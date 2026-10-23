Dos veces al año cambia la hora, y dos veces al año Europa y Norteamérica no la cambian el mismo día. La mayoría de la gente solo se da cuenta cuando una llamada periódica llega una hora antes de tiempo, o una hora tarde. A todos nos ha pasado. Durante toda la semana, compañeros, amigos y familia te han recordado que el domingo cambia la hora y, aun así, se te olvida. El temporizador del baño sigue marcando la hora antigua porque hay que cambiarlo a mano, igual que casi todos los relojes de casa. Y solo cuando pones el partido del mediodía te das cuenta de que te has perdido la primera parte o de que todavía falta una hora. ¿Te suena, o solo me pasa a mí? Si le preguntas a mi mujer, ¡lo segundo! Pero ¿qué pasa durante la semana laboral? Tú ya has cambiado la hora, pero tus compañeros de otras partes del mundo no la cambian hasta unos días después. ¿Cómo afecta eso a esa semana «de desfase»? A continuación verás qué pasa realmente en la semana de desfase, una herramienta para comprobar a qué hora caen tus reuniones, lo que muestran los datos de Doodle sobre las reuniones transatlánticas en esas semanas, una ronda de mito o realidad sobre el propio cambio de hora y algunas formas de sacarle partido.

La semana de desfase ¿Por qué Europa y Estados Unidos cambian la hora en días distintos? Porque siguen normas distintas. En la UE y el Reino Unido, los relojes se atrasan el último domingo de octubre y se adelantan el último domingo de marzo. En Estados Unidos y en la mayor parte de Canadá, se atrasan el primer domingo de noviembre y se adelantan el segundo domingo de marzo. Así que este otoño, Europa cambia la hora el domingo 25 de octubre y Estados Unidos, el domingo 1 de noviembre. Durante esos siete días, todas las diferencias horarias entre las dos orillas del Atlántico se reducen en una hora. Entre Londres y Nueva York hay cuatro horas de diferencia, no cinco. Entre Berlín y Chicago, seis, no siete. En primavera, el desfase dura unas tres semanas. Se habla de acabar con el cambio de hora. El 14 de julio de 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Sunshine Protection Act, que mantendría el horario de verano todo el año. A 17 de octubre, todavía tiene que pasar por el Senado, así que en Estados Unidos los relojes se atrasarán el 1 de noviembre, como siempre. Algunos lugares ya han dejado de cambiar la hora: la Columbia Británica adelantó sus relojes por última vez el 8 de marzo de 2026, y la mayor parte de la provincia se quedará en el horario de verano todo el año. En Europa, un plan de 2019 para acabar con los cambios de hora está estancado. Fuentes: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, julio de 2026 · EURweb, 17 de octubre de 2026 · Government of British Columbia, marzo de 2026

Pruébalo ¿Se moverá tu reunión? Elige dónde estás tú, dónde está la otra persona y a qué hora empieza la reunión para ti. La herramienta muestra a qué hora cae para la otra persona antes del cambio, en la semana de desfase y después, y cuántas horas laborables (de 9:00 a 17:00) compartís. Nada de lo que elijas se guarda ni se envía. ¿Se moverá tu reunión? Otoño de 2026 Tú estás en Londres Dublín París Berlín Zúrich Madrid Ámsterdam Varsovia Helsinki Nueva York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Ángeles La otra persona está en Londres Dublín París Berlín Zúrich Madrid Ámsterdam Varsovia Helsinki Nueva York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Ángeles Tu reunión empieza a las 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Semana normal Antes del 25 de octubre 11:00 En su horario laboral 5 horas de diferencia · 3 horas laborables en común La semana de desfase Del 25 al 31 de octubre 12:00 En su horario laboral 4 horas de diferencia · 4 horas laborables en común Después del 1 de noviembre Durante todo el invierno 11:00 En su horario laboral 5 horas de diferencia · 3 horas laborables en común En la semana de desfase, para la otra persona esta reunión pasa a las 12:00, una hora distinta de la habitual. Vuelve a las 11:00 en cuanto los dos lados han cambiado la hora. ¿Quieres que las reuniones caigan siempre dentro del horario de todos? Solicita una demostración Las horas siguen las normas oficiales del cambio de hora de 2026, para una reunión en miércoles. Nada de lo que elijas se guarda ni se envía. En mi opinión, la semana de desfase es el único momento del año en que poner un poco de orden en el calendario compensa al instante: dos minutos repasando tus llamadas periódicas te ahorran el mal trago de una sala de reuniones vacía.

