma di facoltà è l’organo permanente incaricato di esaminare le proposte di corsi, approvare le modifiche ai programmi e garantire il rispetto degli standard accademici all’interno di un dipartimento. Per il presidente di un dipartimento accademico, convocare questo gruppo è un obbligo ricorrente che raramente procede senza intoppi. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti e si collega direttamente a Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar, in modo che gli impegni didattici di ogni membro siano visibili prima ancora che venga proposta una singola fascia oraria.

🎯 Perché la programmazione del comitato di facoltà per i programmi di studio va a rotoli

Il carico didattico rappresenta l’ostacolo principale che ogni presidente di dipartimento deve affrontare. I docenti che tengono le lezioni del mattino non sono disponibili fino a metà pomeriggio; quelli che tengono i laboratori pomeridiani sono impegnati a partire dalle 13:00. Se a ciò si aggiungono gli orari di ricevimento, gli appuntamenti di orientamento e gli impegni di ricerca, la finestra temporale a disposizione per una riunione della commissione di programma di studio si riduce a poche fasce orarie a settimana.

La soluzione tradizionale consiste in una catena di e-mail inviate a tutti i destinatari in cui si chiede ai partecipanti di indicare i propri orari disponibili. Tale conversazione si protrae in genere per diversi giorni, genera risposte contrastanti e richiede comunque al presidente del dipartimento accademico di verificare manualmente la disponibilità di ciascuno. Quando finalmente viene confermata una data, almeno un membro con diritto di voto si trova ad avere un impegno in conflitto con l’appuntamento, emerso solo dopo aver risposto.

Il risultato è un quorum insufficiente, votazioni rinviate sulle proposte relative ai programmi di studio e ritardi negli aggiornamenti dei programmi che incidono sugli studenti nel prossimo ciclo di iscrizioni. Nulla di tutto ciò è accettabile quando sono in gioco le scadenze relative all’accreditamento o alla pubblicazione del catalogo.

🛠 Come un sondaggio di gruppo mette in evidenza i posti non didattici disponibili per la tua commissione

Il sondaggio di gruppo di Doodle è stato progettato proprio per questo tipo di situazione. Il presidente del dipartimento accademico crea un sondaggio, propone una serie di orari tra cui scegliere per la riunione e condivide un unico link con tutti i membri della commissione di programma del corpo docente. Ciascun membro vota gli orari che gli sono più congeniali e la pagina del sondaggio si aggiorna in tempo reale man mano che arrivano le risposte.

È proprio grazie all’integrazione con il calendario che il problema della pianificazione viene effettivamente risolto. Quando i membri del comitato collegano Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, la funzione “Trova un momento” di Doodle legge i loro eventi esistenti ed evidenzia le fasce orarie disponibili che sono effettivamente libere per tutto il gruppo. Le lezioni, gli orari di ricevimento e le riunioni fisse vengono tutti registrati come conflitti, così il presidente del dipartimento accademico vede solo gli orari che hanno una possibilità realistica di funzionare.

Il sondaggio di gruppo di Doodle invia inoltre promemoria via e-mail ai membri che non hanno ancora votato, riducendo così il carico di lavoro di follow-up a carico del presidente del dipartimento accademico senza richiedere alcun intervento manuale. Una volta che un numero sufficiente di membri ha risposto, il presidente può vedere a colpo d’occhio quale fascia oraria raggiunge il quorum e confermare la riunione. L’evento confermato può quindi essere trasferito direttamente su Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, a seconda della piattaforma utilizzata dal dipartimento per le sessioni ibride o a distanza.

Il sondaggio di gruppo di Doodle tiene traccia in tempo reale dello stato delle adesioni tra tutti i partecipanti, così il presidente del dipartimento accademico sa esattamente quanti membri della commissione per i programmi di studio hanno votato e quali opzioni sono in testa prima della chiusura del termine.

⚙️ Dettagli operativi per il presidente del dipartimento accademico

Impostare un sondaggio per la commissione didattica di facoltà richiede meno di cinque minuti. Il presidente del dipartimento accademico accede al proprio account Doodle, seleziona “Sondaggio di gruppo”, inserisce il titolo della riunione e una descrizione facoltativa, quindi propone da tre a otto orari tra cui scegliere distribuiti nelle due settimane successive. Offrire fasce orarie distribuite su più giorni della settimana aumenta la possibilità di trovare un orario compatibile con gli impegni didattivi sia per il ciclo lunedì-mercoledì-venerdì che per quello martedì-giovedì.

Alcuni dettagli operativi degni di nota:

Durata: Le riunioni della commissione per i programmi di studio, durante le quali vengono esaminate le proposte, durano in genere dai 60 ai 90 minuti. Stabilisci la durata prima di inviare il sondaggio, in modo che i membri sappiano esattamente a quanto tempo dovranno dedicarsi.

Tempi di buffer: L'impostazione del tempo di margine di Doodle aggiunge un intervallo prima e dopo la fascia oraria confermata, il che è importante quando i membri del comitato devono spostarsi da un'aula all'altra o hanno bisogno di tempo per recuperare i documenti relativi alle proposte.

