Så här planerar man ett möte i fakultetens läroplanskommitté: En guide för ordföranden

En lärarkommitté för läroplanen är det ständiga organ som ansvarar för att granska kursförslag, godkänna programändringar och upprätthålla de akademiska standarderna inom en institution. För en institutionsordförande är det en återkommande uppgift att sammankalla denna grupp, vilket sällan går smidigt. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare och är direkt kopplad till Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, så att alla medlemmars undervisningstider syns innan ett enda tidsalternativ föreslås.

🎯 Varför planeringen i fakultetens läroplanskommitté går i stå

Undervisningsbördan är det största hindret för varje prefekt vid en akademisk institution. Lärare som undervisar på förmiddagen är upptagna fram till mitten av eftermiddagen; de som har laborationer på eftermiddagen är upptagna från kl. 13 och framåt. Lägg till mottagningstider, studievägledningsmöten och forskningsåtaganden, så krymper tidsfönstret för ett möte i fakultetens läroplanskommitté till bara ett fåtal tillfällen per vecka.

Den traditionella lösningen är en kedja av e-postmeddelanden med ”svara alla” där medlemmarna ombeds ange när de är lediga. Denna tråd pågår vanligtvis i flera dagar, ger upphov till motstridiga svar och kräver ändå att institutionschefen manuellt måste sammanställa allas tillgänglighet. När ett datum väl har bekräftats har minst en röstberättigad medlem en tidskonflikt som upptäckts först efter att hen svarat.

Följden blir att beslutsmålet inte uppnås, att omröstningar om läroplansförslag måste skjutas upp och att programuppdateringar försenas, vilket påverkar studenterna under nästa anmälningsomgång. Inget av detta är acceptabelt när det gäller tidsfrister för ackreditering eller utgivning av kurskatalogen.

🛠 Hur Group Poll lyfter fram lediga platser utanför undervisningen för din kommitté

Doodles Group Poll är utformad just för detta scenario. Ordföranden för den akademiska institutionen skapar en omröstning, föreslår ett antal möjliga mötestider och delar en enda länk med alla medlemmar i fakultetens läroplanskommitté. Varje medlem röstar på de tider som passar dem, och omröstningssidan uppdateras i realtid allteftersom svaren kommer in.

Det är genom kalenderintegrationen som schemaläggningsproblemet faktiskt löses. När kommittémedlemmarna kopplar in Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender läser Doodles funktion för att hitta lediga tider av deras befintliga händelser och markerar tidsluckor som verkligen är lediga för hela gruppen. Undervisningstider, mottagningstider och återkommande möten registreras alla som konflikter, så institutionschefen ser endast tider som har en realistisk chans att fungera.

Doodles Group Poll skickar även påminnelser via e-post till medlemmar som ännu inte har röstat, vilket minskar uppföljningsbördan för institutionsordföranden utan att någon manuell påminnelse behövs. När tillräckligt många medlemmar har svarat kan ordföranden med ett ögonkast se vilket tidsalternativ som uppnår beslutförhet och bekräfta mötet. Det bekräftade mötet kan sedan skickas direkt till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vilken plattform institutionen använder för hybrid- eller distansmöten.

Doodle's Group Poll visar i realtid hur många som har svarat bland alla deltagare, så att prefekten vet exakt hur många lärare i läroplanskommittén som har röstat och vilka alternativ som ligger i täten innan tidsfristen löper ut.

⚙️ Praktiska uppgifter för prefekten vid den akademiska institutionen

Det tar mindre än fem minuter att skapa en omröstning för fakultetens läroplanskommitté. Institutionsordföranden loggar in på sitt Doodle-konto, väljer ”Group Poll”, anger mötets titel och en valfri beskrivning samt föreslår mellan tre och åtta tidsalternativ fördelade över de kommande två veckorna. Genom att erbjuda tidsalternativ på flera dagar i veckan ökar chansen att hitta en tid som passar in i undervisningsschemat både för mönstren måndag–onsdag–fredag och tisdag–torsdag.

Några praktiska detaljer som är värda att notera:

Varaktighet: Möten i läroplanskommittén där förslag granskas brukar pågå i 60 till 90 minuter. Bestäm mötets längd innan du skickar ut omröstningen, så att medlemmarna vet exakt hur lång tid de förbinder sig till.

Buffertider: Doodles inställning för buffertid lägger till en marginal före och efter det bekräftade tidsfönstret, vilket är viktigt när kommittémedlemmarna går från ett klassrum eller behöver tid för att ta fram förslagsdokument.

