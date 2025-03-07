5 gewoontes bij het plannen om vandaag geen tijd te verspillen

Tijd is je kostbaarste bezit – dus waarom zou je die verspillen aan slechte gewoonten bij het plannen? Je bent niet de enige die vaak het gevoel heeft dat de dag voorbijgaat voordat je je belangrijkste taken hebt afgehandeld. Het goede nieuws? Kleine veranderingen in hoe je je tijd indeelt, kunnen een groot verschil maken. Hier zijn vijf veelgemaakte fouten bij het plannen en wat je in plaats daarvan kunt doen.

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1. Je agenda te vol proppen

Je dag volproppen met de ene vergadering na de andere en de ene taak na de andere lijkt misschien productief, maar het leidt vaak tot een burn-out en onafgemaakt werk. Een kleine vertraging kan je hele planning in de war sturen als er geen ruimte is om even op adem te komen.

Wat je in plaats daarvan kunt doen:

Zorg dat je wat speling hebt tussen vergaderingen en taken. Met een paar extra minuten kun je dingen afronden, aantekeningen maken of gewoon even tot rust komen voordat je aan de volgende taak begint. De Boekingspagina van Doodle kan je daarbij helpen door anderen alleen vergaderingen te laten boeken wanneer je daadwerkelijk tijd hebt – zo voorkom je dat je jezelf overboekt.

2. Prioriteiten negeren

Niet alle taken zijn even belangrijk. Als je je dag begint met makkelijke, onbelangrijke taken in plaats van je te richten op wat er echt toe doet, heb je uiteindelijk wel het gevoel dat je druk bezig bent, maar niet productief.

Wat je in plaats daarvan kunt doen:

Kies elke ochtend (of de avond ervoor) de drie belangrijkste dingen die de grootste invloed hebben op je doelen. Pak die eerst aan, en ga daarna verder met de kleinere dingen. Met de 1:1-planningsfunctie van Doodle kun je makkelijk prioriteit geven aan belangrijke gesprekken, zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen.

3. Geen grenzen stellen

Als je op elk verzoek voor een vergadering of een last-minute gunst ‘ja’ zegt, kan je agenda vol raken met taken die eigenlijk niet belangrijk voor je zijn. Als anderen je dag bepalen, is het lastig om echt werk gedaan te krijgen.

Wat je in plaats daarvan kunt doen:

Bescherm je tijd. Reserveer tijd in je agenda om je te concentreren en wees selectief met de afspraken die je accepteert. Met Doodle kun je zelf bepalen wanneer mensen een afspraak met je kunnen maken – zo houd je de touwtjes in handen over je agenda.

4. Pauzes overslaan

Het is verleidelijk om de dag zonder pauzes door te werken, maar dat leidt vaak tot mentale vermoeidheid en een verminderde concentratie. Zonder pauzes werk je misschien wel langer, maar krijg je minder gedaan.

Wat je in plaats daarvan kunt doen:

Plan gedurende de dag af en toe korte pauzes in. Zelfs vijf minuten weg van je scherm kan je hersenen even tot rust brengen en je helpen om efficiënter te werken als je weer aan de slag gaat. Als je agenda vol zit, kan Doodle je helpen om vergaderingen beter in te delen, zodat je niet zonder pauze van de ene naar de andere vergadering rent.

5. Te vaak een nieuwe afspraak maken

Het steeds maar verplaatsen van vergaderingen en taken zorgt voor een kettingreactie van verloren tijd. Elke keer dat je iets moet verzetten, betekent dat meer e-mails, meer heen-en-weer-gepraat en meer onderbrekingen.

Wat je in plaats daarvan kunt doen:

Zorg er, voordat je iets inplant, voor dat de timing klopt. Met de Groepspolls van Doodle kun je het beste tijdstip voor iedereen vinden zonder dat er een wirwar van e-mails ontstaat, waardoor je minder vaak op het laatste moment iets hoeft te verzetten.

Klaar om meer gedaan te krijgen?

Door deze gewoontes te vermijden, bespaar je niet alleen tijd, maar kun je ook slimmer werken, je beter concentreren en meer controle over je dag houden. Als het gaat om het eenvoudiger maken van planning, is Doodle een eenvoudige, flexibele tool die ondernemers, freelancers en teams helpt om hun tijd beter in de hand te houden.

Begin vandaag met slechts één kleine verandering, en je zult zien hoe veel soepeler je dagen kunnen verlopen. Klaar om het plannen een stuk makkelijker te maken? Probeer Doodle gratis uit en verspil geen tijd meer!