आज समय बर्बाद न करने के लिए 5 शेड्यूलिंग आदतें

समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है—तो फिर खराब समय-निर्धारण की आदतों पर इसे क्यों बर्बाद करें? अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि दिन आपके सबसे जरूरी काम निपटाने से पहले ही निकल जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं। अच्छी खबर यह है कि अपने समय की योजना बनाने के तरीके में छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहाँ समय-निर्धारण की पाँच आम गलतियाँ और उनके बजाय क्या करना चाहिए, बताई गई हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. अपने कैलेंडर पर अत्यधिक भार डालना

दिन भर लगातार मीटिंग्स और कार्यों से भर देना उत्पादक लग सकता है, लेकिन यह अक्सर बर्नआउट और अधूरे काम का कारण बनता है। जब सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो थोड़ी सी देरी भी आपके पूरे कार्यक्रम को पटरी से उतार सकती है।

इसके बजाय क्या करें:

मीटिंग्स और कार्यों के बीच खुद को पर्याप्त अतिरिक्त समय दें। कुछ अतिरिक्त मिनट आपको काम खत्म करने, नोट्स लेने या अगले काम से पहले खुद को फिर से तैयार करने का मौका देते हैं। Doodle का बुकिंग पेज यह सुनिश्चित करता है कि लोग आपको केवल तभी बुक कर सकें जब आपके पास वास्तव में समय हो—इस तरह आप खुद को ओवरबुक नहीं करेंगे।

2. प्राथमिकताओं की अनदेखी करना

सभी कार्य समान नहीं होते। यदि आप दिन की शुरुआत वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आसान, कम प्रभाव वाले कार्यों से करते हैं, तो आप व्यस्त तो महसूस करेंगे—लेकिन उत्पादक नहीं।

इसके बजाय क्या करें:

हर सुबह (या पिछली रात), उन शीर्ष तीन चीज़ों को चुनें जो आपके लक्ष्यों को सबसे अधिक प्रभावित करेंगी। पहले उन पर काम करें, फिर छोटी-छोटी चीज़ों की ओर बढ़ें। Doodle की 1:1 शेड्यूलिंग सुविधा महत्वपूर्ण बातचीत को अनंत ईमेल आदान-प्रदान के बिना प्राथमिकता देना आसान बनाती है।

3. सीमाएँ न बनाना

हर मीटिंग अनुरोध या आखिरी समय के अनुरोध को "yes" कह देने से आपका शेड्यूल उन कार्यों से भर सकता है जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। अगर दूसरे लोग आपका दिन तय करते हैं, तो असली काम करना मुश्किल हो जाता है।

इसके बजाय क्या करें:

अपने समय की रक्षा करें। अपने कैलेंडर में फोकस घंटे आरक्षित करें और जिन मीटिंग्स को आप स्वीकार करते हैं, उनके चयन में सावधानी बरतें। Doodle के साथ, आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि लोग आपके साथ कब समय बुक कर सकते हैं—इस तरह आप अपने शेड्यूल पर नियंत्रण बनाए रखते हैं।

4. ब्रेक न लेना

दिन भर बिना रुके काम करते रहने का मन करता है, लेकिन इससे अक्सर मानसिक थकान और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी आ जाती है। बिना ब्रेक के आप अधिक समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन कम ही हासिल कर पाते हैं।

इसके बजाय क्या करें:

अपने दिन भर में छोटे-छोटे ब्रेक शेड्यूल करें। स्क्रीन से सिर्फ पाँच मिनट दूर रहने से भी आपका दिमाग रिसेट हो जाता है और वापस आने पर आप अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। यदि आपका कैलेंडर व्यस्त है, तो Doodle आपको मीटिंग्स को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करता है, ताकि आप बिना ब्रेक के एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में न भागें।

5. बहुत बार पुनर्निर्धारण करना

बार-बार मीटिंग्स और कार्यों को स्थानांतरित करने से समय के नुकसान की लहर पैदा होती है। हर पुनर्निर्धारण का मतलब अधिक ईमेल, अधिक आदान-प्रदान और अधिक व्यवधान होता है।

इसके बजाय क्या करें:

किसी भी चीज़ को शेड्यूल करने से पहले, सुनिश्चित करें कि समय उपयुक्त हो। Doodle के ग्रुप पोल आपको कई ईमेल की अव्यवस्था के बिना सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने में मदद करते हैं, जिससे अंतिम समय में पुनः शेड्यूल करने की आवश्यकता कम हो जाती है।

क्या आप और अधिक काम करने के लिए तैयार हैं?

इन आदतों से बचना न केवल आपका समय बचाएगा, बल्कि आपको अधिक स्मार्ट तरीके से काम करने, ध्यान केंद्रित रखने और अपने दिन पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में भी मदद करेगा। शेड्यूलिंग को आसान बनाने के लिए, Doodle एक सरल और लचीला उपकरण है जो व्यवसाय मालिकों, फ्रीलांसरों और टीमों को अपने समय पर नियंत्रण रखने में मदद करता है।

आज सिर्फ एक छोटी सी बदलाव से शुरुआत करें, और आप देखेंगे कि आपके दिन कितने सहज हो सकते हैं। क्या आप शेड्यूलिंग को सहज बनाना चाहते हैं? Doodle को मुफ्त में आज़माएँ और समय बर्बाद करना बंद करें!