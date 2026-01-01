Gå til hovedindhold

SAMARBEJDSLOKALER

Mødet og alt, hvad der kom ud af det, samlet ét sted.

Video, optagelse og transskription findes i det samme rum, hvor mødet fandt sted, så alt er placeret i den sammenhæng, det hører hjemme i.

Try Doodle
Trustpilot

Jeg bruger Doodle hele tiden til at arrangere internationale møder. Det er så nemt at bruge, og det gør det nemt at finde et tidspunkt, der passer alle, uden at man skal udveksle en masse e-mails frem og tilbage.

– Global Community Coordinator
CCI

SÅDAN FUNGERER DET

The room opens with the meeting, and stays after.

Samarbejdsrum åbnes automatisk fra et møde, der allerede er oprettet i Doodle, og lukkes automatisk, når arbejdet er færdigt.

  • TRIN 1

    Book mødet, reserver lokalet

    Hvert møde, der planlægges via Doodle, kan åbnes direkte i sit eget samarbejdsrum. Videofunktionen er indbygget.

  • TRIN 2

    Meet, record, and transcribe natively

    HD- og SD-video, optagelse og transskription foregår alt sammen i lokalet.

  • TRIN 3

    The room closes itself when the work is done

    Inaktive rum arkiveres automatisk, så optagelser og udskrifter forbliver velorganiserede, uden at nogen behøver at rydde op bagefter.

Hvorfor det er vigtigt

Seks uger senere, hvor er optagelsen?

De fleste teams optager deres samtaler. Det er dog ofte lettere sagt end gjort at finde optagelsen igen blandt alle de værktøjer, teamet bruger.

  • 47 %

    En del af de digitale medarbejdere har svært ved at finde de oplysninger, de har brug for

    Gartner gennemførte en undersøgelse blandt 4.861 digitale medarbejdere i 2022. De bruger i gennemsnit 11 applikationer, hvilket er en stigning fra seks i 2019. [1]

  • 1.200

    app-skift om dagen

    En undersøgelse fra Harvard Business Review (2022) fulgte 137 personer i tre Fortune 500-virksomheder. De brugte knap fire timer om ugen på at finde sig til rette efter et jobskifte. [2]

  • 56 %

    er ofte nødt til at spørge nogen eller aftale et møde for at få oplysninger

    I Atlassians rapport »State of Teams 2025« blev 12.000 videnarbejdere adspurgt. En optagelse, som folk kan finde, betyder et møde mindre, der skal bookes. [3]

Optagelse og transskription, der foregår dér, hvor mødet finder sted.

Optagelse og transskription foregår direkte i lokalet, så det, der optages, forbliver knyttet til det møde, det stammer fra.

  • Indbygget HD- og SD-video i hvert lokale
  • Optagelse og transskription foregår direkte i lokalet
  • Fungerer både fra computeren og fra det aktive lokale på mobilen

GUESTS AND ACCESS

Bring in the people who need to be there, without extra setup

External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.

  • A dedicated external guests role for partner and client calls
  • No plugin or account required for guests to join
  • Rooms archive automatically once the work is finished

TIL ORGANISATIONEN

Et referat af mødet, som jeres organisation faktisk kan finde og stole på.

Da optagelse og transskription foregår internt, forbliver det, der bliver optaget, knyttet til det møde, det team og den kunde, det tilhører.

Kontakt salgsafdelingen

  • Kundeopkald

    Optaget · transskriberet

  • Teamsynkronisering

    Optaget · transskriberet

  • Partneranmeldelse

    Optaget · transskriberet

Fungerer sammen med de værktøjer, dit team allerede bruger

integration-6
integration-1
integration-2
integration-3
integration-4
integration-5

FAQs

No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.

BILAG

Kilder og henvisninger

Alle ovenstående tal stammer fra uafhængige, offentliggjorte undersøgelser, som er anført nedenfor.

FigurHvad den målerPeriode · grundlag
47 %, 11 appsDigitale medarbejdere, der har svært ved at finde de oplysninger, de har brug for, og applikationer, der i gennemsnit anvendes[1] Gartner, Digital Worker Experience Survey, 2022 (udgivet i 2023) · 4.861 medarbejdere
56 %Videnarbejdere, der ofte er nødt til at spørge nogen eller aftale et møde for at få de oplysninger, de har brug for[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 videnarbejdere
1.200 om dagen, ca. 4 timer om ugenGennemsnitligt antal app-skift pr. videnarbejder pr. dag samt den tid, der går tabt hver uge på at finde sig til rette igen efter hvert skift[2] Murty, Dadlani og Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 brugere, tre Fortune 500-virksomheder

Give every meeting a room, and a record worth keeping.

See Collaboration Rooms in a live walkthrough.

Try Doodle