« De retour en septembre. » Si tu as déjà écrit à un collègue européen en août, tu connais cette réponse automatique. Je me suis toujours demandé quelle part relève de la réputation, et quelle part de la réalité. Alors j’ai posé une question simple : quand l’été arrive, à quel point les gens de chaque pays lèvent-ils vraiment le pied sur l’organisation de réunions, d’événements et de retrouvailles ? Chaque semaine, des gens utilisent Doodle pour tout organiser, des réunions d’équipe aux repas de famille. Ça nous donne un regard rare sur la façon dont l’été se fait vraiment sentir, pays par pays, semaine par semaine. Voici ce que nous avons trouvé.

La baisse estivale Quels pays décrochent le plus en été ? L’Espagne, la Suède, la Norvège et la France décrochent le plus : en juillet et août 2025, le nombre de personnes qui organisaient quelque chose sur Doodle a baissé de 47 % à 55 % par rapport au printemps. Les États-Unis n’ont baissé que de 7 %, et l’Australie, en plein hiver, n’a pas baissé du tout. -55 % L’Espagne, la plus forte baisse estivale des 23 pays. + − Source Éditeur Données Doodle, été 2025 Échantillon Organisateurs hebdomadaires en Espagne Type Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps Lien Notre méthode -50 % La Suède, calme dès début juin. + − Source Éditeur Données Doodle, été 2025 Échantillon Organisateurs hebdomadaires en Suède Type Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps Lien Notre méthode -47 % La Norvège, au plus calme la semaine du 14 juillet. + − Source Éditeur Données Doodle, été 2025 Échantillon Organisateurs hebdomadaires en Norvège Type Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps Lien Notre méthode -47 % La France, au plus calme la semaine du 11 août. + − Source Éditeur Données Doodle, été 2025 Échantillon Organisateurs hebdomadaires en France Type Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps Lien Notre méthode -7 % Les États-Unis, avec une seule semaine calme autour du 4 juillet. + − Source Éditeur Données Doodle, été 2025 Échantillon Organisateurs hebdomadaires aux États-Unis Type Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps Lien Notre méthode +1 % L’Australie, en plein hiver. + − Source Éditeur Données Doodle, été 2025 Échantillon Organisateurs hebdomadaires en Australie Type Données de plateforme, juillet et août comparés au printemps Lien Notre méthode Baisse estivale = moyenne des organisateurs hebdomadaires en juillet et août 2025 (semaines ISO 27 à 35), comparée à une référence de printemps (du 21 avril au 15 juin 2025). Le classement complet des 23 pays se trouve dans la carte thermique ci-dessous.

