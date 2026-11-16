La tarjeta «Ahora» aparece en la parte superior de «Hoy»: la reunión en la que estás y el tiempo que queda, o el tiempo libre antes de la siguiente. «Próximos» muestra lo que viene después, con los márgenes de tiempo y el tiempo de concentración como parte de la jornada.

Tarjeta «Ahora» con el tiempo que queda y lo que viene después

Reuniones, tareas y eventos de todo el día en una sola lista

Cualquier día de la barra de fechas o del selector de fechas