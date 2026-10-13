¿Cuánto cuesta realmente una reunión?
Las reuniones se llevan una buena parte de cada sueldo que pagas y casi nunca aparecen en un presupuesto. Aquí ves cómo ponerles una cifra y cómo recuperar parte de esas horas.
Use Cases
Artículos con datos e investigación sobre en qué se van los días de tu equipo, escritos para tu función y tu sector.
Las reuniones se llevan una buena parte de cada sueldo que pagas y casi nunca aparecen en un presupuesto. Aquí ves cómo ponerles una cifra y cómo recuperar parte de esas horas.
Elige tu equipo. Muchos artículos incluyen una calculadora.
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Del artículo ¿Es el tiempo de espera la mitad oculta de tu tiempo de contratación?
Espera por contratación hoy
21 días
Espera por contratación con tu objetivo
9 días
Espera que se mantieneEspera que eliminas
Días de candidato recuperados por trimestre
144 días
Espera por contratación = días hasta la primera entrevista + (rondas menos 1) × días entre rondas. Cuenta los días de calendario que espera un candidato, usando solo los números que introduces.
Te mostramos Doodle en tu propio calendario.