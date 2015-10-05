HVORFOR DET ER VIGTIGT

Man undervurderer let hvor meget tid man egentlig har til rådighed.

Vi har brug for noget, der kan hjælpe os med at beskytte vores koncentrationstid ordentligt. Tallene taler for sig selv, når det gælder de distraktioner, vi jævnligt bliver udsat for, og som gør, at det tager længere tid at genfinde koncentrationen og nå op på optimal ydeevne.