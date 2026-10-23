Deux fois par an, on change d’heure, et deux fois par an, l’Europe et l’Amérique du Nord ne le font pas le même jour. La plupart des gens ne s’en rendent compte que lorsqu’un appel récurrent arrive une heure trop tôt, ou une heure trop tard. On est tous passés par là. Toute la semaine, tes collègues, tes amis et ta famille t’ont rappelé qu’on change d’heure dimanche, et pourtant, tu oublies quand même. Le minuteur de la salle de bains affiche toujours l’ancienne heure, parce qu’il faut le régler à la main, comme la plupart des horloges de la maison. Ce n’est qu’en allumant la télé pour le premier match de la journée que tu te rends compte que tu as raté la première mi-temps, ou qu’il te reste encore une heure à attendre. Ça te parle, ou c’est juste moi ? Si tu demandes à ma femme, c’est juste moi ! Mais que se passe-t-il pendant la semaine de travail ? Toi, tu as changé d’heure, mais tes collègues à l’autre bout du monde ne changeront que dans quelques jours. Alors, qu’est-ce que ça change pendant cette semaine « charnière » ? Au programme : ce qui se passe vraiment pendant la semaine charnière, un simulateur pour voir où tombent tes réunions, ce que montrent les données de Doodle sur les réunions transatlantiques pendant ces semaines-là, un quiz mythe ou réalité sur le changement d’heure lui-même, et quelques façons d’en tirer le meilleur parti.

La semaine charnière Pourquoi l’Europe et les États-Unis ne changent-ils pas d’heure le même jour ? Parce qu’ils suivent des règles différentes. Dans l’UE et au Royaume-Uni, on recule les horloges le dernier dimanche d’octobre et on les avance le dernier dimanche de mars. Aux États-Unis et dans la majeure partie du Canada, on les recule le premier dimanche de novembre et on les avance le deuxième dimanche de mars. Cet automne, l’Europe change donc d’heure le dimanche 25 octobre, et les États-Unis le dimanche 1er novembre. Pendant ces sept jours, chaque décalage horaire de part et d’autre de l’Atlantique est réduit d’une heure. Londres et New York ont quatre heures d’écart, et non cinq. Berlin et Chicago en ont six, et non sept. Au printemps, cette période charnière dure environ trois semaines. Il est question de mettre fin au changement d’heure. Le 14 juillet 2026, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le Sunshine Protection Act, qui maintiendrait l’heure d’été toute l’année. Au 17 octobre, le texte doit encore passer au Sénat : aux États-Unis, on passera donc à l’heure d’hiver le 1er novembre, comme d’habitude. Certains endroits ont déjà arrêté : la Colombie-Britannique a avancé ses horloges pour la dernière fois le 8 mars 2026, et la majeure partie de la province restera à l’heure d’été toute l’année. En Europe, un projet de 2019 visant à supprimer le changement d’heure est au point mort. Sources : timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, juillet 2026 · EURweb, 17 octobre 2026 · Government of British Columbia, mars 2026

À toi de jouer Ta réunion va-t-elle bouger ? Choisis où tu te trouves, où se trouve l’autre personne et l’heure à laquelle ta réunion commence pour toi. Le simulateur montre à quelle heure elle tombe pour l’autre personne avant le changement, pendant la semaine charnière et après, ainsi que le nombre d’heures de bureau (de 9 h à 17 h) que vous avez en commun. Rien de ce que tu choisis n’est enregistré ni envoyé. Ta réunion va-t-elle bouger ? Automne 2026 Tu es à Londres Dublin Paris Berlin Zurich Madrid Amsterdam Varsovie Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles L’autre personne est à Londres Dublin Paris Berlin Zurich Madrid Amsterdam Varsovie Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Ta réunion commence à 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Semaine normale Avant le 25 octobre 11:00 Dans ses heures de bureau 5 heures de décalage · 3 heures de bureau en commun La semaine charnière Du 25 au 31 octobre 12:00 Dans ses heures de bureau 4 heures de décalage · 4 heures de bureau en commun Après le 1er novembre Tout l’hiver 11:00 Dans ses heures de bureau 5 heures de décalage · 3 heures de bureau en commun Pendant la semaine charnière, cette réunion tombe à 12:00 pour l’autre personne, soit une heure d’écart avec son horaire habituel. Elle revient à 11:00 une fois que les deux côtés ont changé d’heure. Envie de réunions qui restent dans les horaires de chacun ? Demander une démonstration Les horaires suivent les règles officielles de changement d’heure pour 2026, pour une réunion un mercredi. Rien de ce que tu choisis n’est enregistré ni envoyé. À mon avis, la semaine charnière est le seul moment de l’année où un peu de gestion d’agenda rapporte tout de suite : deux minutes pour vérifier tes appels récurrents t’épargnent un grand moment de solitude dans une salle de réunion vide.

