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Responsable du marketing produit
Chirag Harendra
Chirag est responsable du marketing produit chez Doodle. Depuis plus de 15 ans, il pilote la stratégie de mise sur le marché d'entreprises du cloud et du SaaS pour les entreprises.
Chez Doodle, il écrit les articles chiffrés : des analyses appuyées sur la recherche qui montrent où passe le temps des équipes, souvent avec un calculateur pour faire le calcul sur sa propre semaine.
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