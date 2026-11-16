iOS y Android
La misma experiencia fluida.
Cada calendario
Google, Microsoft 365 e iCloud.
Con un solo toque
Acciones instantáneas al alcance de tu mano.
CÓMO FUNCIONA
Revisa tu día, detecta el conflicto, sigue adelante.
Doodle en tu móvil muestra todos los calendarios que conectes y pone el día en orden, así que, de camino al trabajo, entre una sala y otra o en una cita, la próxima decisión está a solo un toque.
PASO 1
Mira tu día
«Hoy» te muestra tus reuniones, tareas y tiempo libre en orden, de todos los calendarios que conectes. Desliza hasta mañana o elige cualquier fecha.
PASO 2
Detecta el conflicto
Cuando las reuniones se solapan, Doodle las marca en el calendario y te muestra cuántas coinciden. Abre el conflicto y elige cuál se cambia.
PASO 3
Actúa sobre la reunión
Abre cualquier reunión para ver quién va a asistir, avisa de que vas a llegar tarde, cambia los detalles o únete a la llamada.
Por qué es importante
El día cambia más rápido de lo que tardas en volver al portátil.
Las reuniones se trasladan, las salas cambian y surge un conflicto entre otras dos reuniones. Te enteras por el móvil, y ahí es donde debería estar la solución también.
30%
Trabajan desde el móvil de camino al trabajo
Según una encuesta de Adobe realizada a 1.000 empleados de EE. UU., el 30 % trabaja desde el móvil mientras se desplaza al trabajo y el 29 % lo hace durante sus citas personales. [1]
34%
No tienen las apps para trabajar desde el móvil
Adobe descubrió que al 42 % le frena la funcionalidad limitada del software de su móvil, y al 34 % le falta alguna de las apps que necesita. [1]
70%
Dicen que las herramientas móviles importan. Solo el 53 % está satisfecho
Una encuesta de Harris Poll de 2026, realizada a 2.208 trabajadores por horas de EE. UU., reveló que el 70 % considera importantes las herramientas móviles, mientras que solo el 53 % está satisfecho con las que tiene. [2]
TU DÍA
¿Qué pasa ahora? ¿Y qué viene después?
La tarjeta «Ahora» aparece en la parte superior de «Hoy»: la reunión en la que estás y el tiempo que queda, o el tiempo libre antes de la siguiente. «Próximos» muestra lo que viene después, con los márgenes de tiempo y el tiempo de concentración como parte de la jornada.
- Tarjeta «Ahora» con el tiempo que queda y lo que viene después
- Reuniones, tareas y eventos de todo el día en una sola lista
- Cualquier día de la barra de fechas o del selector de fechas
CONFLICTOS
Dos reuniones, una franja horaria. Acláralo antes de entrar.
Los solapamientos se muestran en el propio día, con un recuento de lo que entra en conflicto y de lo que has rechazado. Abre el conflicto y decide qué se mueve.
- Conflictos señalados en «Hoy» y en cada reunión
- Reuniones solapadas comparadas en una sola vista
- Rechaza o reprograma desde el móvil
REUNIONES
Cambia la reunión con unos pocos toques
Abre una reunión para ver la sala, el enlace y quién ha confirmado su asistencia. Edita la hora o los detalles, añade personas o rechaza la invitación.
- Los asistentes y sus respuestas de un vistazo
- Hora, lugar, repetición y notas, editables sobre la marcha
- «Voy a llegar tarde», enviado desde la propia reunión
llamadas
Únete a la llamada con un solo toque
Las videollamadas de Doodle y los enlaces de Zoom, Microsoft Teams y Google Meet se abren directamente desde la reunión.
- Únete desde «Hoy» o desde la reunión
- Videollamadas de Doodle integradas
- Las reuniones rechazadas se ocultan, para que el día siga siendo fácil de leer
QUÉ INCLUYE
Qué ofrece hoy Doodle en el móvil
Ya está disponible para iPhone y Android.
«Hoy» y la tarjeta «Ahora»
Tu día en orden, con lo que está pasando ahora en primer lugar.
- Ya disponible
Próximos eventos y selector de fechas
Lo que viene hoy, y cualquier otro día, con un solo toque.
- Ya disponible
Detección de conflictos
Las reuniones que se solapan se marcan en el día, con la solución a un solo toque.
- Ya disponible
Detalles de la reunión y edición
Asistentes, enlaces, ubicación y notas, que puedes editar desde el móvil.
- Ya disponible
Unirte a las llamadas
Videollamadas de Doodle, Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, desde la reunión.
- Ya disponible
Aplicación para iOS
El mismo día en el iPhone, desde la App Store.
- Ya disponible
Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa
Preguntas frecuentes
Sí. Doodle está disponible en la App Store para iPhone y en Google Play para Android.
ANEXO
|Cifra
|Qué mide
|Período · base
|30 % / 34 %
|Los empleados de EE. UU. que trabajan desde el móvil mientras van al trabajo y que no tienen las apps que necesitan en el móvil
|[1] Adobe Acrobat, Estudio sobre problemas tecnológicos en dispositivos móviles, 2026 · 1.000 empleados a tiempo completo en EE. UU.
|70 % / 53 %
|Los trabajadores por horas que dicen que las herramientas móviles son importantes y que están contentos con las suyas
|[2] Encuesta de Harris para DailyPay, septiembre de 2026 · 2.208 trabajadores por horas de EE. UU.
[1] también incluye las cifras del 29 % y el 42 %, que proceden de la misma encuesta. Todas las cifras de esta página provienen de estudios independientes ya publicados. Las referencias completas aparecen en la tabla.
Llévate el día contigo.
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