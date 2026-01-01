Jeg bruger Doodle hele tiden til at arrangere internationale møder. Det er så nemt at bruge, og det gør det nemt at finde et tidspunkt, der passer alle, uden at man skal udveksle en masse e-mails frem og tilbage.
SÅDAN FUNGERER DET
The room opens with the meeting, and stays after.
Samarbejdsrum åbnes automatisk fra et møde, der allerede er oprettet i Doodle, og lukkes automatisk, når arbejdet er færdigt.
TRIN 1
Book mødet, reserver lokalet
Hvert møde, der planlægges via Doodle, kan åbnes direkte i sit eget samarbejdsrum. Videofunktionen er indbygget.
TRIN 2
Meet, record, and transcribe natively
HD- og SD-video, optagelse og transskription foregår alt sammen i lokalet.
TRIN 3
The room closes itself when the work is done
Inaktive rum arkiveres automatisk, så optagelser og udskrifter forbliver velorganiserede, uden at nogen behøver at rydde op bagefter.
Hvorfor det er vigtigt
Seks uger senere, hvor er optagelsen?
De fleste teams optager deres samtaler. Det er dog ofte lettere sagt end gjort at finde optagelsen igen blandt alle de værktøjer, teamet bruger.
47 %
En del af de digitale medarbejdere har svært ved at finde de oplysninger, de har brug for
Gartner gennemførte en undersøgelse blandt 4.861 digitale medarbejdere i 2022. De bruger i gennemsnit 11 applikationer, hvilket er en stigning fra seks i 2019. [1]
1.200
app-skift om dagen
En undersøgelse fra Harvard Business Review (2022) fulgte 137 personer i tre Fortune 500-virksomheder. De brugte knap fire timer om ugen på at finde sig til rette efter et jobskifte. [2]
56 %
er ofte nødt til at spørge nogen eller aftale et møde for at få oplysninger
I Atlassians rapport »State of Teams 2025« blev 12.000 videnarbejdere adspurgt. En optagelse, som folk kan finde, betyder et møde mindre, der skal bookes. [3]
Optagelse og transskription, der foregår dér, hvor mødet finder sted.
Optagelse og transskription foregår direkte i lokalet, så det, der optages, forbliver knyttet til det møde, det stammer fra.
- Indbygget HD- og SD-video i hvert lokale
- Optagelse og transskription foregår direkte i lokalet
- Fungerer både fra computeren og fra det aktive lokale på mobilen
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
TIL ORGANISATIONEN
Et referat af mødet, som jeres organisation faktisk kan finde og stole på.
Da optagelse og transskription foregår internt, forbliver det, der bliver optaget, knyttet til det møde, det team og den kunde, det tilhører.
Kundeopkald
Optaget · transskriberet
Teamsynkronisering
Optaget · transskriberet
Partneranmeldelse
Optaget · transskriberet
Fungerer sammen med de værktøjer, dit team allerede bruger
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
BILAG
Kilder og henvisninger
Alle ovenstående tal stammer fra uafhængige, offentliggjorte undersøgelser, som er anført nedenfor.
|Figur
|Hvad den måler
|Periode · grundlag
|47 %, 11 apps
|Digitale medarbejdere, der har svært ved at finde de oplysninger, de har brug for, og applikationer, der i gennemsnit anvendes
|[1] Gartner, Digital Worker Experience Survey, 2022 (udgivet i 2023) · 4.861 medarbejdere
|56 %
|Videnarbejdere, der ofte er nødt til at spørge nogen eller aftale et møde for at få de oplysninger, de har brug for
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 videnarbejdere
|1.200 om dagen, ca. 4 timer om ugen
|Gennemsnitligt antal app-skift pr. videnarbejder pr. dag samt den tid, der går tabt hver uge på at finde sig til rette igen efter hvert skift
|[2] Murty, Dadlani og Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 brugere, tre Fortune 500-virksomheder
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
See Collaboration Rooms in a live walkthrough.