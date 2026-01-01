Uso Doodle todo el tiempo para organizar reuniones internacionales. Es muy fácil de usar y te permite encontrar fácilmente una hora que le venga bien a todo el mundo sin tener que intercambiar un montón de correos.
CÓMO FUNCIONA
The room opens with the meeting, and stays after.
Las salas de colaboración se abren automáticamente a partir de una reunión ya programada en Doodle y se cierran solas cuando terminas el trabajo.
PASO 1
Reserva la reunión, consigue la sala
Cada reunión programada a través de Doodle se puede abrir directamente en su propia sala de colaboración. El vídeo está integrado.
PASO 2
Meet, record, and transcribe natively
El vídeo en HD y SD, la grabación y la transcripción se realizan todas dentro de la sala.
PASO 3
The room closes itself when the work is done
Las salas inactivas se archivan automáticamente, así que las grabaciones y las transcripciones se mantienen ordenadas sin que nadie tenga que ocuparse de ello después.
Por qué es importante
Seis semanas después, ¿dónde está la grabación?
La mayoría de los equipos graban sus llamadas. Encontrar de nuevo la grabación, entre todas las herramientas que usa el equipo, suele ser más fácil de decir que de hacer.
47 %
A muchos trabajadores digitales les cuesta encontrar la información que necesitan
Gartner encuestó a 4.861 trabajadores digitales en 2022. Estos utilizan una media de 11 aplicaciones, frente a las seis de 2019. [1]
1.200
cambios de app al día
Un estudio de Harvard Business Review (2022) hizo un seguimiento de 137 personas en tres empresas de la lista Fortune 500. Perdían algo menos de cuatro horas a la semana en adaptarse a su nuevo puesto tras un cambio. [2]
56 %
a menudo tengo que preguntarle a alguien o concertar una reunión para conseguir información
El informe «State of Teams 2025» de Atlassian encuestó a 12 000 trabajadores del conocimiento. Si hay una grabación disponible, eso supone una reunión menos que reservar. [3]
Grabación y transcripción que están donde se celebra la reunión.
La grabación y la transcripción se realizan dentro de la sala, así que todo lo que se graba queda vinculado a la reunión de la que procede.
- Vídeo en HD y SD integrado en todas las salas
- La grabación y la transcripción se ejecutan de forma nativa en la sala
- Funciona desde el ordenador o desde la sala activa en el móvil
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
PARA LA ORGANIZACIÓN
Un acta de la reunión que tu organización pueda encontrar y en la que pueda confiar.
Como la grabación y la transcripción se hacen allí mismo, todo lo que se graba queda asociado a la reunión, al equipo y al cliente al que pertenece.
Llamada de un cliente
Grabado · transcrito
Sincronización del equipo
Grabado · transcrito
Opinión de un socio
Grabado · transcrito
Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
ANEXO
Fuentes y referencias
Todas las cifras anteriores proceden de estudios independientes ya publicados, cuyos títulos se indican a continuación.
|Figura
|Qué mide
|Período · base
|47 %, 11 apps
|Los trabajadores digitales que tienen dificultades para encontrar la información que necesitan y las aplicaciones que se usan de media
|[1] Gartner, Encuesta sobre la experiencia del trabajador digital, 2022 (publicada en 2023) · 4.861 trabajadores
|56 %
|Los trabajadores del conocimiento, que a menudo tienen que preguntar a alguien o concertar una reunión para conseguir la información que necesitan
|[3] Atlassian, «State of Teams 2025» · 12 000 trabajadores del conocimiento
|1.200 al día, unas 4 horas a la semana
|Promedio de cambios de aplicación por trabajador del conocimiento al día, y tiempo perdido cada semana en volver a orientarse tras cada cambio
|[2] Murty, Dadlani y Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 usuarios, tres empresas de la lista Fortune 500
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
See Collaboration Rooms in a live walkthrough.