Quelle est l’intensitéde ton été ?
Nous avons regardé comment les gens de 23 pays ont organisé leurs moments ensemble pendant l’été 2025. Certains pays décrochent presque complètement. D’autres remarquent à peine qu’on est en août.
- Plus forte baisse
- Espagne, -55 %
- À peine une pause
- États-Unis, -7 %
- Semaine la plus calme
- 11 août, pour 9 pays
« De retour en septembre. » Si tu as déjà écrit à un collègue européen en août, tu connais cette réponse automatique.
Je me suis toujours demandé quelle part relève de la réputation, et quelle part de la réalité. Alors j’ai posé une question simple : quand l’été arrive, à quel point les gens de chaque pays lèvent-ils vraiment le pied sur l’organisation de réunions, d’événements et de retrouvailles ?
Chaque semaine, des gens utilisent Doodle pour tout organiser, des réunions d’équipe aux repas de famille. Ça nous donne un regard rare sur la façon dont l’été se fait vraiment sentir, pays par pays, semaine par semaine. Voici ce que nous avons trouvé.
La baisse estivale
Quels pays décrochent le plus en été ?
L’Espagne, la Suède, la Norvège et la France décrochent le plus : en juillet et août 2025, le nombre de personnes qui organisaient quelque chose sur Doodle a baissé de 47 % à 55 % par rapport au printemps. Les États-Unis n’ont baissé que de 7 %, et l’Australie, en plein hiver, n’a pas baissé du tout.
-55 %
L’Espagne, la plus forte baisse estivale des 23 pays.
Source
- Éditeur
- Données Doodle, été 2025
- Échantillon
- Organisateurs hebdomadaires en Espagne
- Type
- Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps
-50 %
La Suède, calme dès début juin.
Source
- Éditeur
- Données Doodle, été 2025
- Échantillon
- Organisateurs hebdomadaires en Suède
- Type
- Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps
-47 %
La Norvège, au plus calme la semaine du 14 juillet.
Source
- Éditeur
- Données Doodle, été 2025
- Échantillon
- Organisateurs hebdomadaires en Norvège
- Type
- Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps
-47 %
La France, au plus calme la semaine du 11 août.
Source
- Éditeur
- Données Doodle, été 2025
- Échantillon
- Organisateurs hebdomadaires en France
- Type
- Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps
-7 %
Les États-Unis, avec une seule semaine calme autour du 4 juillet.
Source
- Éditeur
- Données Doodle, été 2025
- Échantillon
- Organisateurs hebdomadaires aux États-Unis
- Type
- Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps
+1 %
L’Australie, en plein hiver.
Source
- Éditeur
- Données Doodle, été 2025
- Échantillon
- Organisateurs hebdomadaires en Australie
- Type
- Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps
Baisse estivale = moyenne des organisateurs hebdomadaires en juillet et août 2025 (semaines ISO 27 à 35), comparée à une référence de printemps (du 21 avril au 15 juin 2025). Le classement complet des 23 pays se trouve dans la carte thermique ci-dessous.
Semaine par semaine
Quand chaque pays lève-t-il le pied ?
Les semaines calmes suivent les vacances de chaque pays. Les pays nordiques ouvrent le bal : la Finlande et la Norvège atteignent leur point le plus bas la semaine du 14 juillet. La Belgique, le Danemark et la Suède suivent la semaine du 21 juillet. Puis, la semaine du 11 août, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et cinq autres pays touchent le fond ensemble, autour du 15 août.
À ce point bas, la Norvège, la Finlande, l’Espagne et l’Italie tombent entre 14 % et 18 % de leur niveau de printemps. La plupart des pays d’Europe reviennent à la normale dès la première semaine de septembre. L’Allemagne attend octobre, parce que ses vacances scolaires sont échelonnées selon les Länder.
|Pays
|26 mai
|2 juin
|9 juin
|16 juin
|23 juin
|30 juin
|7 juil.
|14 juil.
|21 juil.
|28 juil.
|4 août
|11 août
|18 août
|25 août
|1 sept.
|8 sept.
|15 sept.
|22 sept.
|29 sept.
