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SALAS DE COLABORACIÓN

La reunión y todo lo relacionado con ella, en un solo sitio.

El vídeo, la grabación y la transcripción se hacen en la misma sala en la que se celebró la reunión, así que todo se mantiene dentro del contexto al que pertenece.

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Uso Doodle todo el tiempo para organizar reuniones internacionales. Es muy fácil de usar y te permite encontrar fácilmente una hora que le venga bien a todo el mundo sin tener que intercambiar un montón de correos.

– Global Community Coordinator
CCI

CÓMO FUNCIONA

The room opens with the meeting, and stays after.

Las salas de colaboración se abren automáticamente a partir de una reunión ya programada en Doodle y se cierran solas cuando terminas el trabajo.

  • PASO 1

    Reserva la reunión, consigue la sala

    Cada reunión programada a través de Doodle se puede abrir directamente en su propia sala de colaboración. El vídeo está integrado.

  • PASO 2

    Meet, record, and transcribe natively

    El vídeo en HD y SD, la grabación y la transcripción se realizan todas dentro de la sala.

  • PASO 3

    The room closes itself when the work is done

    Las salas inactivas se archivan automáticamente, así que las grabaciones y las transcripciones se mantienen ordenadas sin que nadie tenga que ocuparse de ello después.

Por qué es importante

Seis semanas después, ¿dónde está la grabación?

La mayoría de los equipos graban sus llamadas. Encontrar de nuevo la grabación, entre todas las herramientas que usa el equipo, suele ser más fácil de decir que de hacer.

  • 47 %

    A muchos trabajadores digitales les cuesta encontrar la información que necesitan

    Gartner encuestó a 4.861 trabajadores digitales en 2022. Estos utilizan una media de 11 aplicaciones, frente a las seis de 2019. [1]

  • 1.200

    cambios de app al día

    Un estudio de Harvard Business Review (2022) hizo un seguimiento de 137 personas en tres empresas de la lista Fortune 500. Perdían algo menos de cuatro horas a la semana en adaptarse a su nuevo puesto tras un cambio. [2]

  • 56 %

    a menudo tengo que preguntarle a alguien o concertar una reunión para conseguir información

    El informe «State of Teams 2025» de Atlassian encuestó a 12 000 trabajadores del conocimiento. Si hay una grabación disponible, eso supone una reunión menos que reservar. [3]

Grabación y transcripción que están donde se celebra la reunión.

La grabación y la transcripción se realizan dentro de la sala, así que todo lo que se graba queda vinculado a la reunión de la que procede.

  • Vídeo en HD y SD integrado en todas las salas
  • La grabación y la transcripción se ejecutan de forma nativa en la sala
  • Funciona desde el ordenador o desde la sala activa en el móvil

GUESTS AND ACCESS

Bring in the people who need to be there, without extra setup

External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.

  • A dedicated external guests role for partner and client calls
  • No plugin or account required for guests to join
  • Rooms archive automatically once the work is finished

PARA LA ORGANIZACIÓN

Un acta de la reunión que tu organización pueda encontrar y en la que pueda confiar.

Como la grabación y la transcripción se hacen allí mismo, todo lo que se graba queda asociado a la reunión, al equipo y al cliente al que pertenece.

Habla con el departamento de ventas

  • Llamada de un cliente

    Grabado · transcrito

  • Sincronización del equipo

    Grabado · transcrito

  • Opinión de un socio

    Grabado · transcrito

Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa

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FAQs

No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.

ANEXO

Fuentes y referencias

Todas las cifras anteriores proceden de estudios independientes ya publicados, cuyos títulos se indican a continuación.

FiguraQué midePeríodo · base
47 %, 11 appsLos trabajadores digitales que tienen dificultades para encontrar la información que necesitan y las aplicaciones que se usan de media[1] Gartner, Encuesta sobre la experiencia del trabajador digital, 2022 (publicada en 2023) · 4.861 trabajadores
56 %Los trabajadores del conocimiento, que a menudo tienen que preguntar a alguien o concertar una reunión para conseguir la información que necesitan[3] Atlassian, «State of Teams 2025» · 12 000 trabajadores del conocimiento
1.200 al día, unas 4 horas a la semanaPromedio de cambios de aplicación por trabajador del conocimiento al día, y tiempo perdido cada semana en volver a orientarse tras cada cambio[2] Murty, Dadlani y Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 usuarios, tres empresas de la lista Fortune 500

Give every meeting a room, and a record worth keeping.

See Collaboration Rooms in a live walkthrough.

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