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Use Cases

Haz las cuentas del tiempo de tu equipo

Artículos con datos e investigación sobre en qué se van los días de tu equipo, escritos para tu función y tu sector.

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Una mujer sonriente con camisa blanca mira por una ventana en una oficina iluminada por el sol
Último artículoOperaciones y dirección

¿Cuánto cuesta realmente una reunión?

Las reuniones se llevan una buena parte de cada sueldo que pagas y casi nunca aparecen en un presupuesto. Aquí ves cómo ponerles una cifra y cómo recuperar parte de esas horas.

Chirag HarendraTiempo de lectura: 11 minutos

Artículos para tu equipo

Elige tu equipo. Muchos artículos incluyen una calculadora.

5 artículos

Pruébalo

Del artículo ¿Es el tiempo de espera la mitad oculta de tu tiempo de contratación?

Tu tiempo de espera para entrevistas

Números de ejemplo, cámbialos

Espera por contratación hoy

21 días

Espera por contratación con tu objetivo

9 días

Espera que se mantieneEspera que eliminas

Días de candidato recuperados por trimestre

144 días

Espera por contratación = días hasta la primera entrevista + (rondas menos 1) × días entre rondas. Cuenta los días de calendario que espera un candidato, usando solo los números que introduces.

Más herramientas

Casos prácticos

Historias reales de equipos como SRG, UC Davis y CDA. Descubre cómo usan Doodle.

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Descubre adónde podría ir el tiempo de tu equipo.

Te mostramos Doodle en tu propio calendario.

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