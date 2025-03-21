Hoe je op een beleefde manier last-minute vergaderingen kunt afslaan

Nee zeggen tegen een vergadering op het laatste moment kan lastig zijn, vooral als je professioneel wilt blijven en goede relaties wilt onderhouden. Maar je tijd is kostbaar, en niet elk verzoek om een vergadering is relevant of nodig. Het komt erop aan om eerlijk, tactvol en duidelijk te zijn, en waar mogelijk een alternatief aan te bieden.

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Waarom vergaderingen op het laatste moment een probleem kunnen zijn

Onverwachte vergaderingen kunnen je werkritme verstoren, je dwingen andere afspraken af te zeggen en je algehele productiviteit verminderen. Ze worden vaak gepland zonder rekening te houden met je huidige werkdruk, wat respectloos kan overkomen. Hoewel sommige spoedbesprekingen nodig kunnen zijn, vinden veel last-minute vergaderingen plaats zonder duidelijk doel, waardoor ze eerder een afleiding zijn dan een voordeel.

De beste manier om een afspraak af te slaan zonder onbeleefd over te komen

Als je nee moet zeggen, kun je dat het beste op een beleefde, directe manier doen en ook rekening houden met de tijd van de ander. De eerste stap is om het verzoek te erkennen en je waardering te uiten. Een simpel ‘Bedankt dat je aan me hebt gedacht’ of ‘Ik stel de uitnodiging op prijs’ zorgt al voor een positieve sfeer.

Eerlijkheid is belangrijk, maar professionaliteit ook. Als je het druk hebt, zeg dat dan. Als de vergadering niet relevant voor je is, leg dan beleefd uit waarom. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: „Ik zou graag een bijdrage leveren, maar ik heb al andere afspraken die ik niet kan afzeggen.”

Een andere optie is: “Bedankt voor je bericht. Helaas kan ik op zo’n korte termijn niet aanwezig zijn.” Als de afspraak belangrijk lijkt, maar het tijdstip niet uitkomt, kun je bijvoorbeeld zeggen: “Ik wil deze discussie mijn volledige aandacht geven, maar vandaag lukt het niet. Kunnen we een ander moment afspreken?” houdt het gesprek open.

Als je een alternatief wilt voorstellen, kun je vragen of de afspraak kan worden verplaatst. Een reactie als: “Kunnen we dit verplaatsen naar een later tijdstip waarop ik volledig beschikbaar ben?” toont je bereidheid, terwijl je tegelijkertijd je agenda beschermt. Als je er niet bij hoeft te zijn maar toch een bijdrage wilt leveren, kun je zeggen: „Zou het helpen als ik mijn ideeën kort per e-mail samenvat?“ of „Ik wil graag de notities doornemen en er daarna op terugkomen.“

De toon is belangrijk. Zelfs als het verzoek je niet goed uitkomt, zorg je er door geduldig en professioneel te reageren voor dat de relatie intact blijft. Vermijd te directe reacties zoals “Ik heb hier geen tijd voor” of “Dit vind ik niet belangrijk.” Formuleer je reactie in plaats daarvan op een attente manier. Zeg bijvoorbeeld: “Ik waardeer de uitnodiging, maar mijn agenda zit vandaag vol. Laten we een andere keer even afspreken”, houdt het beleefd en professioneel. Een andere optie is: “Ik wil graag meedoen, maar ik heb wat meer tijd nodig om hier mijn volledige aandacht aan te kunnen besteden.”

Niet elke afspraak vraagt om een vervolg. Als het verzoek niet relevant is of niet aansluit bij jouw prioriteiten, is het prima om het af te slaan zonder een ander tijdstip voor te stellen. In zulke gevallen werkt een eenvoudig maar beleefd antwoord het beste. Zeggen: „Bedankt voor de uitnodiging, maar deze sla ik even over“, is duidelijk en respectvol. Als je het nog neutraler wilt houden, kun je zeggen: „Ik kan er niet bij zijn, maar ik hoop dat het goed gaat.“ Zo houd je de deur open voor toekomstige gesprekken.

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Last-minute vergaderverzoeken hoeven geen voortdurende uitdaging te zijn. Met Doodle krijg je zelf de controle over je beschikbaarheid door een Boekingspagina in te stellen waarop mensen alleen vergaderingen kunnen aanvragen op momenten die jou uitkomen. Geen eindeloze e-mailwisselingen, geen onderbrekingen – gewoon eenvoudig en efficiënt plannen. Probeer Doodle vandaag nog en zorg dat vergaderingen op jouw voorwaarden verlopen.