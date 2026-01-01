Du er forsinket, der mangler en deltager til et møde, en nødsituation betyder, at eftermiddagen må aflyses, eller du har brug for tid til at koncentrere dig, og mødet kan derfor flyttes til asynkron kommunikation. Hver af disse handlinger kræver blot et enkelt tryk på selve mødet, og alle berørte bliver automatisk opdateret takket være Instant Actions.