|Baisse
|Espagne
|105
|106
|97
|95
|79
|83
|72
|63
|49
|37
|22
|17
|21
|38
|82
|88
|93
|93
|96
|-55%
|Suède
|85
|86
|85
|64
|58
|39
|24
|19
|19
|24
|40
|74
|100
|108
|108
|105
|105
|108
|103
|-50%
|Norvège
|90
|92
|74
|81
|67
|42
|20
|14
|16
|26
|63
|84
|103
|109
|104
|101
|102
|103
|97
|-47%
|France
|87
|113
|95
|102
|94
|89
|78
|56
|56
|44
|31
|24
|39
|65
|91
|96
|97
|96
|98
|-47%
|Hongrie
|102
|106
|85
|92
|74
|67
|64
|53
|56
|52
|46
|49
|52
|79
|103
|95
|89
|87
|94
|-42%
|Finlande
|83
|98
|83
|69
|53
|31
|21
|16
|17
|30
|74
|103
|114
|118
|123
|119
|114
|108
|109
|-42%
|Italie
|112
|99
|102
|100
|92
|97
|89
|79
|65
|52
|37
|18
|30
|62
|91
|98
|101
|100
|106
|-41%
|Tchéquie
|104
|98
|94
|87
|81
|62
|56
|56
|56
|56
|56
|54
|63
|75
|90
|87
|89
|92
|94
|-41%
|Belgique
|88
|104
|87
|93
|91
|84
|72
|57
|41
|48
|46
|44
|66
|78
|89
|91
|90
|91
|94
|-40%
|Portugal
|102
|110
|77
|87
|93
|100
|88
|80
|66
|52
|33
|29
|38
|53
|89
|100
|106
|97
|108
|-40%
|Pologne
|102
|111
|95
|74
|84
|80
|68
|63
|52
|52
|54
|48
|61
|64
|77
|79
|82
|84
|100
|-40%
|Danemark
|82
|88
|82
|85
|83
|62
|41
|29
|29
|45
|70
|89
|97
|98
|103
|102
|101
|98
|98
|-38%
|Grèce
|108
|99
|98
|106
|104
|103
|95
|89
|69
|51
|29
|21
|43
|75
|104
|96
|99
|98
|102
|-36%
|Autriche
|84
|105
|88
|77
|91
|83
|78
|68
|64
|61
|57
|52
|65
|71
|78
|84
|84
|90
|91
|-33%
|Canada
|101
|97
|92
|90
|77
|64
|75
|70
|64
|61
|60
|71
|79
|84
|90
|102
|101
|102
|98
|-30%
|Pays-Bas
|90
|110
|91
|95
|92
|89
|83
|76
|59
|55
|57
|55
|75
|85
|98
|87
|93
|98
|97
|-30%
|Irlande
|105
|87
|97
|90
|86
|78
|74
|70
|66
|63
|53
|64
|76
|93
|112
|111
|121
|121
|119
|-29%
|Allemagne
|89
|107
|84
|85
|99
|99
|93
|83
|76
|70
|65
|61
|66
|69
|73
|76
|81
|85
|78
|-24%
|Suisse
|84
|105
|88
|95
|92
|88
|82
|68
|56
|46
|65
|81
|100
|98
|95
|95
|96
|95
|92
|-24%
|Royaume-Uni
|84
|104
|102
|95
|95
|92
|88
|88
|81
|76
|74
|71
|73
|65
|88
|92
|94
|97
|102
|-21%
|Brésil
|103
|108
|98
|77
|97
|84
|74
|64
|62
|76
|90
|100
|107
|102
|100
|86
|91
|88
|85
|-16%
|États-Unis
|87
|97
|90
|81
|87
|71
|90
|88
|88
|90
|96
|99
|107
|106
|99
|108
|105
|104
|104
|-7%
|Australie
|104
|101
|91
|93
|95
|96
|90
|96
|103
|106
|107
|105
|106
|103
|98
|99
|96
|93
|91
|+1%
Chaque case indique les organisateurs hebdomadaires en pourcentage du niveau de printemps 2025 du pays. Les semaines vont du 26 mai au 29 septembre 2025 et portent la date de leur lundi.
