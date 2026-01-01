Simon Tarr, hoogleraar Media Arts en Director of Undergraduate Studies, vertelt hoe hij Doodle gebruikt om zijn volle agenda vol afspraken te beheren en hoe Doodle hem helpt tijd vrij te maken voor zijn eigen academische werk.

Doorbreek complexe academische roosters met Doodle

Zoals de meeste academici moet professor Tarr een reeks rollen en verantwoordelijkheden combineren. Naast zijn lesuren en spreekuren moet hij bestuurlijke taken zien te managen, buitenschoolse initiatieven begeleiden zoals zijn ‘maker space’ die door studenten wordt gerund, en tijd vinden voor zijn eigen onderzoek.

De agenda's van zijn collega's zitten net zo strak in elkaar. Vóór Doodle was een gezamenlijk moment vinden een hele uitdaging.

"Academici zijn echt hét schoolvoorbeeld van het type mens waarvoor Doodle perfect is, want als iedereen van negen tot vijf werkt, hoef je alleen maar Excel of Exchange-agenda's naast elkaar te leggen."

Stel grenzen om onderwijs en onderzoek in balans te houden

Academici moeten voortdurend balanceren tussen beschikbaar zijn voor hun studenten en relevant blijven binnen hun vakgebied, door te lezen en te onderzoeken. Voor professor Tarr is het vastleggen van blokken tijd voor zijn eigen onderzoek cruciaal. Gelukkig biedt Doodle een schat aan tools, van Groepspolls en 1:1's tot de Boekingspagina, waarmee je de regie over je tijd terugpakt door je beschikbaarheid voor afspraken te beperken.

Haal het gedoe uit het plannen met studenten

Spreekuren zijn in principe prima. Maar als je als academicus midden in de praktijk staat, zijn een paar uur per week niet altijd genoeg om je studenten de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Of je nu workshops, feedbacksessies of groepsbesprekingen plant: plannen met studenten kan ingewikkeld zijn. Voorkom verwarring en eindeloos heen-en-weer mailen met Doodle 1:1 en de Boekingspagina.

Toepassingen: Afspraken, 1:1's, teamvergaderingen, evenementen, workshops, externe stakeholders