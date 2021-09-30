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Videoduur: 8 minuten30 sep, 2021
Boekingspagina instellen
Doodle Editorial Team
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Ontdek hoe je je dag een andere wending kunt geven
Met Boekingspagina kun je je agenda automatiseren, zodat je je op belangrijkere zaken kunt concentreren. In deze video leggen we je uit hoe je alle functies van Boekingspagina kunt instellen en gebruiken.
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