Ce que montrent nos données Les semaines charnières sont-elles une aubaine ou un casse-tête pour les réunions transatlantiques ? Une aubaine, en fin de compte. Nous avons étudié les réunions réservées via Doodle entre des personnes en Europe et en Amérique du Nord, pendant chaque semaine charnière de l’automne 2023 au printemps 2026, et nous les avons comparées aux semaines normales qui les entourent. 13 à 19 % de réunions transatlantiques en moins hors des heures de bureau d’au moins un participant pendant les semaines charnières, et ce, à chaque saison étudiée. + − Source Éditeur Données Doodle Échantillon Réunions réservées en semaine entre l’Europe et l’Amérique du Nord Type Données de plateforme, semaines charnières comparées aux semaines normales qui les entourent, de l’automne 2023 au printemps 2026 Lien Notre méthode +50 % d’heures de travail en commun entre Paris et New York : trois heures de bureau partagées pendant la semaine charnière, contre deux en semaine normale. + − Source Éditeur Calcul de décalage horaire Échantillon Paris et New York, de 9 h à 17 h, heure locale Type Calcul Lien Essayer le simulateur 10 à 18 % d’activité de planification en plus avant 9 h en Amérique du Nord, la semaine qui suit le passage à l’heure d’hiver. + − Source Éditeur Données Doodle Échantillon Sondages, pages de réservation et 1:1 créés dans des fuseaux horaires nord-américains Type Données de plateforme, la semaine suivante comparée aux deux semaines précédentes, de l’automne 2023 à l’automne 2025 Lien Notre méthode En quoi la semaine charnière aide-t-elle ? Parce que chacun garde ses horaires habituels, à sa propre heure locale. Quand le décalage se réduit d’une heure, la plage où les deux côtés travaillent s’agrandit. Moins de réunions obligent quelqu’un en Europe à rester tard, ou quelqu’un en Amérique du Nord à commencer tôt. Paris et New York : les heures où les deux côtés travaillent Heure de New York Semaine normale · 6 heures de décalage La semaine charnière · 5 heures de décalage 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Paris et New York ont 2 heures de bureau en commun en semaine normale, et 3 heures pendant la semaine charnière. Les deux côtés au travail : 2 heures, puis 3 heures Un seul côté au travail De 9 h à 17 h, heure locale, des deux côtés. L’effet apparaît à chaque automne et à chaque printemps étudiés, et il disparaît la semaine où la seconde région change d’heure. Moins de réunions transatlantiques hors des heures de bureau d’un participant pendant les semaines charnières Données Doodle Automne 2023 −14 % Printemps 2024 −16 % Automne 2024 −16 % Printemps 2025 −15 % Automne 2025 −13 % Printemps 2026 −19 % Évolution par rapport aux semaines normales qui entourent chaque semaine charnière. Réunions réservées en semaine entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Les réunions bougent-elles au changement d’heure ? Pas à l’heure locale. En temps universel (UTC), l’activité de planification en Europe se décale de presque exactement une heure au changement d’heure, et ne bouge pas en heure locale. Chacun garde son rendez-vous de 10 h, quel que soit le moment où tombe désormais 10 h. Il y a aussi un effet lève-tôt. La semaine qui suit le passage à l’heure d’hiver, on planifie davantage avant 9 h, et au printemps, c’est l’inverse. Cette heure de sommeil en plus semble être mise à profit au bureau. Source : Données Doodle, réunions transatlantiques de 2023 à 2026

