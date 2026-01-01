Round robin

Kun i en tid, som den pågældende rent faktisk kan overholde. Brug det i situationer, hvor arbejdsopgaverne er udskiftelige, men arbejdsbyrden ikke bør være det: indgående henvendelser, første opkald, kontortid, supportopkald, første runde af jobsamtaler.

Personer, der er optaget i en tilknyttet kalender, springes automatisk over, så rotationssystemet aldrig booker nogen ind til et møde, de ikke kan deltage i.