”Tilbage i september.” Hvis du nogensinde har skrevet til en europæisk kollega i august, kender du autosvaret. Jeg har altid undret mig over, hvor meget af det der er ry, og hvor meget der er virkelighed. Så jeg stillede et enkelt spørgsmål: når sommeren kommer, hvor meget holder folk i hvert land så egentlig op med at planlægge møder, arrangementer og sammenkomster? Hver uge bruger folk Doodle til at organisere alt fra teammøder til familiesammenkomster. Det giver os et sjældent indblik i, hvordan sommeren faktisk rammer, land for land og uge for uge. Her er, hvad vi fandt.

Sommerdykket Hvilke lande slukker mest om sommeren? Spanien, Sverige, Norge og Frankrig slukker mest: i juli og august 2025 faldt antallet af personer, der planlagde noget med Doodle, med 47 % til 55 % i forhold til foråret. I USA var faldet kun 7 %, og i Australien, midt i vinteren, var der slet intet fald. -55 % Spanien, det dybeste sommerdyk blandt de 23 lande. + − Kilde Udgiver Doodle-data, sommeren 2025 Stikprøve Ugentlige arrangører i Spanien Type Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret Link Sådan gjorde vi -50 % Sverige, stille fra starten af juni. + − Kilde Udgiver Doodle-data, sommeren 2025 Stikprøve Ugentlige arrangører i Sverige Type Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret Link Sådan gjorde vi -47 % Norge, stillest i ugen fra 14. juli. + − Kilde Udgiver Doodle-data, sommeren 2025 Stikprøve Ugentlige arrangører i Norge Type Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret Link Sådan gjorde vi -47 % Frankrig, stillest i ugen fra 11. august. + − Kilde Udgiver Doodle-data, sommeren 2025 Stikprøve Ugentlige arrangører i Frankrig Type Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret Link Sådan gjorde vi -7 % USA, med én stille uge omkring 4. juli. + − Kilde Udgiver Doodle-data, sommeren 2025 Stikprøve Ugentlige arrangører i USA Type Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret Link Sådan gjorde vi +1 % Australien, midt i vinteren. + − Kilde Udgiver Doodle-data, sommeren 2025 Stikprøve Ugentlige arrangører i Australien Type Platformsdata, juli og august sammenlignet med foråret Link Sådan gjorde vi Sommerdyk = gennemsnitligt antal ugentlige arrangører i juli og august 2025 (ISO-uge 27 til 35) sammenlignet med et forårsniveau (21. april til 15. juni 2025). Den fulde rangering af alle 23 lande står i varmekortet nedenfor.

Uge for uge Hvornår bliver der stille i hvert land? De stille uger følger hvert lands ferier. De nordiske lande går først: Finland og Norge er stillest i ugen fra 14. juli. Belgien, Danmark og Sverige følger i ugen fra 21. juli. I ugen fra 11. august rammer Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og fem andre lande så bunden sammen, omkring helligdagen 15. august. På det laveste punkt falder Norge, Finland, Spanien og Italien til mellem 14 % og 18 % af deres forårsniveau. Det meste af Europa er tilbage til normalen i første uge af september. Tyskland er først tilbage i oktober, fordi skoleferierne ligger forskudt fra delstat til delstat. Sortér efter dyk Sortér efter stilleste uge Forårsniveau Stille maj jun. jul. aug. sep. Land 26 26. maj 2 2. jun. 9 9. jun. 16 16. jun. 23 23. jun. 30 30. jun. 7 7. jul. 14 14. jul. 21 21. jul. 28 28. jul. 4 4. aug. 11 11. aug. 18 18. aug. 25 25. aug. 1 1. sep. 8 8. sep. 15 15. sep. 22 22. sep. 29 29. sep. Dyk Spanien 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Sverige 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Norge 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % Frankrig 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Ungarn 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finland 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italien 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Tjekkiet 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Belgien 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Polen 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Danmark 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grækenland 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Østrig 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Canada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Nederlandene 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irland 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Tyskland 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Schweiz 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Storbritannien 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brasilien 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % USA 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australien 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Hver celle viser ugentlige arrangører i procent af landets forårsniveau i 2025. Ugerne går fra 26. maj til 29. september 2025 og er navngivet efter deres mandag.

