5 hábitos de agendamento para evitar perda de tempo hoje

O tempo é seu bem mais valioso - então por que desperdiçá-lo com maus hábitos de programação? Você não está sozinho se, muitas vezes, sente que o dia se esvai antes de realizar suas tarefas mais essenciais. A boa notícia? Pequenas mudanças na forma como você planeja seu tempo podem fazer uma grande diferença. Aqui estão cinco erros comuns de planejamento e o que fazer em vez disso.

1. Sobrecarregar sua agenda

Encher seu dia com reuniões e tarefas consecutivas pode parecer produtivo, mas geralmente leva ao esgotamento e a trabalhos inacabados. Um pequeno atraso pode fazer com que toda a sua agenda saia dos trilhos quando não há espaço para respirar.

O que fazer em vez disso:

Dê a si mesmo um tempo de descanso entre as reuniões e tarefas. Alguns minutos a mais permitem que você termine as coisas, faça anotações ou simplesmente reinicie antes da próxima tarefa. A página de agendamento do Doodle pode ajudar, permitindo que outras pessoas agendem reuniões somente quando você realmente tiver tempo - nada mais de agendamento excessivo.

2. Ignorar prioridades

Nem todas as tarefas são iguais. Se você começar o dia lidando com tarefas fáceis e de baixo impacto em vez de se concentrar no que realmente importa, acabará se sentindo ocupado - mas não produtivo.

Em vez disso, o que fazer:

Todas as manhãs (ou na noite anterior), escolha as três principais coisas que mais afetarão suas metas. Resolva-as primeiro e depois passe para as coisas menores. O recurso de agendamento 1:1 do Doodle facilita a priorização de conversas importantes sem a necessidade de ficar trocando e-mails intermináveis.

3. Não estabelecer limites

Dizer "sim" a cada pedido de reunião ou favor de última hora pode encher sua agenda com tarefas que não são realmente importantes para você. Se outras pessoas ditarem seu dia, será difícil realizar um trabalho de verdade.

O que fazer em vez disso:

Proteja seu tempo. Bloqueie as horas de foco em seu calendário e seja seletivo quanto às reuniões que aceita. Com o Doodle, você pode controlar quando as pessoas podem agendar um horário com você - assim, você fica no comando da sua agenda.

4. Pular intervalos

É tentador passar o dia inteiro sem parar, mas isso geralmente leva à fadiga mental e à redução do foco. Sem intervalos, você pode trabalhar mais tempo, mas realizar menos.

O que fazer em vez disso:

Programe pequenos intervalos durante o dia. Até mesmo cinco minutos longe da tela podem redefinir seu cérebro e ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência quando voltar. Se a sua agenda estiver lotada, o Doodle pode ajudá-lo a estruturar melhor as reuniões, para que você não fique pulando de uma para a outra sem fazer uma pausa.

5. Reagendamento muito frequente

A mudança constante de reuniões e tarefas cria um efeito cascata de perda de tempo. Cada reagendamento significa mais e-mails, mais idas e vindas e mais interrupções.

O que fazer em vez disso:

Antes de agendar qualquer coisa, certifique-se de que o momento seja adequado. As Group Polls do Doodle permitem que você encontre o melhor horário para todos sem o caos de vários e-mails, reduzindo a necessidade de reagendamentos de última hora.

Pronto para fazer mais?

Evitar esses hábitos não apenas economizará seu tempo, mas também o ajudará a trabalhar de forma mais inteligente, manter o foco e sentir-se mais no controle do seu dia. Em relação a facilitar o agendamento, o Doodle é uma ferramenta simples e flexível que ajuda empresários, freelancers e equipes a assumir o controle de seu tempo.

Comece com apenas uma pequena mudança hoje e você verá como seus dias podem ser mais tranquilos. Pronto para tornar a programação fácil? Experimente o Doodle gratuitamente e pare de perder tempo!