En tirer le meilleur parti Comment tirer le meilleur parti de la semaine charnière ? Quelques habitudes suffisent pour que le changement d’heure passe inaperçu, et que la semaine charnière devienne un petit bonus. 1. Vérifie tes appels récurrents avec l’autre côté de l’Atlantique. Toute réunion régulière entre l’Europe et l’Amérique du Nord se décale d’une heure pour l’un des deux côtés pendant la semaine charnière. Un rapide coup d’œil le vendredi d’avant évite un rendez-vous manqué. 2. Précise le fuseau horaire de référence de la réunion. Un événement d’agenda garde l’heure du fuseau horaire de l’organisateur : l’autre côté le voit donc bouger. Le préciser dans l’invitation évite toute confusion. 3. Profite de cette semaine pour les réunions difficiles à caser. Avec une heure de travail commune en plus, la semaine charnière est le bon moment pour les séances qui obligent d’habitude quelqu’un à travailler en dehors de ses horaires. 4. Ménage-toi le lundi qui suit le changement d’heure de printemps. Perdre une heure de sommeil a des effets mesurables : ce n’est pas le jour idéal pour les réunions où chacun doit être au meilleur de sa forme. Où Time OS t’aide-t-il ? Les pages de réservation proposent des horaires selon tes vraies disponibilités, dans les heures de réunion que tu as fixées. Les sondages de groupe permettent à des personnes situées à différents endroits de voter sur quelques options, sans compte nécessaire. Dans les formules Team et Enterprise, Find Time montre quand tes collègues sont libres avant que tu envoies une invitation. Pour moi, ce qu’un agenda peut faire de mieux au moment du changement d’heure, c’est ne rien faire du tout : tes horaires restent les tiens, et les réunions s’organisent autour.

Notre méthode Comment avons-nous mesuré cet effet ? Nous avons utilisé les réunions réservées via Doodle (sondages de groupe, pages de réservation et 1:1) dont l’organisateur et un participant se trouvaient dans des fuseaux horaires situés en Europe d’une part, et aux États-Unis ou au Canada d’autre part. Les fuseaux horaires viennent des paramètres que les gens utilisent pour planifier, pas de leur pays. Les données portent sur le produit Doodle classique. Une réunion est comptée hors des heures de bureau si elle commence avant 9 h, ou à 17 h ou plus tard, en heure locale pour l’un des deux côtés. Nous avons comparé chaque semaine charnière (automnes 2023, 2024 et 2025, printemps 2024, 2025 et 2026) aux semaines normales qui l’entourent. La part des réunions hors des heures de bureau est élevée chaque semaine, parce que la définition est stricte et inclut la côte ouest des États-Unis : c’est pourquoi nous présentons l’évolution. Le chiffre sur les lève-tôt compare la part des sondages, pages de réservation et 1:1 créés avant 9 h, heure locale, la semaine qui suit le passage à l’heure d’hiver, avec celle des deux semaines précédentes. Nous ne présentons que des évolutions relatives, jamais de volumes. Les échantillons hebdomadaires se comptent en centaines de réunions, et la tendance se répète à chaque saison.

FAQ Les questions sur le changement d’heure Quand passe-t-on à l’heure d’hiver en 2026 ? + − Dans l’UE et au Royaume-Uni, le dimanche 25 octobre à 1 h UTC, soit 2 h au Royaume-Uni et 3 h dans la majeure partie de l’Europe centrale. Aux États-Unis et dans la majeure partie du Canada, le dimanche 1er novembre à 2 h, heure locale. La majeure partie de la Colombie-Britannique ne change plus d’heure. Pourquoi l’Europe et les États-Unis ne changent-ils pas d’heure le même jour ? + − Les États-Unis vont-ils supprimer le changement d’heure ? + − Les réunions récurrentes bougent-elles au changement d’heure ? + − Faut-il un compte Doodle pour voter dans un sondage ou réserver un créneau ? + − On n’a pas fini de changer d’heure. La semaine charnière nous rappelle que travailler entre plusieurs fuseaux horaires, c’est surtout savoir où commence et où finit la journée de chacun, et y faire tenir les réunions. Laquelle de tes réunions traverse l’Atlantique ? Demander une démonstration