Semaine par semaine Quand chaque pays lève-t-il le pied ? Les semaines calmes suivent les vacances de chaque pays. Les pays nordiques ouvrent le bal : la Finlande et la Norvège atteignent leur point le plus bas la semaine du 14 juillet. La Belgique, le Danemark et la Suède suivent la semaine du 21 juillet. Puis, la semaine du 11 août, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et cinq autres pays touchent le fond ensemble, autour du 15 août. À ce point bas, la Norvège, la Finlande, l’Espagne et l’Italie tombent entre 14 % et 18 % de leur niveau de printemps. La plupart des pays d’Europe reviennent à la normale dès la première semaine de septembre. L’Allemagne attend octobre, parce que ses vacances scolaires sont échelonnées selon les Länder. Trier par baisse Trier par semaine la plus calme Niveau du printemps Calme mai juin juil. août sept. Pays 26 26 mai 2 2 juin 9 9 juin 16 16 juin 23 23 juin 30 30 juin 7 7 juil. 14 14 juil. 21 21 juil. 28 28 juil. 4 4 août 11 11 août 18 18 août 25 25 août 1 1 sept. 8 8 sept. 15 15 sept. 22 22 sept. 29 29 sept. Baisse Espagne 105 106 97 95 79 83 72 63 49 37 22 17 21 38 82 88 93 93 96 -55 % Suède 85 86 85 64 58 39 24 19 19 24 40 74 100 108 108 105 105 108 103 -50 % Norvège 90 92 74 81 67 42 20 14 16 26 63 84 103 109 104 101 102 103 97 -47 % France 87 113 95 102 94 89 78 56 56 44 31 24 39 65 91 96 97 96 98 -47 % Hongrie 102 106 85 92 74 67 64 53 56 52 46 49 52 79 103 95 89 87 94 -42 % Finlande 83 98 83 69 53 31 21 16 17 30 74 103 114 118 123 119 114 108 109 -42 % Italie 112 99 102 100 92 97 89 79 65 52 37 18 30 62 91 98 101 100 106 -41 % Tchéquie 104 98 94 87 81 62 56 56 56 56 56 54 63 75 90 87 89 92 94 -41 % Belgique 88 104 87 93 91 84 72 57 41 48 46 44 66 78 89 91 90 91 94 -40 % Portugal 102 110 77 87 93 100 88 80 66 52 33 29 38 53 89 100 106 97 108 -40 % Pologne 102 111 95 74 84 80 68 63 52 52 54 48 61 64 77 79 82 84 100 -40 % Danemark 82 88 82 85 83 62 41 29 29 45 70 89 97 98 103 102 101 98 98 -38 % Grèce 108 99 98 106 104 103 95 89 69 51 29 21 43 75 104 96 99 98 102 -36 % Autriche 84 105 88 77 91 83 78 68 64 61 57 52 65 71 78 84 84 90 91 -33 % Canada 101 97 92 90 77 64 75 70 64 61 60 71 79 84 90 102 101 102 98 -30 % Pays-Bas 90 110 91 95 92 89 83 76 59 55 57 55 75 85 98 87 93 98 97 -30 % Irlande 105 87 97 90 86 78 74 70 66 63 53 64 76 93 112 111 121 121 119 -29 % Allemagne 89 107 84 85 99 99 93 83 76 70 65 61 66 69 73 76 81 85 78 -24 % Suisse 84 105 88 95 92 88 82 68 56 46 65 81 100 98 95 95 96 95 92 -24 % Royaume-Uni 84 104 102 95 95 92 88 88 81 76 74 71 73 65 88 92 94 97 102 -21 % Brésil 103 108 98 77 97 84 74 64 62 76 90 100 107 102 100 86 91 88 85 -16 % États-Unis 87 97 90 81 87 71 90 88 88 90 96 99 107 106 99 108 105 104 104 -7 % Australie 104 101 91 93 95 96 90 96 103 106 107 105 106 103 98 99 96 93 91 + 1 % Chaque case indique les organisateurs hebdomadaires en pourcentage du niveau de printemps 2025 du pays. Les semaines vont du 26 mai au 29 septembre 2025 et portent la date de leur lundi.

Travail et repos Les pays qui travaillent plus d’heures décrochent-ils plus fort ? Pas de façon simple. Certains des pays où l’on travaille le moins d’heures par an, comme la Norvège, la Suède et le Danemark, sont aussi ceux qui décrochent le plus. D’autres, aux longues années de travail, comme la Tchéquie, la Pologne et le Portugal, ralentissent quand même d’environ 40 % en été. Les États-Unis combinent de longues heures et presque aucune baisse estivale. 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % Heures travaillées par an et par travailleur en moyenne, 2025 (OCDE) Baisse estivale, 2025 (données Doodle) Moins d’heures, été stable Plus d’heures, été stable Moins d’heures, forte baisse Plus d’heures, forte baisse Espagne : 1 633 heures, -55 % en été Espagne Suède : 1 421 heures, -50 % en été Suède Norvège : 1 386 heures, -47 % en été Norvège France : 1 498 heures, -47 % en été France Finlande : 1 492 heures, -42 % en été Finlande Italie : 1 716 heures, -41 % en été Italie Tchéquie : 1 824 heures, -41 % en été Tchéquie Belgique : 1 586 heures, -40 % en été Belgique Portugal : 1 764 heures, -40 % en été Portugal Pologne : 1 776 heures, -40 % en été Pologne Danemark : 1 369 heures, -38 % en été Danemark Autriche : 1 442 heures, -33 % en été Autriche Canada : 1 687 heures, -30 % en été Canada Pays-Bas : 1 436 heures, -30 % en été Pays-Bas Irlande : 1 639 heures, -29 % en été Irlande Allemagne : 1 332 heures, -24 % en été Allemagne Suisse : 1 512 heures, -24 % en été Suisse Royaume-Uni : 1 533 heures, -21 % en été Royaume-Uni États-Unis : 1 800 heures, -7 % en été États-Unis Australie : 1 633 heures, 1 % en été Australie Heures : moyenne annuelle des heures effectivement travaillées par travailleur selon l’OCDE, 2025. L’OCDE précise que ces chiffres sont « inadaptés aux comparaisons du niveau des heures annuelles moyennes de travail pour une année donnée, en raison de différences dans leurs sources », et ils incluent les travailleurs à temps partiel : prends donc la position horizontale comme une indication approximative. Les lignes en pointillés marquent la médiane de ces 20 pays. La Grèce, la Hongrie et le Brésil n’apparaissent pas, car aucun chiffre annuel comparable de l’OCDE n’a été utilisé.