Travail et repos
Les pays qui travaillent plus d’heures décrochent-ils plus fort ?
Pas de façon simple. Certains des pays où l’on travaille le moins d’heures par an, comme la Norvège, la Suède et le Danemark, sont aussi ceux qui décrochent le plus. D’autres, aux longues années de travail, comme la Tchéquie, la Pologne et le Portugal, ralentissent quand même d’environ 40 % en été. Les États-Unis combinent de longues heures et presque aucune baisse estivale.
Heures : moyenne annuelle des heures effectivement travaillées par travailleur selon l’OCDE, 2025. L’OCDE précise que ces chiffres sont « inadaptés aux comparaisons du niveau des heures annuelles moyennes de travail pour une année donnée, en raison de différences dans leurs sources », et ils incluent les travailleurs à temps partiel : prends donc la position horizontale comme une indication approximative. Les lignes en pointillés marquent la médiane de ces 20 pays. La Grèce, la Hongrie et le Brésil n’apparaissent pas, car aucun chiffre annuel comparable de l’OCDE n’a été utilisé.
Anticiper
Combien de temps à l’avance planifie-t-on pour août ?
Plus tôt que pour juillet. Au Danemark, le sondage de groupe médian pour une date en août a été envoyé 39 jours avant cette date, contre 17 jours pour juillet. La Belgique et la France suivent la même tendance. L’Espagne et l’Italie s’organisent au dernier moment tout l’été, entre 7 et 11 jours à l’avance.
- Danemark : 39 jours à l’avance pour les dates d’août, 17 pour juillet.
- Belgique : 27 jours pour août, 15 pour juillet.
- France : 25 jours pour août, 13 pour juillet.
- Allemagne, Suisse et Suède : 22 jours pour août, contre 14 à 16 pour juillet.
- Royaume-Uni et Pays-Bas : 17 jours pour août, 15 et 12 pour juillet.
- États-Unis : 11 jours pour août, 12 pour juillet.
- Italie et Espagne : 11 et 9 jours pour août, 7 et 8 pour juillet.
Nombre médian de jours entre la création d’un sondage de groupe et sa première date proposée, été 2025, sur un échantillon de 10 % des sondages de groupe. Le pays correspond au fuseau horaire défini dans le sondage.
Ton été
Comment mieux vivre ton été, où que tu sois ?
Planifie août tôt, protège le temps où tu n’es pas là, et fais en sorte qu’on te trouve facilement à ton retour. Trois petites habitudes font presque tout le travail.
- Envoie le sondage en juin. Pour un voyage en août ou des retrouvailles d’été, envoie tôt un sondage de groupe. Amis, famille et collègues votent pour les dates, et personne n’a besoin de compte pour participer.
- Laisse ton agenda dire non. Ajoute tes vacances en absence du bureau avec refus automatique : les invitations pour ces semaines reçoivent une réponse polie pendant que tu es à la plage.
- Réserve septembre avant de partir. Partage une page de réservation pour ton retour : les rendez-vous tombent sur les horaires que tu choisis, répartis sur tes premières semaines.
Alors si ton été t’a semblé plus calme que celui des autres, ou plus chargé, ce n’est sans doute pas qu’une impression. L’endroit où tu vis décide du moment où le monde ralentit autour de toi.
Quelle a été l’intensité de ton été ?Demander une démonstration
Notre méthode
Les données Doodle comptent les organisateurs actifs chaque semaine : les personnes qui ont lancé un sondage de groupe ayant reçu au moins une réponse, ou qui ont reçu une réservation, au cours d’une semaine donnée de l’été 2025. Le pays est celui où se trouvait l’organisateur au moment d’organiser, d’après son appareil : quelqu’un en vacances à l’étranger compte donc là où il se trouve.
La référence est la moyenne de huit semaines de printemps, du 21 avril au 15 juin 2025. Quelques jours fériés de printemps tombent dans cette période, donc les baisses sont légèrement sous-estimées. Nous retenons les 23 pays qui comptaient au moins 500 organisateurs hebdomadaires au printemps, et nous montrons des pourcentages, pas des volumes.
Sources
Organise l’été prochain en avance.
Envoie ton premier sondage de groupe en moins d’une minute.