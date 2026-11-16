iOS og Android
Den samme problemfri oplevelse.
Hver kalender
Google, Microsoft 365 og iCloud.
Et tryk
Lynhandlinger lige ved hånden.
SÅDAN FUNGERER DET
Tjek dagen, spot konflikten, og kom videre.
Doodle på din telefon viser alle de kalendere, du har tilknyttet, og sætter dagen i rækkefølge, så uanset om du er på vej til arbejde, mellem to mødelokaler eller til en aftale, er den næste beslutning kun et tryk væk.
TRIN 1
Se din dag
»I dag« viser dine møder, opgaver og ledige tid i rækkefølge fra alle de kalendere, du har tilknyttet. Swipe til i morgen, eller vælg en hvilken som helst dato.
TRIN 2
Spot konflikten
Når møder overlapper hinanden, markerer Doodle dem på den pågældende dag og viser, hvor mange der er i konflikt. Åbn oversigten over konflikter, og vælg, hvilket møde der skal flyttes.
TRIN 3
Reagér på mødet
Åbn et hvilket som helst møde for at se, hvem der kommer, angiv, at du kommer for sent, rediger oplysningerne eller deltag i opkaldet.
Hvorfor det er vigtigt
Dagen ændrer sig hurtigere, end man kan nå at sætte sig ved en bærbar computer.
Møder flyttes, lokalerne skifter, og der opstår en tidsmæssig konflikt mellem to andre møder. Du finder ud af det på din telefon, og det er også der, løsningen bør findes.
30%
Arbejder fra mobilen på vej til og fra arbejde
I Adobes undersøgelse blandt 1.000 amerikanske medarbejdere arbejder 30 % på deres mobiltelefon under pendlingen, og 29 % under private aftaler. [1]
34%
Mangler apps til at få arbejdet gjort på mobilen
Adobe har konstateret, at 42 % hæmmes af begrænset softwarefunktionalitet på deres telefon, og 34 % af, at de mangler de apps, de har brug for. [1]
70%
Siger, at mobile værktøjer er vigtige. Kun 53 % er tilfredse
En Harris Poll-undersøgelse fra 2026 blandt 2.208 amerikanske timelønnede viste, at 70 % anser mobile værktøjer for vigtige, mens kun 53 % er tilfredse med de værktøjer, de har. [2]
DIN DAG
Hvad der sker nu, og hvad der kommer bagefter
»Nu«-kortet vises øverst i »I dag«: det møde, du er i, og den tid, der er tilbage, eller den frie tid inden det næste møde. »Kommende« viser, hvad der følger, med buffere og fokustid som en del af dagen.
- »Nu«-kort med resterende tid og hvad der kommer herefter
- Møder, opgaver og heldagsbegivenheder på én liste
- Enhver dag fra datostriben eller datovælgeren
KONFLIKTER
To møder, ét tidspunkt. Få det løst, inden du går ind.
Overlap vises på selve dagen med en optælling af, hvad der kolliderer, og hvad du har afvist. Åbn konflikten, og beslut, hvad der skal flyttes.
- Konflikter markeres i »I dag« og på hvert enkelt møde
- Overlappende møder sammenlignes i én visning
- Afvis eller flyt møder direkte fra telefonen
MØDER
Ændr mødet med et par tryk
Åbn et møde for at se lokalet, linket og hvem der har sagt ja. Rediger tidspunktet eller detaljerne, tilføj deltagere eller afslå invitationen.
- Deltagere og deres svar med et enkelt blik
- Tidspunkt, sted, gentagelse og noter, som kan redigeres på farten
- Er du forsinket? Send en besked direkte fra mødet
opkald
Deltag i opkaldet med et enkelt tryk
Doodle-videosamtaler samt links til Zoom, Microsoft Teams og Google Meet åbnes direkte fra mødet.
- Deltag fra »I dag« eller fra mødet
- Indbyggede Doodle-videosamtaler
- Afviste møder skjules, så oversigten over dagen forbliver overskuelig
HVAD DU FÅR
Hvad Doodle på mobilen kan i dag
Fås nu til iPhone og Android.
»I dag« og »Nu«-kortet
Din dag i rækkefølge, med det, der sker lige nu, øverst.
- Tilgængelig nu
»Kommende« og datovælger
Det næste i dag, og enhver anden dag med et enkelt tryk.
- Tilgængelig nu
Konfliktdetektering
Overlappende møder markeres på dagen, og løsningen er kun et tryk væk.
- Tilgængelig nu
Mødeoplysninger og redigering
Deltagere, links, sted og noter – kan redigeres direkte fra telefonen.
- Tilgængelig nu
Deltag i opkald
Doodle-videosamtaler, Zoom, Google Meet og Microsoft Teams direkte fra mødet.
- Tilgængelig nu
iOS-app
Den samme dag på iPhone, fra App Store.
- Tilgængelig nu
Fungerer sammen med de værktøjer, dit team allerede bruger
Ofte stillede spørgsmål
Ja. Doodle findes i App Store til iPhone og på Google Play til Android.
BILAG
|Tal
|Hvad tallet måler
|Periode · grundlag
|30 % / 34 %
|Amerikanske medarbejdere, der arbejder på deres telefon på vej til og fra arbejde, og som ikke har de nødvendige apps på deres mobil
|[1] Adobe Acrobat, Undersøgelse af tekniske problemer med mobilenheder, 2026 · 1.000 fuldtidsansatte i USA
|70 % / 53 %
|Timelønnede medarbejdere, der mener, at mobile værktøjer er vigtige, og som er tilfredse med deres egne
|[2] Harris-undersøgelsen for DailyPay, september 2026 · 2.208 timelønnede arbejdstagere i USA
[1] omfatter også tallene på 29 % og 42 % fra samme undersøgelse. Alle tal på denne side stammer fra uafhængige, offentliggjorte undersøgelser. De fulde kildehenvisninger findes i tabellen.
Tag dagen med dig.
Hent Doodle til iOS og Android i dag.