Anticiper Combien de temps à l’avance planifie-t-on pour août ? Plus tôt que pour juillet. Au Danemark, le sondage de groupe médian pour une date en août a été envoyé 39 jours avant cette date, contre 17 jours pour juillet. La Belgique et la France suivent la même tendance. L’Espagne et l’Italie s’organisent au dernier moment tout l’été, entre 7 et 11 jours à l’avance. 1. Danemark : 39 jours à l’avance pour les dates d’août, 17 pour juillet. 2. Belgique : 27 jours pour août, 15 pour juillet. 3. France : 25 jours pour août, 13 pour juillet. 4. Allemagne, Suisse et Suède : 22 jours pour août, contre 14 à 16 pour juillet. 5. Royaume-Uni et Pays-Bas : 17 jours pour août, 15 et 12 pour juillet. 6. États-Unis : 11 jours pour août, 12 pour juillet. 7. Italie et Espagne : 11 et 9 jours pour août, 7 et 8 pour juillet. Nombre médian de jours entre la création d’un sondage de groupe et sa première date proposée, été 2025, sur un échantillon de 10 % des sondages de groupe. Le pays correspond au fuseau horaire défini dans le sondage.

Ton été Comment mieux vivre ton été, où que tu sois ? Planifie août tôt, protège le temps où tu n’es pas là, et fais en sorte qu’on te trouve facilement à ton retour. Trois petites habitudes font presque tout le travail. 1. Envoie le sondage en juin. Pour un voyage en août ou des retrouvailles d’été, envoie tôt un sondage de groupe. Amis, famille et collègues votent pour les dates, et personne n’a besoin de compte pour participer. 2. Laisse ton agenda dire non. Ajoute tes vacances en absence du bureau avec refus automatique : les invitations pour ces semaines reçoivent une réponse polie pendant que tu es à la plage. 3. Réserve septembre avant de partir. Partage une page de réservation pour ton retour : les rendez-vous tombent sur les horaires que tu choisis, répartis sur tes premières semaines. Alors si ton été t’a semblé plus calme que celui des autres, ou plus chargé, ce n’est sans doute pas qu’une impression. L’endroit où tu vis décide du moment où le monde ralentit autour de toi. Quelle a été l’intensité de ton été ? Demander une démonstration

Notre méthode Les données Doodle comptent les organisateurs actifs chaque semaine : les personnes qui ont lancé un sondage de groupe ayant reçu au moins une réponse, ou qui ont reçu une réservation, au cours d’une semaine donnée de l’été 2025. Le pays est celui où se trouvait l’organisateur au moment d’organiser, d’après son appareil : quelqu’un en vacances à l’étranger compte donc là où il se trouve. La référence est la moyenne de huit semaines de printemps, du 21 avril au 15 juin 2025. Quelques jours fériés de printemps tombent dans cette période, donc les baisses sont légèrement sous-estimées. Nous retenons les 23 pays qui comptaient au moins 500 organisateurs hebdomadaires au printemps, et nous montrons des pourcentages, pas des volumes.