Jak zaplanować posiedzenie wydziałowej komisji ds. programu nauczania: przewodnik dla przewodniczącego

Wydziałowa komisja ds. programu nauczania jest stałym organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków dotyczących kursów, zatwierdzanie zmian w programie studiów oraz utrzymywanie standardów akademickich w ramach danego wydziału. Dla kierownika wydziału zwołanie tego gremium jest powtarzającym się obowiązkiem, który rzadko przebiega bez problemów. Funkcja Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1000 uczestników i łączy się bezpośrednio z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple, dzięki czemu harmonogramy zajęć każdego członka są widoczne jeszcze przed zaproponowaniem konkretnego terminu.

🎯 Dlaczego planowanie zajęć przez wydziałową komisję ds. programu nauczania kończy się niepowodzeniem

Obciążenie dydaktyczne stanowi główną przeszkodę, z jaką boryka się każdy kierownik katedry. Wykładowcy prowadzący zajęcia poranne są niedostępni aż do połowy popołudnia; ci, którzy prowadzą popołudniowe zajęcia laboratoryjne, są zajęci od godziny 13:00. Jeśli dodać do tego godziny dyżurów, spotkania doradcze i obowiązki badawcze, czas na posiedzenie komisji programowej wydziału kurczy się do zaledwie kilku wolnych terminów w tygodniu.

Tradycyjnym rozwiązaniem tymczasowym jest łańcuch wiadomości e-mail wysyłanych z opcją „Odpowiedz wszystkim”, w których prosi się członków o podanie terminów, w których są dostępni. Wątek ten zazwyczaj trwa kilka dni, generuje sprzeczne odpowiedzi, a mimo to wymaga od kierownika katedry ręcznego zestawienia dostępności wszystkich osób. Zanim termin zostanie potwierdzony, u co najmniej jednego członka uprawnionego do głosowania pojawia się konflikt terminów, który wyszedł na jaw dopiero po wysłaniu przez niego odpowiedzi.

Skutkiem tego jest niski kworum, przełożone głosowania nad propozycjami programowymi oraz opóźnienia w aktualizacji programów, które mają wpływ na studentów w następnym cyklu rejestracji. Żadna z tych sytuacji nie jest do przyjęcia, gdy w grę wchodzą terminy związane z akredytacją lub terminy zamknięcia katalogu.

🛠 Jak Group Poll pozwala zidentyfikować wolne stanowiska niezwiązane z nauczaniem w twojej komisji

Group Poll w serwisie Doodle została stworzona właśnie z myślą o takiej sytuacji. Kierownik wydziału tworzy ankietę, proponuje kilka terminów spotkania i udostępnia jeden link wszystkim członkom wydziałowej komisji programowej. Każdy z członków głosuje na terminy, które mu odpowiadają, a wyniki ankiety są aktualizowane w czasie rzeczywistym w miarę napływania odpowiedzi.

To właśnie dzięki integracji z kalendarzem problem planowania zostaje faktycznie rozwiązany. Gdy członkowie komisji połączą swoje konta z Google Calendar, Microsoft Outlook lub Apple Calendar, funkcja „Znajdź czas” w serwisie Doodle odczytuje ich istniejące wydarzenia i zaznacza potencjalne terminy, które są rzeczywiście wolne dla całej grupy. Zajęcia dydaktyczne, godziny przyjęć i regularne spotkania są traktowane jako kolizje, dzięki czemu kierownik wydziału widzi wyłącznie terminy, które mają realną szansę na realizację.

Funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle wysyła również przypomnienia e-mailowe do członków, którzy jeszcze nie zagłosowali, co zmniejsza obciążenie związane z monitorowaniem sytuacji dla kierownika wydziału, nie wymagając przy tym żadnych ręcznych działań przypominających. Gdy odpowiednia liczba członków udzieli odpowiedzi, kierownik może od razu sprawdzić, który termin zapewnia kworum, i potwierdzić spotkanie. Potwierdzone wydarzenie można następnie przesłać bezpośrednio do Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams, w zależności od tego, z której platformy korzysta wydział do prowadzenia sesji hybrydowych lub zdalnych.

Funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle na bieżąco śledzi status potwierdzeń udziału wszystkich respondentów, dzięki czemu kierownik wydziału wie dokładnie, ilu członków wydziałowej komisji programowej oddało głos oraz które opcje cieszą się największą popularnością przed upływem terminu.

⚙️ Szczegóły dotyczące pełnienia funkcji kierownika katedry

Przygotowanie ankiety dla wydziałowej komisji ds. programu nauczania zajmuje mniej niż pięć minut. Kierownik wydziału loguje się na swoje konto w serwisie Doodle, wybiera opcję „Group Poll”, wpisuje tytuł spotkania oraz opcjonalny opis, a następnie proponuje od trzech do ośmiu terminów rozłożonych na najbliższe dwa tygodnie. Zaproponowanie terminów w różnych dniach tygodnia zwiększa szansę na znalezienie terminu, który nie koliduje z harmonogramem zajęć zarówno w układzie poniedziałek-środa-piątek, jak i wtorek-czwartek.

Kilka szczegółów operacyjnych, na które warto zwrócić uwagę:

Czas trwania: Posiedzenia komisji programowej, podczas których rozpatrywane są wnioski, trwają zazwyczaj od 60 do 90 minut. Należy ustalić czas trwania posiedzenia przed wysłaniem ankiety, aby członkowie wiedzieli dokładnie, na jak długo się zobowiązują.

Czasy buforowania: Ustawienie czasu buforowego w aplikacji Doodle dodaje rezerwę czasową przed i po potwierdzonym terminie, co ma znaczenie, gdy członkowie komisji przechodzą z sali lekcyjnej lub potrzebują czasu na wyświetlenie dokumentów dotyczących wniosków.

