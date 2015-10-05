39 %
Af den registrerede tid går ca. 2 til 3 timer om dagen til dybkoncentration. [1]
13 minutter og 7 sekunder
Det er den gennemsnitlige varighed af en fokuseret session, som er faldet med 9 % på to år. [2]
50 %
Af udviklerne siger, at de føler sig mere produktive, når der afsættes tid til uforstyrret koncentration. [3]
Jeg har i årevis fundet Doodle utroligt nyttigt og pålideligt. Det er det eneste planlægningsværktøj, jeg vil bruge. Det er nemt, pålideligt og integreres nemt i både Outlook og Google Kalender.
SÅDAN FUNGERER DET
Indstil reglen én gang. Den gælder for alle bookinger.
Når Protect er aktiveret, gælder det automatisk for alle nye bookinger, uanset om det er i din kalender, dit teams kalender eller i alle arbejdsområder i organisationen.
TRIN 1
Fastlæg dine regler
Buffertid mellem møder, arbejdstid, et dagligt loft for antallet af møder og hvordan mødernes starttidspunkter afrundes til hele intervaller. Indstilles én gang, ét sted.
TRIN 2
Doodle sikrer, at dette overholdes ved hver eneste reservation
Hver ny anmodning kontrolleres først i forhold til reglen. En anmodning uden for arbejdstiden når slet ikke frem til kalenderen.
TRIN 3
Reglen sørger for de faldende tal
Reglen gælder, selvom ingen afviser et møde personligt eller forklarer en grænse i en besked.
HVORFOR DET ER VIGTIGT
Man undervurderer let hvor meget tid man egentlig har til rådighed.
Vi har brug for noget, der kan hjælpe os med at beskytte vores koncentrationstid ordentligt. Tallene taler for sig selv, når det gælder de distraktioner, vi jævnligt bliver udsat for, og som gør, at det tager længere tid at genfinde koncentrationen og nå op på optimal ydeevne.
25 minutter
Sådan genoptages afbrudt arbejde
En feltundersøgelse blandt informationsmedarbejdere viste, at det i gennemsnit tog 25 minutter og 26 sekunder at genoptage et afbrudt stykke arbejde, ofte efter at have udført to andre opgaver i mellemtiden. [4]
4,4 sek.
Det er nok til at tredoble antallet af sekvensfejl
I en undersøgelse fra 2014 medførte afbrydelser på i gennemsnit 4,4 sekunder en tredobling af antallet af sekvensfejl i den opgave, som deltagerne vendte tilbage til. [5]
68 %
Brug tid på opgaver af ringe værdi
Eagle Hill Consulting har konstateret, at 68 % af de amerikanske arbejdstagere regelmæssigt bruger tid på opgaver af ringe værdi og ineffektive opgaver (2025). En standardindstilling for teamet giver alle den samme beskyttelse. [6]
TIL PRIVATPERSONER
Fire indstillinger, der forhindrer, at en hel dag bliver en umulig oplevelse.
Protect on Pro sætter rammerne for din egen kalender, så en hel dag forbliver overskuelig, og en travl uge stadig giver plads til at fokusere.
- Buffer15 eller 30 minutter
- Arbejdstidautomatisk afvisning udenfor
- Tidsjustering5/10/15/30 min
- Dagligt loftmøder/dag
TIL HOLD
De samme regler, der overholdes konsekvent i hele holdet.
Team-bookingsider og Round Robin har de samme beskyttelsesmekanismer. En buffer, arbejdstid og et dagligt loft gælder for alle medlemmer, så rotationen tager højde for hvert medlems begrænsninger.
- Reglerne gælder ensartet i alle holdmedlemmers kalendere
- Bookingsiderne afrundes til det samme overskuelige interval på tværs af hele holdet
- Ingen i rotationen overtager møder, som resten af holdet har afvist
TIL ORGANISATIONEN
Ét beskyttelseslag til hele organisationen.
Protect for Enterprise anvender buffere, arbejdstid, tidsjustering og daglige lofter som en politik, der gælder på tværs af alle arbejdsområder.
Skal dette implementeres i hele organisationen?
- Beskyttelse på organisationsniveau uden behov for bruger-specifik konfiguration
- En administrator indstiller reglen én gang, og den gælder overalt
- Sikrer en mere smidig overholdelse af den regionale arbejdslovgivning
Fungerer sammen med de værktøjer, dit team allerede bruger
FAQs
Protect fastsætter minimumsgrænsen. Dine egne arbejdstider og præferencer respekteres inden for rammerne af den gældende politik, og det er netop denne politik, der sikrer, at du ikke behøver at forsvare din kalender mod alle andres ugeplaner.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figur
|Hvad den måler
|Periode · grundlag
|39 %
|Andel af den registrerede tid, der er brugt på dyb koncentration
|[1] Hubstaff, Global Work Index 2026 · Over 140.000 medarbejdere
|13 minutter og 7 sekunder
|Gennemsnitlig varighed af fokuserede sessioner, et fald på 9 % fra 14 minutter og 23 sekunder (2023 til 2025)
|[2] ActivTrak, 2026 State of the Workplace · 163.638 medarbejdere
|50 %
|Hvor meget mere produktive udviklere med tid til dybkoncentration siger, at de føler sig
|[3] Forsgren m.fl., »DevEx in Action«, ACM Queue, 2024 · 219 udviklere
|25:26
|Gennemsnitlig tid til at genoptage afbrudt arbejde (minutter:sekunder)
|[4] Mark, Gonzalez og Harris, CHI 2005 · 24 informationsmedarbejdere
|68 %
|Amerikanske arbejdstagere bruger jævnligt tid på opgaver af ringe værdi og ineffektive opgaver
|[6] Eagle Hill Consulting, januar 2025 · 1.375 medarbejdere
[5] Altmann, Trafton og Hambrick, »Korte afbrydelser kan afspore tankegangen«, Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Indstil bufferen, åbningstiderne og det maksimale antal én gang. De gælder fra og med den næste reservation.