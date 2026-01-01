650+
antal planlagte samtaler pr. rekrutteringsmedarbejder i 2025, hvilket er en stigning på 128 % siden 2022. [1]
26 %
hurtigere: automatisk planlægning af samtaler kontra manuel planlægning. [2]
79 %
af assistenterne angiver, at planlægning er deres mest almindelige opgave. [3]
Vores team har forskudte arbejdstider, så vores effektivitet er steget markant, siden vi begyndte at bruge dette værktøj. Jeg kan slet ikke forestille mig at planlægge uden det!
SÅDAN FUNGERER DET
Udgiv én gang. Siden vælger selv serveren.
TRIN 1
Ét link til hele holdet
Én side til hele holdet. Den, der planlægger, behøver ikke at vide, hvem der har tid, hvem der er på ferie, eller hvem der er på tur.
TRIN 2
Rotation, eller alle på én gang
I »Round Robin« videregives den næste booking til det næste medlem. I »Collective« samles hele gruppen i rummet. Begge funktioner kører ud fra den samme side. Du vælger den ene i indstillingerne.
TRIN 3
Alle kalendere gennemgås først
Tidspunkter, hvor en pågældende person er optaget, skjules automatisk i alle de kalendere, vedkommende har tilknyttet. Siden kan ikke foretage dobbeltbookinger for de personer, der står bag den.
HVORFOR DET ER VIGTIGT
Det er altid de samme to personer, der deltager i alle møder.
Mødet går til den, der er nemmest at booke, og det er ofte de samme to, fordi det altid har været sådan. Holdene har brug for en mere retfærdig måde at fordele vagtplanen på – man behøver bare se på tallene.
5 % til 35 %
Om værket
En uafhængig undersøgelse blandt mere end 300 organisationer viste, at de 3 til 5 procent af medarbejderne, der arbejder mest, står for 20 til 35 procent af alt værdifuldt samarbejde. En bookingside viser, hvor det ender. [4]
59 %
Større arbejdsbyrde, de samme medarbejdere
59 % af de administrative medarbejdere angiver, at deres ansvarsområde er blevet væsentligt udvidet siden 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 besvarelser). [5]
13 + 9
Tretten indenfor, ni udenfor
En typisk B2B-købsbeslutning involverer tretten personer inden for den købende organisation og ni uden for den. En teamside tjekker alle tilknyttede kalendere, før den foreslår et tidspunkt. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Begge findes på samme side. Forskellen ligger i, om mødet kræver én af jer eller flere. Round Robin fordeler arbejdsbyrden. Collective samler gruppen.
- Round robin
- Team
Den næste reservation går til det næste medlem
Kun i en tid, som den pågældende rent faktisk kan overholde. Brug det i situationer, hvor arbejdsopgaverne er udskiftelige, men arbejdsbyrden ikke bør være det: indgående henvendelser, første opkald, kontortid, supportopkald, første runde af jobsamtaler.
Personer, der er optaget i en tilknyttet kalender, springes automatisk over, så rotationssystemet aldrig booker nogen ind til et møde, de ikke kan deltage i.
- Kollektivt, i samarbejde med
- Virksomhed
Alle på siden er med på reservationen
Siden viser kun tidspunkter, der passer for alle på én gang. Brug den, når mødet virkelig kræver, at hele gruppen er til stede: et panel, en teknisk dybdegående gennemgang sammen med kundechefen, en gennemgang, der kræver deltagelse fra begge afdelinger.
Sider med flere værter er en funktion i Enterprise-versionen. Round Robin og teamsiden findes i Team.
BY TEAM
Passer til enhver arbejdsgang, ligesom du har brug for det.
Uanset om du er på udkig efter en kvalitetsoplevelse, hurtigere resultater eller en mere retfærdig fordeling, gennemgår Round Robin alle de kalendere, som et medlem har tilknyttet, og anvender de samme regler for arbejdstid og buffertid, som teamet allerede har fastsat.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
Det første møde finder sted hurtigere, og arbejdsbyrden fordeler sig af sig selv.
Nøgletal: tid til første møde, svartid på kundehenvendelser, teamdækning.
TALENT AND HR
Et panel bestående af fem personer, der styres manuelt i alle faser
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Der aftales hurtigere samtaler, og kandidaten ser ét link.
Nøgletal: tid til samtale, tid til ansættelse, frafald blandt kandidater.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Dækning, der gælder for hele teamet.
Nøgletal: responstid, dækning, antal møder pr. person.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Virksomhed
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Virksomhed
FAQs
Nej. Alle, der har linket, kan foretage en reservation – uden at skulle oprette en konto eller installere noget. Konti og tilknyttede kalendere er vigtige på din side af siden, for det er sådan, systemet kan se, hvem der har tid.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|650+
|Antal planlagte årlige samtaler pr. rekrutteringsmedarbejder i 2025 – en stigning på 128 % siden 2022
|[1] Greenhouse, The Hire Standard, marts 2026 · Over 6.000 nordamerikanske organisationer
|26 %
|Hvor meget hurtigere automatiseret planlægning af jobsamtaler er end manuel planlægning (median 3,7 timer mod 5 timer)
|[2] Ashby, Rapport om talenttendenser: Benchmarks for rekrutteringsprocesser, 2026 · 54 mio. ansøgninger
|79 %
|Ledelsesassistenter, der varetager tidsplanlægning – deres mest almindelige opgave
|[3] Prialto, Rapport om ledernes produktivitet 2025 · 508 ledere
|3–5 % / 20–35 %
|Andel af medarbejdere, der skaber den pågældende andel af værdiskabende samarbejde
|[4] Cross, Rebele & Grant, »Collaborative Overload«, Harvard Business Review, 2016 · Over 300 organisationer
|59 %
|Administrative medarbejdere, hvis ansvarsområde er blevet væsentligt udvidet siden 2021
|[5] World Administrators Alliance, Global Skills Matrix 2026 · 3.221 besvarelser, 69 lande
|13 + 9
|Personer, der er involveret i en typisk B2B-købsbeslutning, både inden for og uden for den købende organisation
|[6] Forrester, The State of Business Buying 2026 · næsten 18.000 erhvervskøbere
Fungerer sammen med de værktøjer, dit team allerede bruger
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.