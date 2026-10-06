Hvor intens er dinsommer?
Vi har set på, hvordan folk i 23 lande planlagde deres tid sammen i sommeren 2025. Nogle lande slukker næsten helt. Andre opdager knap, at det er august.
- Dybeste dyk
- Spanien, -55 %
- Knap en pause
- USA, -7 %
- Stilleste uge
- 11. august, i 9 lande
”Tilbage i september.” Hvis du nogensinde har skrevet til en europæisk kollega i august, kender du autosvaret.
Jeg har altid undret mig over, hvor meget af det der er ry, og hvor meget der er virkelighed. Så jeg stillede et enkelt spørgsmål: når sommeren kommer, hvor meget holder folk i hvert land så egentlig op med at planlægge møder, arrangementer og sammenkomster?
Hver uge bruger folk Doodle til at organisere alt fra teammøder til familiesammenkomster. Det giver os et sjældent indblik i, hvordan sommeren faktisk rammer, land for land og uge for uge. Her er, hvad vi fandt.
Sommerdykket
Hvilke lande slukker mest om sommeren?
Spanien, Sverige, Norge og Frankrig slukker mest: i juli og august 2025 faldt antallet af personer, der planlagde noget med Doodle, med 47 % til 55 % i forhold til foråret. I USA var faldet kun 7 %, og i Australien, midt i vinteren, var der slet intet fald.
-55 %
Spanien, det dybeste sommerdyk blandt de 23 lande.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data, sommeren 2025
- Stikprøve
- Ugentlige arrangører i Spanien
- Type
- Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret
-50 %
Sverige, stille fra starten af juni.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data, sommeren 2025
- Stikprøve
- Ugentlige arrangører i Sverige
- Type
- Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret
-47 %
Norge, stillest i ugen fra 14. juli.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data, sommeren 2025
- Stikprøve
- Ugentlige arrangører i Norge
- Type
- Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret
-47 %
Frankrig, stillest i ugen fra 11. august.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data, sommeren 2025
- Stikprøve
- Ugentlige arrangører i Frankrig
- Type
- Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret
-7 %
USA, med én stille uge omkring 4. juli.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data, sommeren 2025
- Stikprøve
- Ugentlige arrangører i USA
- Type
- Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret
+1 %
Australien, midt i vinteren.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data, sommeren 2025
- Stikprøve
- Ugentlige arrangører i Australien
- Type
- Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret
Sommerdyk = gennemsnitligt antal ugentlige arrangører i juli og august 2025 (ISO-uge 27 til 35) sammenlignet med et forårsniveau (21. april til 15. juni 2025). Den fulde rangering af alle 23 lande står i varmekortet nedenfor.
Uge for uge
Hvornår bliver der stille i hvert land?
De stille uger følger hvert lands ferier. De nordiske lande går først: Finland og Norge er stillest i ugen fra 14. juli. Belgien, Danmark og Sverige følger i ugen fra 21. juli. I ugen fra 11. august rammer Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og fem andre lande så bunden sammen, omkring helligdagen 15. august.
På det laveste punkt falder Norge, Finland, Spanien og Italien til mellem 14 % og 18 % af deres forårsniveau. Det meste af Europa er tilbage til normalen i første uge af september. Tyskland er først tilbage i oktober, fordi skoleferierne ligger forskudt fra delstat til delstat.
|Land
|26. maj
|2. jun.
|9. jun.
|16. jun.
|23. jun.
|30. jun.
|7. jul.
|14. jul.
|21. jul.
|28. jul.
|4. aug.
|11. aug.
|18. aug.
|25. aug.
|1. sep.
|8. sep.
|15. sep.
|22. sep.
|29. sep.
|Dyk
|Spanien
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Sverige
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Norge
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|Frankrig
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Ungarn
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finland
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italien
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Tjekkiet
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Belgien
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Polen
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Danmark
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grækenland
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Østrig
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Canada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Nederlandene
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irland
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Tyskland
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Schweiz
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Storbritannien
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brasilien
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|USA
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australien
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Hver celle viser ugentlige arrangører i procent af landets forårsniveau i 2025. Ugerne går fra 26. maj til 29. september 2025 og er navngivet efter deres mandag.
