SÅDAN FUNGERER DET
Arbejde og privatliv, i ét dagligt overblik.
Cockpit giver dig et overskueligt overblik over din kommende dag. Det læser alle de kalendere, du tilknytter – både arbejds- og privatkalenderen – så en tandlægeaftale blokerer den pågældende time på samme måde som et kundesamtale gør.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Da vi er en organisation, der udelukkende arbejder på afstand, med medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, partnere og donorer spredt over hele landet, er jeg ofte nødt til at koordinere mange forskellige tidsplaner og tidszoner. Jeg har tidligere prøvet andre planlægningsværktøjer, men jeg synes, at Doodle er det mest intuitive.
HVORFOR DET ER VIGTIGT
Når planerne ændrer sig og mødet/møderne kræver en hurtig løsning.
Du er forsinket, der mangler en deltager til et møde, en nødsituation betyder, at eftermiddagen må aflyses, eller du har brug for tid til at koncentrere dig, og mødet kan derfor flyttes til asynkron kommunikation. Hver af disse handlinger kræver blot et enkelt tryk på selve mødet, og alle berørte bliver automatisk opdateret takket være Instant Actions.
Er du sent på den? Eller har du glemt nogen?
Et enkelt tryk informerer deltagerne i mødet ved hjælp af en færdiglavet skabelon. Du kan også hurtigt tilføje en person til mødet, som du i første omgang havde glemt, alt sammen fra Cockpit-visningen.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Alle øjeblikkelige handlinger samlet ét sted.
"Skift til asynkron" forvandler et møde, der tager tid fra den tid, man ellers kunne bruge på at koncentrere sig, til en opdatering, som alle kan læse, når det passer dem.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
OPGAVE-WIDGET
Din opgaveliste – på din måde.
Du behøver ikke skifte mellem forskellige apps for at planlægge din dag ud fra dine møder og opgaver. Du har adgang til alt, hvad du skal nå, fra ét sted – i det format, du foretrækker.
- Forfaldne, forfaldne i dag og kommende opgaver vises ved siden af møderne
- Træk en opgave direkte ind i kalenderen for at tildele den en tid i realtid
- Du behøver ikke skifte mellem forskellige skærmbilleder for at se, hvordan din dag egentlig ser ud
PERSONER-WIDGET
Hvem du skal mødes med i dag.
Hvem du skal mødes med i dag, hvornår de har tid næste gang, og hvem af dem der arbejder et andet sted. Du kan booke en af dem med et enkelt klik herfra, uden at skulle tilbage til søgefeltet eller forlade dagens visning for at finde et fælles tidsrum.
- Alle dem, du skal mødes med i dag, samlet ét sted ved siden af kalenderen
- Se, hvornår nogen har tid næste gang, uden at spørge dem
- Book tid med den rigtige person med et enkelt klik, direkte fra dagens oversigt
ADAPTIVE DAY BRIEF · MOBIL
Opgaven, inden du sætter dig ved skrivebordet.
HVAD DU FÅR
Hvad Cockpit gør i dag
Produkter mærket med »Kommer snart« er stadig under udvikling. Kontakt os for at få et smugkig.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Fungerer sammen med de værktøjer, dit team allerede bruger
FAQs
Nej. Dine kalendere forbliver, hvor de er. My Time læser alle de kalendere, du tilslutter, og viser dem i én dagsoversigt sammen med dine opgaver og din reserverede tid.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Møder, de mennesker, der deltager i dem, hvad der skal være klar i aften, og den tid, du stadig har til rådighed – alt samlet ét sted. Når dagen skifter, er løsningen kun et tryk væk.