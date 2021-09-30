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Videoduur: 8 minuten30 sep, 2021

Boekingspagina instellen

Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Man with calendar

Ontdek hoe je je dag een andere wending kunt geven

Met Boekingspagina kun je je agenda automatiseren, zodat je je op belangrijkere zaken kunt concentreren. In deze video leggen we je uit hoe je alle functies van Boekingspagina kunt instellen en gebruiken.

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