Lo que muestran nuestros datos ¿Las semanas de desfase son buenas o malas para las reuniones transatlánticas? Buenas, por sorprendente que parezca. Analizamos las reuniones reservadas con Doodle entre personas de Europa y de Norteamérica en todas las semanas de desfase, del otoño de 2023 a la primavera de 2026, y las comparamos con las semanas normales de alrededor. 13 a 19 % menos reuniones transatlánticas caen fuera del horario laboral de alguno de los participantes en las semanas de desfase, en todas las temporadas que analizamos. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle Muestra Reuniones reservadas de lunes a viernes entre Europa y Norteamérica Tipo Datos de la plataforma, semanas de desfase frente a las semanas normales de alrededor, del otoño de 2023 a la primavera de 2026 Enlace Cómo lo hicimos +50 % más horas de trabajo en común entre París y Nueva York: tres horas laborables compartidas en la semana de desfase, frente a dos en una semana normal. + − Fuente Publicado por Cálculo de zonas horarias Muestra París y Nueva York, de 9:00 a 17:00 hora local Tipo Cálculo Enlace Prueba la herramienta 10 a 18 % más actividad de planificación antes de las 9:00 en Norteamérica la semana después de que se atrasen los relojes. + − Fuente Publicado por Datos de Doodle Muestra Encuestas, páginas de reservas y reuniones 1:1 creadas en zonas horarias de Norteamérica Tipo Datos de la plataforma, la semana posterior frente a las dos semanas anteriores, otoños de 2023 a 2025 Enlace Cómo lo hicimos ¿Por qué ayuda la semana de desfase? Porque cada persona mantiene su horario habitual según su propio reloj. Cuando la diferencia se reduce una hora, se amplía la franja en la que los dos lados están trabajando. Hay menos reuniones que obliguen a alguien en Europa a quedarse hasta tarde, o a alguien en Norteamérica a empezar antes de lo normal. París y Nueva York: horas en las que los dos lados están trabajando Hora de Nueva York Una semana normal · 6 horas de diferencia La semana de desfase · 5 horas de diferencia 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 París y Nueva York comparten 2 horas laborables en una semana normal y 3 horas en la semana de desfase. Los dos trabajando: 2 horas, y después 3 Solo un lado trabajando De 9:00 a 17:00, hora local, en las dos ciudades. El efecto aparece en todos los otoños y primaveras que analizamos, y desaparece la semana en que la segunda región cambia la hora. Menos reuniones transatlánticas fuera del horario laboral de alguno de los participantes en las semanas de desfase Datos de Doodle Otoño de 2023 −14% Primavera de 2024 −16% Otoño de 2024 −16% Primavera de 2025 −15% Otoño de 2025 −13% Primavera de 2026 −19% Variación frente a las semanas normales de alrededor de cada semana de desfase. Reuniones reservadas de lunes a viernes entre Europa y Norteamérica. ¿Las reuniones se mueven cuando cambia la hora? No en el reloj local. Medida en hora universal, la actividad de planificación en Europa se desplaza casi exactamente una hora cuando cambia la hora, y en hora local se queda donde estaba. La gente mantiene su reunión de las 10, caigan ahora donde caigan las 10. También hay un efecto madrugador. La semana después de atrasar los relojes hay más actividad de planificación antes de las 9:00, y en primavera ocurre lo contrario. Parece que esa hora más en la cama se aprovecha luego en el escritorio. Fuente: Datos de Doodle, reuniones transatlánticas de 2023 a 2026

¿Mito o realidad? ¿Cuánto sabes de verdad sobre el cambio de hora? Ocho cosas que se dicen sobre el cambio de hora. Elige mito o realidad en cada una y descubre qué dicen las pruebas. ¿Mito o realidad? 0 de 8 respondidas 1Benjamin Franklin inventó el horario de verano. Mito Realidad 2Se introdujo para ayudar a los agricultores. Mito Realidad 3Alemania fue el primer país en aplicar el cambio de hora en todo su territorio, en 1916. Mito Realidad 4Los infartos aumentan el lunes después de adelantar los relojes. Mito Realidad 5Atrasar los relojes es igual de duro para el corazón. Mito Realidad 6Los accidentes de tráfico mortales aumentan la semana después del cambio de hora de primavera. Mito Realidad 7Los expertos en sueño quieren el horario de verano todo el año. Mito Realidad 8Estados Unidos deja de cambiar la hora este año. Mito Realidad Volver a empezar Fuentes: U.S. History, la carta de Franklin · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine

