Una comisión de planes de estudios del profesorado es el órgano permanente encargado de revisar las propuestas de asignaturas, aprobar los cambios en los programas y mantener los estándares académicos en todo un departamento. Para el director de un departamento académico, convocar a este grupo es una obligación recurrente que rara vez se desarrolla sin contratiempos. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes y se conecta directamente con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, de modo que los horarios lectivos de todos los miembros quedan visibles antes de que se proponga una sola franja horaria.

🎯 Por qué falla la planificación del comité de planes de estudios del profesorado

La carga lectiva es el principal obstáculo al que se enfrenta todo director de departamento académico. Los profesores que imparten clases por la mañana no están disponibles hasta media tarde; los que tienen prácticas por la tarde no pueden estar disponibles a partir de las 13:00 h. Si a esto le sumamos las horas de atención al público, las citas de orientación y los compromisos de investigación, el margen de tiempo disponible para celebrar una reunión del comité de planes de estudios del profesorado se reduce a un puñado de franjas horarias a la semana.

La solución habitual consiste en una cadena de correos electrónicos con la opción «responder a todos» en los que se pide a los miembros que indiquen sus horarios disponibles. Ese hilo suele prolongarse durante varios días, genera respuestas contradictorias y, aun así, obliga al director del departamento académico a cotejar manualmente la disponibilidad de todos. Para cuando se confirma una fecha, al menos un miembro con derecho a voto tiene un conflicto que ha surgido después de haber respondido.

El resultado es un quórum insuficiente, votaciones aplazadas sobre propuestas curriculares y retrasos en las actualizaciones de los programas que afectan a los estudiantes en el siguiente ciclo de matriculación. Nada de eso es aceptable cuando están en juego los plazos de acreditación o los plazos de cierre del catálogo.

🛠 Cómo una encuesta de grupo permite identificar puestos no docentes para tu comité

La encuesta de grupo de Doodle está diseñada precisamente para este tipo de situaciones. El director del departamento académico crea una encuesta, propone una serie de horarios posibles para la reunión y comparte un único enlace con todos los miembros del comité de planes de estudios del profesorado. Cada miembro vota por los horarios que le vienen bien, y la pantalla de la encuesta se actualiza en tiempo real a medida que se van recibiendo las respuestas.

La integración con el calendario es donde realmente se resuelve el problema de la programación. Cuando los miembros del comité conectan Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, la función «Buscar tiempo» de Doodle lee sus eventos existentes y resalta las franjas horarias disponibles que realmente están libres para todo el grupo. Los bloques de clases, los horarios de atención al público y las reuniones periódicas se registran como conflictos, por lo que el director del departamento académico solo ve las franjas horarias que tienen posibilidades reales de funcionar.

La encuesta grupal de Doodle también envía recordatorios por correo electrónico a los miembros que aún no han votado, lo que reduce la carga de seguimiento para el director del departamento académico sin necesidad de realizar ningún recordatorio manual. Una vez que haya respondido un número suficiente de miembros, el director puede ver de un vistazo qué franja horaria alcanza el quórum y confirmar la reunión. A continuación, el evento confirmado puede enviarse directamente a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, dependiendo de la plataforma que utilice el departamento para las sesiones híbridas o a distancia.

La encuesta de grupo de Doodle realiza un seguimiento en tiempo real del estado de las confirmaciones de asistencia de todos los encuestados, de modo que el director del departamento académico sabe exactamente cuántos miembros del comité de planes de estudios del profesorado han votado y qué opciones son las más votadas antes de que finalice el plazo.

⚙️ Detalles operativos para el director del departamento académico

Configurar una encuesta del comité de planes de estudios de una facultad lleva menos de cinco minutos. El director del departamento académico inicia sesión en su cuenta de Doodle, selecciona «Encuesta de grupo», introduce el título de la reunión y una descripción opcional, y propone entre tres y ocho horarios posibles repartidos a lo largo de las dos próximas semanas. Ofrecer franjas horarias en varios días de la semana aumenta las posibilidades de encontrar un horario que se adapte a los horarios lectivos tanto en los patrones de lunes-miércoles-viernes como en los de martes-jueves.

Algunos detalles operativos que conviene destacar:

Duración: Las reuniones del comité de planes de estudios en las que se revisan propuestas suelen durar entre 60 y 90 minutos. Establece la duración antes de enviar la encuesta para que los miembros sepan exactamente cuánto tiempo van a dedicar a la reunión.

Tiempos de amortiguación: La configuración del tiempo de margen de Doodle añade un margen antes y después de la franja horaria confirmada, lo cual es importante cuando los miembros del comité tienen que desplazarse desde un aula o necesitan tiempo para consultar los documentos de las propuestas.