Arbejde og hvile Slukker lande med mange arbejdstimer mere om sommeren? Ikke på nogen enkel måde. Nogle af de lande, hvor man arbejder færrest timer om året, som Norge, Sverige og Danmark, slukker også mest. Andre med lange arbejdsår, som Tjekkiet, Polen og Portugal, sætter alligevel tempoet ned med omkring 40 % om sommeren. USA kombinerer mange arbejdstimer med næsten intet sommerdyk. 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Gennemsnitlige årlige arbejdstimer pr. beskæftiget, 2025 (OECD) Sommerdyk, 2025 (Doodle-data) Færre timer, stabil sommer Flere timer, stabil sommer Færre timer, dybt dyk Flere timer, dybt dyk Spanien: 1.633 timer, -55 % sommerdyk Spanien Sverige: 1.421 timer, -50 % sommerdyk Sverige Norge: 1.386 timer, -47 % sommerdyk Norge Frankrig: 1.498 timer, -47 % sommerdyk Frankrig Finland: 1.492 timer, -42 % sommerdyk Finland Italien: 1.716 timer, -41 % sommerdyk Italien Tjekkiet: 1.824 timer, -41 % sommerdyk Tjekkiet Belgien: 1.586 timer, -40 % sommerdyk Belgien Portugal: 1.764 timer, -40 % sommerdyk Portugal Polen: 1.776 timer, -40 % sommerdyk Polen Danmark: 1.369 timer, -38 % sommerdyk Danmark Østrig: 1.442 timer, -33 % sommerdyk Østrig Canada: 1.687 timer, -30 % sommerdyk Canada Nederlandene: 1.436 timer, -30 % sommerdyk Nederlandene Irland: 1.639 timer, -29 % sommerdyk Irland Tyskland: 1.332 timer, -24 % sommerdyk Tyskland Schweiz: 1.512 timer, -24 % sommerdyk Schweiz Storbritannien: 1.533 timer, -21 % sommerdyk Storbritannien USA: 1.800 timer, -7 % sommerdyk USA Australien: 1.633 timer, 1 % sommerdyk Australien Timer: OECD’s gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer om året pr. beskæftiget, 2025. OECD skriver, at tallene er ”uegnede til at sammenligne niveauet af gennemsnitlige årlige arbejdstimer for et givet år på grund af forskelle i deres kilder”, og de omfatter deltidsansatte, så se den vandrette placering som en grov rettesnor. De stiplede linjer markerer medianen for disse 20 lande. Grækenland, Ungarn og Brasilien er ikke med, fordi der ikke blev brugt et sammenligneligt årligt tal fra OECD.

Planlægning i god tid Hvor lang tid i forvejen planlægger folk august? Længere i forvejen end juli. I Danmark blev en gruppeafstemning om en dato i august i median sendt ud 39 dage før datoen, mod 17 dage for juli. Belgien og Frankrig viser samme mønster. Spanien og Italien planlægger med kort varsel hele sommeren, 7 til 11 dage før. 1. Danmark: 39 dage i forvejen for datoer i august, 17 for juli. 2. Belgien: 27 dage for august, 15 for juli. 3. Frankrig: 25 dage for august, 13 for juli. 4. Tyskland, Schweiz og Sverige: 22 dage for august, mod 14 til 16 for juli. 5. Storbritannien og Nederlandene: 17 dage for august, 15 og 12 for juli. 6. USA: 11 dage for august, 12 for juli. 7. Italien og Spanien: 11 og 9 dage for august, 7 og 8 for juli. Median for antal dage fra en gruppeafstemning bliver oprettet til dens tidligste foreslåede dato, sommeren 2025, ud fra en stikprøve på 10 % af gruppeafstemningerne. Land er den tidszone, der er valgt i afstemningen.

Din sommer Hvordan planlægger du en bedre sommer, uanset hvor du er? Planlæg august tidligt, beskyt den tid, du er væk, og gør det nemt for folk at finde dig, når du er tilbage. Tre små vaner klarer det meste. 1. Send afstemningen i juni. Skal du på tur i august eller samle folk til en sommerfest, så send en gruppeafstemning i god tid. Venner, familie og kolleger stemmer om datoerne, og ingen behøver en konto for at være med. 2. Lad din kalender sige nej. Læg din ferie ind som fravær med automatisk afvisning, så invitationer til de uger får et høfligt svar, mens du ligger på stranden. 3. Book september, før du tager af sted. Del en bookingside til din hjemkomst, så opfølgende møder lander på de tidspunkter, du vælger, og fordeler sig over dine første uger tilbage. Så hvis din sommer føltes mere stille end alle andres, eller mere travl, så bilder du dig nok ikke noget ind. Hvor du bor, afgør, hvornår verden omkring dig sætter tempoet ned. Hvor intens var din sommer? Book en demo

Sådan gjorde vi Doodle-data tæller ugentligt aktive arrangører: personer, der havde en gruppeafstemning med mindst ét svar, eller som fik en booking, i en given uge i sommeren 2025. Land er dér, hvor arrangøren var, da vedkommende planlagde, ud fra deres enhed. En person på ferie i udlandet tælles altså, hvor vedkommende er. Udgangspunktet er gennemsnittet af otte forårsuger, 21. april til 15. juni 2025. Nogle helligdage i foråret falder inden for perioden, så dykkene er en anelse forsigtige. Vi tager 23 lande med, som havde mindst 500 ugentlige arrangører i foråret, og viser procenter, ikke antal.