Rilevamento automatico del fuso orario: Se la commissione per i programmi di studio della facoltà comprende docenti a contratto o ricercatori ospiti che si trovano in fusi orari diversi, Doodle rileva automaticamente il fuso orario locale di ciascun partecipante e visualizza le fasce orarie di conseguenza. In questo modo, nessuno rischia di interpretare erroneamente una fascia oraria delle 15:00 come ora locale, quando in realtà è due ore più avanti.

Piattaforma video: Al momento della conferma dell'incontro, il responsabile del dipartimento accademico può allegare un link a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams direttamente all'interno di Doodle, in modo che il link di partecipazione venga inviato insieme all'invito del calendario.

Marchio premium: I dipartimenti che desiderano che il sondaggio mostri il logo e il colore principale dell'istituzione possono farlo con un account Premium, che sblocca anche le descrizioni delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale e un numero illimitato di eventi.

I promemoria via e-mail di Doodle vengono inviati automaticamente ai membri della commissione di programma di studio che non hanno ancora risposto, il che significa che il presidente del dipartimento accademico non deve inviare messaggi di sollecito individuali prima della scadenza per la votazione.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per la commissione didattica della facoltà

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Esame delle proposte di nuovi corsi Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio La commissione per i programmi di studio esamina e vota le proposte di nuovi corsi per il prossimo semestre.

Approvazione della revisione del programma Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio La commissione si riunisce per approvare le modifiche proposte al programma di laurea del dipartimento.

Revisione delle scadenze del catalogo Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Il corpo docente deve esaminare le modifiche al piano di studi prima della prossima scadenza per la presentazione del catalogo.

Verifica del programma di studi ai fini dell'accreditamento Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio In vista della visita in loco, la commissione verifica la conformità del corso agli standard di accreditamento.

Resoconto di fine trimestre sul programma didattico Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Breve riunione della commissione per fare il punto sulle questioni relative al programma didattico e sulle azioni da intraprendere nel corso del semestre.

✅ Cosa offre Doodle al comitato didattico della facoltà

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo con un massimo di 1.000 partecipanti 🟩 Comprende l’intero comitato di programma di studio della facoltà e eventuali revisori esterni Sincronizzazione del calendario (Google, Outlook, Apple) 🟩 Trova automaticamente le fasce orarie libere dall'insegnamento Integrazione video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Allegare il link di partecipazione al momento della conferma del sondaggio Promemoria via e-mail per chi non ha risposto 🟩 Automatizzato; non richiede alcun intervento manuale da parte del medico Identità visiva personalizzata (logo + colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo organizzati congiuntamente 🔜 Nella roadmap SMS o notifiche push ❌ Solo promemoria via e-mail Gestione della lista d'attesa / della coda ❌ Non disponibile

❓ Domande frequenti

D: Quanti membri del comitato di programma di facoltà possono partecipare a un singolo sondaggio di gruppo? R: Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, quindi anche un comitato di facoltà di grandi dimensioni, composto da rappresentanti dei dipartimenti, coordinatori dei programmi e revisori esterni, può votare tutti insieme in un unico sondaggio. Il presidente del dipartimento accademico condivide un unico link e tutti rispondono nello stesso posto.

D: I membri della commissione didattica devono avere un account Doodle per poter votare? R: I partecipanti devono disporre di un account Doodle per poter rispondere a un sondaggio di gruppo. Il responsabile del dipartimento accademico dovrebbe includere questa indicazione nell’e-mail di invito, in modo che i membri possano registrarsi prima della scadenza prevista per la votazione.

D: Cosa succede se i membri della commissione didattica della facoltà si trovano in fusi orari diversi? R: La funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle mostra ogni fascia oraria disponibile nell'ora locale dell'intervistato. Il direttore di un dipartimento universitario che si avvale di docenti ospiti o a distanza non ha bisogno di convertire manualmente gli orari prima di inviare il sondaggio.

D: Il presidente del dipartimento accademico può organizzare sondaggi ricorrenti in occasione delle riunioni ordinarie della commissione per i programmi di studio? R: Sì. Doodle supporta gli eventi ricorrenti automatici, quindi il presidente del dipartimento accademico può programmare le riunioni della commissione per i programmi di studio con cadenza ricorrente (ad esempio mensile) senza dover ricreare il sondaggio ogni volta. Con un account Premium è possibile creare un numero illimitato di eventi ricorrenti.

👉 Sei pronto a semplificare il lavoro della commissione per i programmi di studio della tua facoltà?

I modelli riportati sopra offrono a ogni presidente di dipartimento un punto di partenza per affrontare le cinque situazioni più comuni che si presentano nelle commissioni di programma di studio. Scegli quello più adatto al tuo prossimo ordine del giorno, clicca sul link, aggiungi gli orari proposti dai candidati e invia. Il sondaggio di gruppo di Doodle si occupa della raccolta dei voti, dei promemoria e del monitoraggio del quorum, così potrai concentrarti sul lavoro relativo al piano di studi. Provalo gratuitamente oggi stesso.