Automatisk identifiering av tidszon: Om fakultetens läroplanskommitté består av adjungerade lärare eller gästforskare i olika tidszoner, identifierar Doodle automatiskt varje deltagares lokala tidszon och visar tidsluckorna därefter. Ingen riskerar då att misstolka en tidslucka kl. 15.00 som sin lokala tid när den i själva verket ligger två timmar framåt.

Videoplattform: När avdelningschefen bekräftar mötet kan hen bifoga en länk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams direkt i Doodle, så att länken skickas ut tillsammans med kalenderinbjudan.

Premiumvarumärke: Avdelningar som vill att omröstningen ska visa institutionens logotyp och huvudfärg kan göra det med ett Premium-konto, vilket även ger tillgång till AI-genererade mötesbeskrivningar och ett obegränsat antal evenemang.

Doodles e-postpåminnelser skickas automatiskt ut till de medlemmar i fakultetens läroplanskommitté som inte har svarat, vilket innebär att prefekten inte behöver skicka individuella påminnelser före omröstningens sista dag.

Färdiga mallar för Group Poll för fakultetens läroplanskommitté

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Granskning av förslag till ny kurs Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Läroplanskommittén granskar och röstar om förslag till nya kurser inför nästa termin.

Godkännande av programändring Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Kommittén sammanträder för att godkänna de föreslagna ändringarna av institutionens utbildningsprogram.

Granskning av katalogens inlämningsfrist Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Lärarkåren ska granska de ändringar i läroplanen som krävs innan den kommande inlämningsfristen för kurskatalogen.

Granskning av läroplanen inför ackreditering Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Kommittén granskar hur kurserna överensstämmer med ackrediteringskraven inför platsbesöket.

Sammanfattning av läroplanen vid terminsslutet Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning Kort uppföljning i utskottet för att sammanställa frågor rörande läroplanen och åtgärdspunkter från terminen.

✅ Vad Doodle erbjuder för fakultetens läroplanskommitté

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med upp till 1 000 deltagare 🟩 Omfattar hela fakultetens läroplanskommitté samt eventuella externa granskare Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Hitta lediga tider utanför undervisningstiderna automatiskt Videointegration (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Lägg till en länk till sammanställningen när du bekräftar omröstningen E-postpåminnelser till dem som inte har svarat 🟩 Automatiserat; ingen manuell uppföljning krävs från ordföranden Anpassad varumärkesprofil (logotyp + huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 I färdplanen SMS eller push-meddelanden ❌ Endast påminnelser via e-post Väntelista / köhantering ❌ Ej tillgängligt

❓ Vanliga frågor

Fråga: Hur många medlemmar i fakultetens läroplanskommitté kan delta i en och samma Group Poll? S: Doodle Group Poll har plats för upp till 1 000 deltagare, så även en stor lärargrupp inom läroplanskommittén – med representanter från olika institutioner, programkoordinatorer och externa granskare – kan alla rösta i samma omröstning. Institutionschefen delar en enda länk och alla svarar på samma ställe.

Fråga: Behöver medlemmarna i fakultetens läroplanskommitté ett Doodle-konto för att kunna rösta? S: Deltagarna måste ha ett Doodle-konto för att kunna svara på en Group Poll. Institutionschefen bör ange detta i inbjudningsmejlet så att medlemmarna hinner registrera sig innan omröstningen stänger.

Fråga: Vad händer om medlemmarna i fakultetens läroplanskommitté befinner sig i olika tidszoner? S: Doodles automatiska tidszonsdetektering visar varje tillgängligt tidsalternativ i respondentens lokala tid. En prefekt vid ett universitet med gästlärare eller distanslärare behöver inte manuellt omvandla tiderna innan omröstningen skickas ut.

Fråga: Kan prefekten för en akademisk institution skapa återkommande omröstningar inför de ordinarie mötena i läroplanskommittén? A: Ja. Doodle stöder automatiskt återkommande händelser, vilket innebär att institutionschefen kan schemalägga mötena i lärarkommittén med en återkommande frekvens (till exempel varje månad) utan att behöva skapa en ny omröstning varje gång. Med ett Premium-konto får man tillgång till ett obegränsat antal återkommande händelser.

👉 Är du redo att förenkla arbetet i din fakultets läroplanskommitté?

Mallarna ovan ger varje prefekt en bra utgångspunkt för de fem vanligaste situationerna i lärarkollegiets läroplanskommitté. Välj den som passar din nästa dagordning, klicka på länken, lägg till dina kandidattider och skicka iväg. Doodles Group Poll sköter insamlingen av röster, påminnelserna och uppföljningen av beslutsförhet, så att du kan fokusera på själva läroplansarbetet. Prova det gratis redan idag.