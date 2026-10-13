He trabajado con muchos equipos de ingeniería a lo largo de mi carrera. De hecho, empecé como desarrollador (no muy bueno, por suerte me di cuenta pronto, pero esa es otra historia). Hay algo que he visto en todos mis compañeros y amigos ingenieros: ¡no les gusta que los molesten durante su tiempo de concentración! Así que, antes de acercarte a ellos, asegúrate de que no sea en sus horas reservadas para concentrarse. Pero las verdaderas preguntas son otras: ¿cuántos fijan esas horas de concentración y cuántos las respetan después? ¿O la semana se llena de pequeñas interrupciones ocultas que te cuesta tener bajo control? Si diriges un equipo de producto o de ingeniería, reconocerás el patrón. La reunión diaria se alarga, a las 10 cae una reunión de sincronización, alguien reserva una revisión rápida a las 11:30 y la mañana que iba a ser para desarrollar se queda en unos cuantos huecos cortos. A continuación verás cuándo caen de verdad las reuniones, lo que cuesta una mañana fragmentada, una lista de comprobación sencilla del CMI para clasificar las interrupciones y cómo proteger las mañanas con reglas que defines una sola vez. Al final hay una calculadora para que pruebes con tu propio equipo.

El problema ¿Cuándo caen las reuniones en la jornada de un ingeniero? En las mismas pocas horas, todos los días. El Work Trend Index de Microsoft analizó datos de Microsoft 365 de sus clientes y descubrió que la mitad de todas las reuniones se celebran entre las 9 y las 11 h y entre las 13 y las 15 h. Son justo las horas que la mayoría de los ingenieros elegiría para desarrollar. Dónde caen las reuniones en una jornada laboral La mitad de todas las reuniones La otra mitad 9 a 11 h 13 a 15 h 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 horasde una jornada de 8 a 18 h 50%de todas las reuniones se celebran en ellas Fuente: Microsoft, informe especial Work Trend Index, junio de 2025. Datos de Microsoft 365, sin clientes del sector educativo ni de la UE. Así que ni siquiera quienes dependen de la concentración para hacer su trabajo consiguen mucha. El Global Work Index 2026 de Hubstaff, basado en datos de más de 140.000 trabajadores, concluyó que los perfiles que exigen mucha concentración, como ingenieros, diseñadores y analistas de datos, pasan entre el 40 y el 44% de su tiempo en concentración profunda. Es más que la mayoría, y aun así menos de la mitad del día. Lo que esto me dice es que las reuniones no se reparten de forma uniforme a lo largo del día. Se amontonan en las mismas cuatro horas y, para un ingeniero, son sus mejores horas para desarrollar. Basta con una reunión diaria y una de sincronización en el sitio equivocado para perder la mañana entera. Fuentes: Microsoft, informe especial Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, Global Work Index 2026

El coste ¿Cuánto cuesta una mañana fragmentada? El tiempo de concentración es cada vez más corto. El State of the Workplace 2026 de ActivTrak, basado en 443 millones de horas de datos de actividad, concluyó que la sesión media de concentración cayó un 9% entre 2023 y 2025, de 14 min 23 s a 13 min 7 s. En el mismo periodo, el tiempo dedicado a colaborar aumentó un 34%. Y volver a meterse en el trabajo lleva su tiempo. En un estudio de campo con 24 trabajadores de la información, Gloria Mark y sus colegas de UC Irvine descubrieron que, cuando las personas retomaban una tarea interrumpida el mismo día, tardaban de media 25 min 26 s, y entretanto trabajaban en otras 2,3 tareas. Es un estudio pequeño, así que tómalo como una señal y no como una regla. Mientras tanto, el trabajo que más les gusta a los ingenieros es el que menos espacio tiene en su semana. El Engineering Reality Report 2026 de Chainguard, una encuesta a 600 ingenieros y 600 líderes tecnológicos, concluyó: «El 93% de los ingenieros afirma que escribir código y desarrollar nuevas funcionalidades les resulta gratificante, pero solo dedican el 16% de su semana a este tipo de trabajo». Chainguard lo atribuye sobre todo al trabajo de mantenimiento y a saltar de una herramienta a otra. Las reuniones son una cosa más que compite por lo que queda. El dato del 16% es el que más me cuesta digerir. Los ingenieros dicen que desarrollar es lo más gratificante de su trabajo, y es lo que menos espacio ocupa en su semana. Con sesiones de concentración cada vez más cortas, ese espacio es todavía más difícil de aprovechar. Fuentes: ActivTrak, State of the Workplace 2026 · Mark, Gonzalez y Harris, CHI 2005 · Chainguard, Engineering Reality Report 2026

Un modelo sencillo Enemigo externo, enemigo interno: ¿de dónde vienen las interrupciones? La lista de comprobación del Chartered Management Institute para gestionar bien el tiempo empieza por anotar durante dos semanas en qué se te va el tiempo y después divide los problemas en dos. El enemigo externo es todo lo que escapa a tu control. El enemigo interno son los hábitos que puedes cambiar. También recomienda reservar tiempo de calidad para pensar sin interrupciones y dejar holgura en el día. Elige un lado para verlo desde la mesa de un ingeniero. Lado 1 Enemigo externo Interrupciones que vienen de otras personas Lado 2 Enemigo interno Hábitos que el equipo puede cambiar En qué se va el tiempo La invitación que cae en un bloque que parecía libre, la revisión que alguien reserva a las 11:30, la reunión que se cuela en tu mañana con poca antelación. Nada de esto es malintencionado. Pero todo cae en las mismas horas. Qué ayuda Tiempo de concentración con rechazo automático. Bloquea la mañana en tu calendario. En modo estricto, las invitaciones que coinciden con ella se rechazan con un mensaje que escribes tú.