Automatyczne wykrywanie strefy czasowej: Jeśli w skład komisji ds. programu nauczania wchodzą wykładowcy zewnętrzni lub naukowcy wizytujący z różnych stref czasowych, Doodle automatycznie wykrywa lokalną strefę czasową każdego uczestnika i odpowiednio wyświetla dostępne terminy. Dzięki temu nikt nie pomyli terminu o godz. 15:00 z lokalnym czasem, gdy w rzeczywistości jest on przesunięty o dwie godziny do przodu.

Platforma wideo: Potwierdzając spotkanie, kierownik katedry może dołączyć link do Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams bezpośrednio w serwisie Doodle, dzięki czemu link do dołączenia do spotkania zostanie wysłany wraz z zaproszeniem kalendarzowym.

Marka klasy premium: Jednostki, które chcą, aby w ankiecie wyświetlało się logo instytucji i jej główny kolor, mogą to zrobić, korzystając z konta Premium, które umożliwia również generowanie opisów spotkań za pomocą sztucznej inteligencji oraz organizowanie nieograniczonej liczby wydarzeń.

Powiadomienia e-mailowe serwisu Doodle są automatycznie wysyłane do członków wydziałowej komisji ds. programu nauczania, którzy nie udzielili odpowiedzi, co oznacza, że kierownik katedry nie musi wysyłać indywidualnych wiadomości przypominających przed upływem terminu głosowania.

Gotowe szablony Group Poll dla komisji programowej wydziału

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Ocena propozycji nowego kursu Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Komisja ds. programu nauczania rozpatruje wnioski dotyczące nowych przedmiotów na następny semestr i głosuje nad nimi.

Zatwierdzenie zmian w programie Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Komisja zbiera się, aby zatwierdzić proponowane zmiany w programie studiów wydziału.

Przegląd terminów katalogowych Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Wydział musi dokonać przeglądu zmian w programie nauczania przed upływem terminu złożenia kolejnego katalogu.

Audyt programu nauczania w ramach akredytacji Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Przed wizytą kontrolną komisja sprawdza zgodność programu studiów z normami akredytacyjnymi.

Podsumowanie programu nauczania na koniec semestru Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę Krótkie podsumowanie posiedzenia komisji w celu odnotowania kwestii związanych z programem nauczania oraz zadań do realizacji w bieżącym semestrze.

✅ Jakie wsparcie oferuje Doodle komisji programowej wydziału

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll dla maksymalnie 1 000 uczestników 🟩 Obejmuje całą komisję ds. programu nauczania oraz wszelkich recenzentów zewnętrznych Synchronizacja kalendarza (Google, Outlook, Apple) 🟩 Automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów poza godzinami zajęć Integracja z platformami wideokonferencyjnymi (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Dołącz link do głosowania podczas potwierdzania ankiety Przypomnienia e-mailowe dla osób, które nie udzieliły odpowiedzi 🟩 Proces zautomatyzowany; nie wymaga ręcznej interwencji ze strony przewodniczącego Indywidualna identyfikacja wizualna (logo + kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Group Polls organized together 🔜 W planie działania SMS-y lub powiadomienia push ❌ Wyłącznie przypomnienia e-mailowe Zarządzanie listą rezerwową / kolejką ❌ Niedostępne

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Ilu członków wydziałowej komisji ds. programu nauczania może wziąć udział w jednej Group Poll? O: Funkcja Group Poll w serwisie Doodle pozwala na udział maksymalnie 1 000 osób, więc nawet duża komisja ds. programu nauczania, w skład której wchodzą przedstawiciele katedr, koordynatorzy programów oraz recenzenci zewnętrzni, może głosować w ramach jednej ankiety. Kierownik katedry udostępnia jeden link, a wszyscy udzielają odpowiedzi w tym samym miejscu.

Pytanie: Czy członkowie wydziałowej komisji ds. programu nauczania muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby móc głosować? O: Uczestnicy muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby wziąć udział w Group Poll. Kierownik wydziału powinien zamieścić tę informację w e-mailu z zaproszeniem, aby członkowie mogli się zarejestrować przed upływem terminu głosowania.

Pytanie: Co zrobić, jeśli członkowie wydziałowej komisji ds. programu nauczania znajdują się w różnych strefach czasowych? O: Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle wyświetla każdą proponowaną godzinę w czasie lokalnym respondenta. Kierownik katedry na uniwersytecie, na którym pracują wykładowcy wizytujący lub prowadzący zajęcia zdalnie, nie musi ręcznie przeliczać godzin przed wysłaniem ankiety.

Pytanie: Czy kierownik katedry może tworzyć cykliczne ankiety na potrzeby regularnych posiedzeń komisji ds. programu nauczania? O: Tak. Doodle obsługuje automatycznie powtarzające się wydarzenia, dzięki czemu kierownik wydziału może zaplanować posiedzenia komisji ds. programu nauczania w stałych odstępach czasu (na przykład co miesiąc) bez konieczności każdorazowego tworzenia nowej ankiety. Nieograniczona liczba powtarzających się wydarzeń jest dostępna w ramach konta Premium.

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Powyższe szablony zapewniają każdemu kierownikowi katedry przewagę na starcie w pięciu najczęstszych sytuacjach związanych z pracą komisji programowej. Wybierz ten, który pasuje do Twojego najbliższego porządku obrad, kliknij link, dodaj proponowane terminy i wyślij. Funkcja Group Poll w serwisie Doodle zajmuje się zbieraniem głosów, wysyłaniem przypomnień i śledzeniem kworum, dzięki czemu możesz skupić się na samej pracy nad programem nauczania. Wypróbuj ją już dziś za darmo.