Detección automática de la zona horaria: Si el comité de planes de estudios de la facultad cuenta con profesores adjuntos o investigadores visitantes que se encuentran en diferentes zonas horarias, Doodle detecta automáticamente la zona horaria local de cada participante y muestra las franjas horarias en consecuencia. Así, nadie malinterpreta una franja horaria de las 3 p. m. como su hora local cuando, en realidad, hay un desfase de dos horas.

Plataforma de vídeo: Al confirmar la reunión, el director del departamento académico puede adjuntar un enlace de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams directamente en Doodle, de modo que el enlace para unirse se envíe junto con la invitación del calendario.

Marca de gama alta: Los departamentos que deseen que la encuesta muestre el logotipo y el color principal de la institución pueden hacerlo con una cuenta Premium, que además permite acceder a descripciones de reuniones generadas por IA y a un número ilimitado de eventos.

Los recordatorios por correo electrónico de Doodle se envían automáticamente a los miembros del comité de planes de estudios del profesorado que no han respondido, lo que significa que el director del departamento académico no tiene que enviar mensajes de seguimiento individuales antes de que finalice el plazo de votación.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para el comité de planes de estudios del profesorado

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para poner en marcha una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Revisión de la propuesta de un nuevo curso Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta La comisión de planes de estudios examina y vota las propuestas de nuevas asignaturas para el próximo trimestre.

Aprobación de la revisión del programa Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta La comisión se reúne para aprobar las modificaciones propuestas al plan de estudios del departamento.

Revisión de los plazos del catálogo Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta El profesorado debe revisar los cambios en el plan de estudios antes de que finalice el plazo de presentación del próximo catálogo.

Auditoría del plan de estudios para la acreditación Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta La comisión comprueba que los cursos se ajusten a los criterios de acreditación antes de la visita in situ.

Reunión de balance del plan de estudios al final del trimestre Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta Breve reunión informativa del comité para registrar los problemas relacionados con el plan de estudios y las medidas a adoptar durante el trimestre.

✅ Qué ofrece Doodle al comité de planes de estudios del profesorado

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con hasta 1.000 participantes 🟩 Incluye a todos los miembros del comité del plan de estudios del profesorado y a cualquier evaluador externo Sincronización del calendario (Google, Outlook, Apple) 🟩 Buscar automáticamente franjas horarias libres de clases Integración de videoconferencias (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Añade el enlace de participación al confirmar la encuesta Recordatorios por correo electrónico para quienes no han respondido 🟩 Automatizado; no requiere intervención manual por parte del presidente Identidad corporativa personalizada (logotipo + color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta SMS o notificaciones push ❌ Solo recordatorios por correo electrónico Gestión de listas de espera / colas ❌ No disponible

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Cuántos miembros del comité de planes de estudios del profesorado pueden participar en una misma encuesta de grupo? R: La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que incluso un comité de planes de estudios de gran tamaño, compuesto por representantes de los departamentos, coordinadores de programas y evaluadores externos, puede votar en una misma encuesta. El director del departamento académico comparte un único enlace y todos responden en el mismo sitio.

P: ¿Los miembros del comité de planes de estudios del profesorado necesitan una cuenta de Doodle para votar? R: Los participantes sí necesitan una cuenta de Doodle para responder a una encuesta de grupo. El director del departamento académico debería incluir esa indicación en el correo electrónico de invitación para que los miembros puedan registrarse antes de que finalice el plazo de votación.

P: ¿Qué ocurre si los miembros del comité de planes de estudios del profesorado se encuentran en diferentes zonas horarias? R: La función de detección automática de la zona horaria de Doodle muestra cada franja horaria disponible en la hora local del encuestado. El director de un departamento académico de una universidad que cuente con profesores visitantes o formadores a distancia no tiene que convertir manualmente las horas antes de enviar la encuesta.

P: ¿Puede el director del departamento académico organizar votaciones periódicas para las reuniones ordinarias de la comisión de planes de estudios? R: Sí. Doodle admite eventos recurrentes automáticos, por lo que el director del departamento académico puede programar las reuniones del comité de planes de estudios del profesorado con una periodicidad fija (por ejemplo, mensual) sin tener que volver a crear la encuesta cada vez. Con una cuenta Premium se puede acceder a un número ilimitado de eventos recurrentes.

👉 ¿Estás listo para simplificar el trabajo de la comisión de planes de estudios de tu facultad?

Las plantillas anteriores ofrecen a los directores de cada departamento académico una ventaja inicial para abordar las cinco situaciones más habituales en las comisiones de planes de estudios del profesorado. Elige la que mejor se adapte a tu próximo orden del día, haz clic en el enlace, añade las horas propuestas por los candidatos y envíala. La encuesta grupal de Doodle se encarga de recopilar los votos, enviar los recordatorios y controlar el quórum, para que puedas centrarte en el trabajo sobre el plan de estudios propiamente dicho. Pruébala gratis hoy mismo.