Arbejde og hvile
Slukker lande med mange arbejdstimer mere om sommeren?
Ikke på nogen enkel måde. Nogle af de lande, hvor man arbejder færrest timer om året, som Norge, Sverige og Danmark, slukker også mest. Andre med lange arbejdsår, som Tjekkiet, Polen og Portugal, sætter alligevel tempoet ned med omkring 40 % om sommeren. USA kombinerer mange arbejdstimer med næsten intet sommerdyk.
Timer: OECD’s gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer om året pr. beskæftiget, 2025. OECD skriver, at tallene er ”uegnede til at sammenligne niveauet af gennemsnitlige årlige arbejdstimer for et givet år på grund af forskelle i deres kilder”, og de omfatter deltidsansatte, så se den vandrette placering som en grov rettesnor. De stiplede linjer markerer medianen for disse 20 lande. Grækenland, Ungarn og Brasilien er ikke med, fordi der ikke blev brugt et sammenligneligt årligt tal fra OECD.
Planlægning i god tid
Hvor lang tid i forvejen planlægger folk august?
Længere i forvejen end juli. I Danmark blev en gruppeafstemning om en dato i august i median sendt ud 39 dage før datoen, mod 17 dage for juli. Belgien og Frankrig viser samme mønster. Spanien og Italien planlægger med kort varsel hele sommeren, 7 til 11 dage før.
- Danmark: 39 dage i forvejen for datoer i august, 17 for juli.
- Belgien: 27 dage for august, 15 for juli.
- Frankrig: 25 dage for august, 13 for juli.
- Tyskland, Schweiz og Sverige: 22 dage for august, mod 14 til 16 for juli.
- Storbritannien og Nederlandene: 17 dage for august, 15 og 12 for juli.
- USA: 11 dage for august, 12 for juli.
- Italien og Spanien: 11 og 9 dage for august, 7 og 8 for juli.
Median for antal dage fra en gruppeafstemning bliver oprettet til dens tidligste foreslåede dato, sommeren 2025, ud fra en stikprøve på 10 % af gruppeafstemningerne. Land er den tidszone, der er valgt i afstemningen.
Din sommer
Hvordan planlægger du en bedre sommer, uanset hvor du er?
Planlæg august tidligt, beskyt den tid, du er væk, og gør det nemt for folk at finde dig, når du er tilbage. Tre små vaner klarer det meste.
- Send afstemningen i juni. Skal du på tur i august eller samle folk til en sommerfest, så send en gruppeafstemning i god tid. Venner, familie og kolleger stemmer om datoerne, og ingen behøver en konto for at være med.
- Lad din kalender sige nej. Læg din ferie ind som fravær med automatisk afvisning, så invitationer til de uger får et høfligt svar, mens du ligger på stranden.
- Book september, før du tager af sted. Del en bookingside til din hjemkomst, så opfølgende møder lander på de tidspunkter, du vælger, og fordeler sig over dine første uger tilbage.
Så hvis din sommer føltes mere stille end alle andres, eller mere travl, så bilder du dig nok ikke noget ind. Hvor du bor, afgør, hvornår verden omkring dig sætter tempoet ned.
Hvor intens var din sommer?Book en demo
Sådan gjorde vi
Doodle-data tæller ugentligt aktive arrangører: personer, der havde en gruppeafstemning med mindst ét svar, eller som fik en booking, i en given uge i sommeren 2025. Land er dér, hvor arrangøren var, da vedkommende planlagde, ud fra deres enhed. En person på ferie i udlandet tælles altså, hvor vedkommende er.
Udgangspunktet er gennemsnittet af otte forårsuger, 21. april til 15. juni 2025. Nogle helligdage i foråret falder inden for perioden, så dykkene er en anelse forsigtige. Vi tager 23 lande med, som havde mindst 500 ugentlige arrangører i foråret, og viser procenter, ikke antal.
Kilder
Planlæg næste sommer i god tid.
Send din første gruppeafstemning på under et minut.