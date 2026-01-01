Een Doodle-onderzoek naar gebruikerservaring

Doodle sprak met een medische non-profit die onderzoek en innovatie in de kankerzorg verbindt met artsen in de eerste lijn door het hele land, door medische nascholingssessies en evenementen aan te bieden op alle locaties van haar netwerk. Het is belangrijk werk – en niets daarvan lukt zonder nauwkeurige, effectieve planning.

We spraken met Erik Frederick, externe netwerkcoördinator van de organisatie, over hoe Doodle Premium hun planning heeft vereenvoudigd.

Beheer vergaderingen soepel over verschillende agenda's en software heen.

Erik staat voor een uitdaging die typisch is voor non-profitorganisaties die met allerlei externe stakeholders werken: toegang tot agenda's. Evenementen plannen betekent artsen en docenten van verschillende instellingen samenbrengen op netwerklocaties in zes staten: dan komen er meestal heel veel agenda's en incompatibele software aan te pas! Voor Doodle was een lang heen-en-weer per e-mail de enige manier om een tijd te vinden.

Erik beschreef het als ‘...jongleren met agenda's...schema's heen en weer slaan.’ Met Doodle slaat Erik dat mailverkeer volledig over. En zodra een tijd is bevestigd, wordt de afspraak automatisch gesynchroniseerd met de agenda's van alle deelnemers.

Doodle haalt de pijn uit plannen in de zorg

Als coördinator bij een medische non-profit heeft Erik nog een planningsuitdaging: werken met de notoir volle agenda's van artsen. De agenda's van de meeste artsen staan vol met kliniekdagen; en die kliniekdagen zijn binnen een periode van drie maanden onmogelijk te verzetten. Daardoor worden de meeste vergaderingen met een heel lange aanlooptijd georganiseerd. Doodle-polls maken het plannen van vergaderingen tot 9 maanden vooruit een stuk soepeler; het Doodle-dashboard geeft je in één oogopslag een overzicht van alle toekomstige vergaderingen, niet alleen die van de komende week of maand.

"Omdat veel artsen, hier in ieder geval, niets binnen 3 maanden mogen inplannen... Dat is ook een belangrijke reden waarom ik dit gebruik."

Integreer Doodle naadloos in de lean-methodologie.

Doodle blijkt volledig te passen bij de interne toewijding van de non-profit aan de lean-methodologie: een bedrijfsmethodologie die meer waarde voor klanten wil creëren door werkprocessen continu te optimaliseren.

Voor Doodle, zegt Erik, was plannen ‘...een van de vervelendste dingen voor de groep, om dat schema te zien, om alles ingepland te krijgen en die educatieve onderdelen uit te voeren. Dus dit is op dit moment een van de enorme verbeteringen: het haalt veel verspilling weg en voegt waarde toe aan het proces.

Toepassingen: teamvergaderingen, externe stakeholders, 1:1-afspraken, trainingssessies, afspraken inboeken