Horas de reunión. Haz que los horarios que otras personas pueden reservar queden dentro de la parte del día que elijas, por ejemplo, después de comer.

Límites de reuniones. Pon un tope a las reuniones que se pueden reservar en un día, para que la tarde tampoco se llene. Cuando miro la agenda de un ingeniero desde esta perspectiva, la mayor parte del daño viene del enemigo externo: invitaciones que caen en un tiempo que parecía libre. También es la parte que puede resolver una regla del calendario, y eso deja al equipo libre para trabajar en el enemigo interno. Fuente: CMI, Managing your time effectively (lista de comprobación de gestión 016)

Cómo ayuda Time OS ¿Cómo proteger las mañanas sin vigilar calendarios? Define la regla una vez y deja que el calendario la haga cumplir. Tres ajustes hacen casi todo el trabajo. 1. Tiempo de concentración con rechazo automático. Cada ingeniero bloquea sus mañanas como tiempo de concentración. En modo estricto, Time OS rechaza las invitaciones que coinciden con el bloque y envía el mensaje que ha escrito, así que nadie tiene que ir diciendo que no una a una. 2. Horas de reunión. Las páginas de reservas solo ofrecen horarios dentro de las horas que elige cada persona, así que las reuniones 1:1, las entrevistas y las revisiones caen por la tarde. 3. Límites de reuniones. Pon un tope al número de reuniones que se pueden reservar en un día, para que sacar las reuniones de la mañana no sobrecargue la tarde. Merece la pena el esfuerzo. En «DevEx in Action», un estudio de 2023 publicado en ACM Queue por Nicole Forsgren y sus colegas, los desarrolladores que tenían una buena parte de su tiempo reservada para el trabajo profundo afirmaron sentirse un 50% más productivos que quienes no la tenían. ¿Quién lo configura? Cada ingeniero configura el tiempo de concentración y las horas de reunión en su propio calendario. Como responsable, tu tarea es acordar las mañanas con el equipo, para que todos protejan los mismos bloques y las reuniones pasen a las mismas tardes. En mi opinión, la gran ventaja es que quien dice que no es la regla. Nadie tiene que rechazar a mano la invitación de su jefe, porque el calendario ya la ha rechazado con educación y explicando el motivo. Fuente: Forsgren et al., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Pruébalo ¿Cuántas mañanas podría recuperar tu equipo? Pon los datos de tu propio equipo. Los números de abajo son ejemplos, así que cámbialos por los tuyos. Verás cuántas mañanas sin interrupciones tiene hoy un ingeniero, cuántas tendría con tiempo de concentración y cuántas horas de mañana protege eso en todo el equipo. Las mañanas de tu equipo Números de ejemplo, cámbialos Ingenieros en el equipo 8 Mañanas por semana con alguna reunión 4 Reuniones en cada una de esas mañanas 2 Minutos por reunión, incluido el cambio de contexto 45 Mañanas que protegerías con tiempo de concentración 3 Mañanas sin interrupciones por semana hoy 1 de 5 Con tiempo de concentración 4 de 5 Mañanas con reunionesMañanas protegidas Horas de mañana protegidas por trimestre, todo el equipo 468 horas Compartir mi resultado ¿Quieres verlo en el calendario de tu equipo? Solicita una demostración Una mañana cuenta como protegida cuando sus reuniones pasan a la tarde. Horas protegidas = ingenieros × mañanas protegidas × reuniones por mañana × minutos por reunión, dividido entre 60, en un trimestre de 13 semanas. El cálculo usa solo los números que introduces. ¿Por dónde empiezas? 1. Revisa los calendarios de la semana pasada. Cuenta las mañanas que cada ingeniero tuvo sin ninguna reunión. La lista de comprobación del CMI sugiere dos semanas, si puedes. 2. Acuerda las mañanas de concentración. Elige las mismas mañanas para todo el equipo y saca primero de ellas las reuniones fijas. 3. Activa las reglas. Tiempo de concentración con rechazo automático, horas de reunión por la tarde y un límite diario de reuniones. Incluso un equipo pequeño recupera cientos de horas de mañana a lo largo de un trimestre. Es el tiempo que los ingenieros nos dicen que más disfrutan, dedicado al trabajo para el que los contrataste.

Preguntas frecuentes Lo que preguntan los líderes de ingeniería ¿El tiempo de concentración evita que otros reserven reuniones en ese bloque? + − Sí, con el rechazo automático en modo estricto. Cuando una invitación coincide con un bloque de tiempo de concentración, Time OS la rechaza y envía el mensaje que escribiste, así que quien la envió sabe el motivo y puede elegir otra hora. ¿Puedo configurar el tiempo de concentración para todo el equipo a la vez? + − ¿No hará esto que todas las reuniones acaben por la tarde? + − ¿Con qué calendarios funciona Time OS? + − ¿Qué diferencia hay entre el tiempo de concentración y las horas de reunión? + − Así que, si las mañanas de tus ingenieros todavía se van en reuniones diarias, reuniones de sincronización y revisiones rápidas, no es solo cosa tuya. Los estudios muestran que, en la mayoría de las empresas, las reuniones se amontonan en las mismas horas. Proteger aunque solo sean tres mañanas a la semana es algo que tu equipo puede acordar el lunes. ¿Qué mañana protegerías primero? Solicita una demostración