Cómo sacarle partido ¿Cómo sacas el máximo partido a la semana de desfase? Con unos pocos hábitos, el cambio de hora pasa sin pena ni gloria y la semana de desfase se convierte en un pequeño extra. 1. Repasa con la otra parte tus llamadas periódicas. Cualquier reunión fija entre Europa y Norteamérica se mueve una hora para una de las dos partes durante la semana de desfase. Un vistazo rápido el viernes anterior te ahorra un plantón. 2. Indica a qué zona horaria pertenece cada reunión. Un evento de calendario mantiene la hora de la zona horaria del organizador, así que la otra parte ve cómo se mueve. Indicarla en la invitación evita confusiones. 3. Aprovecha la semana para las reuniones difíciles de encajar. Con una hora más de trabajo en común, la semana de desfase es un buen momento para las sesiones que normalmente obligan a alguien a salirse de su horario. 4. Tómate con calma el lunes después del cambio de primavera. Perder una hora de sueño tiene efectos medibles, así que no es buen día para las reuniones en las que todo el mundo tiene que estar al cien por cien. ¿Dónde ayuda Time OS? Las páginas de reservas ofrecen horarios según tu disponibilidad real, dentro de las horas de reunión que fijes. Las encuestas de grupo permiten que personas de distintos lugares voten entre unas pocas opciones, sin necesidad de cuenta. En los planes Team y Enterprise, Find Time muestra cuándo están libres tus compañeros antes de enviar una invitación. Para mí, lo mejor que puede hacer un calendario con el cambio de hora es no hacer nada: tu horario sigue siendo tu horario, y las reuniones se adaptan a él.

Cómo lo hicimos ¿Cómo lo medimos? Usamos reuniones reservadas con Doodle (encuestas de grupo, páginas de reservas y reuniones 1:1) en las que el organizador y un participante estaban uno en una zona horaria de Europa y el otro en una de Estados Unidos o Canadá. La zona horaria sale de la configuración con la que cada persona organiza, no de su país. Los datos corresponden al producto clásico de Doodle. Una reunión cuenta como fuera del horario laboral si empieza antes de las 9:00, o a las 17:00 o más tarde, en hora local, para cualquiera de las dos partes. Comparamos cada semana de desfase (otoño de 2023, 2024 y 2025; primavera de 2024, 2025 y 2026) con las semanas normales de alrededor. La proporción de reuniones fuera de ese horario es alta todas las semanas, porque la definición es estricta e incluye la Costa Oeste de Estados Unidos, así que lo que mostramos es la variación. La cifra del efecto madrugador compara la proporción de encuestas, páginas de reservas y reuniones 1:1 creadas antes de las 9:00, hora local, la semana después de atrasar los relojes con la de las dos semanas anteriores. Solo mostramos variaciones relativas, nunca cifras absolutas. Las muestras semanales llegan a cientos de reuniones, y el patrón se repite en todas las temporadas.

Preguntas frecuentes Preguntas sobre el cambio de hora ¿Cuándo se atrasan los relojes en 2026? + − En la UE y el Reino Unido, el domingo 25 de octubre a la 01:00 UTC, es decir, a las 2:00 en el Reino Unido y a las 3:00 en la mayor parte de Europa central. En Estados Unidos y en la mayor parte de Canadá, el domingo 1 de noviembre a las 2:00, hora local. La mayor parte de la Columbia Británica ya no cambia la hora. ¿Por qué Europa y Estados Unidos cambian la hora en días distintos? + − ¿Va a eliminar Estados Unidos el horario de verano? + − ¿Las reuniones periódicas se mueven cuando cambia la hora? + − ¿Hace falta una cuenta de Doodle para votar en una encuesta o reservar una hora? + − Los relojes seguirán cambiando todavía durante un tiempo. La semana de desfase nos recuerda que trabajar entre zonas horarias consiste, sobre todo, en saber dónde empieza y dónde termina la jornada de cada uno, y en que las reuniones quepan dentro de ella. ¿Cuáles de tus reuniones cruzan el Atlántico? Solicita una demostración