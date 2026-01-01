Als onderwijsadviseur reist Doug Fireside door de hele Verenigde Staten om scholen te helpen hun beoordelingssystemen voor leraren op te zetten en te verbeteren. Effectief adviseren draait om samenwerken en dus staat Dougs agenda vol met vergaderingen. We spraken Doug over hoe hij met Doodle van plannen een kunst heeft gemaakt.

Makkelijk vergaderen zorgt voor zichtbaar meer deelname

Deelnemen aan Dougs consulten is vrijwillig. Het verbeteren van beoordelingsprocessen voor leraren is belangrijk werk. Maar overbelaste leraren overtuigen om tijd vrij te maken in hun drukke schema kan een uitdaging zijn.

Doug maakt een paar Doodle-polls met mogelijke tijdsopties voor zijn consulten en stuurt die vooraf rond, zodat leraren zelf de tijden kiezen die hun het beste uitkomen. Sinds hij Doodle gebruikt, ziet Doug een flinke stijging in het aantal leraren dat gebruikmaakt van zijn adviessessies. Missie geslaagd

Vergaderingen inplannen met elke soort agenda

Doug loopt tegen een probleem aan dat iedereen in de advieswereld herkent: vergaderingen regelen terwijl niet iedereen hetzelfde agendasysteem gebruikt. Gelukkig werkt Doodle met elke agenda. En vergaderingen die via Doodle worden geregeld, worden automatisch gesynchroniseerd met de agenda's van alle deelnemers, of ze nu Outlook, G-Suite of een ander systeem gebruiken. Iedereen die je via Doodle uitnodigt voor een vergadering, krijgt een agenda-uitnodiging. Klanten en agenda's combineren was nog nooit zo eenvoudig.

Bekijk vergaderingen van gisteren en morgen in één oogopslag.

Doodle maakt verantwoording afleggen makkelijk. Doug schafte Doodle aan om tijd te besparen op vergaderadministratie en zijn agenda vol externe afspraken efficiënter te beheren. Maar hij vertelt ons dat hij aangenaam verrast is door hoe goed het werkt als archief van eerdere vergaderingen. Doordat hij zijn adviessessies kan vastleggen en volgen, gaat een belangrijk deel van zijn werk – de voortgang van de school bijhouden – hem veel efficiënter af.

"...zelfs als ik helemaal alleen was begonnen, met niets meer dan een naambordje aan de deur, zou ik deze dienst waarschijnlijk nog steeds aanschaffen."

Toepassingen: Interne en externe stakeholders, 1:1-afspraken, groepsvergaderingen, tijdsverschillen, afspraken boeken