POR QUÉ ES IMPORTANTE

Los humanos tendemos a subestimar el tiempo del que realmente disponemos .

Necesitamos algo que nos ayude a proteger nuestro tiempo de concentración como es debido. Las cifras hablan por sí solas en lo que respecta a las distracciones a las que nos enfrentamos a diario, ya que nos cuesta más volver a concentrarnos y alcanzar un rendimiento óptimo.