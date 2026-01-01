Sector Onderwijs Doodle-functies 1:1 inplannen

De laboratoriumonderzoekers van UC Davis hebben belangrijkere dingen te doen dan veiligheidsinspecties inplannen. Tarran Richardson, Environmental Health and Safety Specialist bij UC Davis, vertelde ons hoe de 1:1-functie van Doodle hun team tot een maand tijd bespaarde, onnodige vertraging van inspecties voorkwam en ervoor zorgde dat hun lab voldeed aan de veiligheidsvoorschriften.

Hun uitdaging

Inspecties zijn essentieel voor een succesvol, veilig en compliant laboratorium. Maar het afstemmen en bevestigen van de agenda's van alle betrokkenen (onderzoekers, labhoofden, assistenten) kan een logistieke nachtmerrie zijn.

Voor de University of California, Davis geldt dat des te meer, want het aantal labinspecties kan in één jaar in de honderden lopen - elk met meerdere niveaus van beoordeling en compliance. Zelfs de kleinste inefficiëntie in de planning kan hun laboratoria dus het risico op non-compliance opleveren.

Daarom wist UC Davis dat gewone agenda's en eindeloos heen-en-weergemail simpelweg niet zouden volstaan. Ze hadden een planningsplatform nodig dat het plannen vereenvoudigt, automatiseert en versnelt, zodat alle noodzakelijke laboratoriuminspecties voor compliance ook echt worden afgerond.

De oplossing

De laboratoriumonderzoekers van UC Davis hebben belangrijkere dingen te doen dan veiligheidsinspecties inplannen. Hun tijd en energie zijn beter besteed aan wetenschappelijk en medisch onderzoek, experimenten en proeven die de wereld kunnen veranderen - en zelfs levens kunnen redden.

Door het gebruik van Doodle 1:1, heeft het labteam van UC Davis flink wat tijd bespaard (in sommige gevallen zelfs een hele maand) door honderden inspecties in enkele minuten in te plannen. In plaats van honderden, zo niet duizenden, e-mails te sturen naar inspecteurs en auditors, verstuurt het labteam van UC Davis Doodle 1:1-uitnodigingen en kiezen de inspecteurs simpelweg het tijdstip dat het beste uitkomt. Zo eenvoudig is het.

Waarom Doodle het juiste planningsplatform is voor UC Davis

Doodle kan elke afspraak aan die je wilt inplannen: groepsvergaderingen, 1:1-afspraken of een combinatie van vergaderingen en events. Precies de flexibiliteit die je nodig hebt om elke planningsuitdaging op te lossen. En die flexibiliteit gaat verder dan het type afspraak dat je inplant - ze zit ook in het uitnodigingsproces zelf.

Doodle heeft de kracht en flexibiliteit om UC Davis te helpen honderden laboratoriuminspecties in te plannen en elk jaar de agenda's van duizenden drukke onderzoekers op elkaar af te stemmen.

Toepassingen: externe stakeholders, 1:1-afspraken