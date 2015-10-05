39 %
Del tiempo que llevo registrado, lo dedico a la concentración profunda, unas 2 o 3 horas al día. [1]
13 m 7 s
Es la media de sesiones específicas, que ha bajado un 9 % en dos años. [2]
50 %
Los desarrolladores dicen que se sienten más productivos cuando se les reserva un tiempo para concentrarse exclusivamente en el trabajo. [3]
Desde hace años, Doodle me parece increíblemente útil y fiable. Es la única herramienta de planificación que uso. Es sencilla, de confianza y se integra fácilmente tanto en Outlook como en el calendario de Google.
CÓMO FUNCIONA
Configura la regla una vez. Se aplica a todas las reservas.
Una vez activado Protect, se aplica automáticamente a todas las nuevas reservas, ya sean de tu calendario, del de tu equipo o de cualquier espacio de trabajo de la organización.
PASO 1
Establece tus reglas
Tiempo de margen entre reuniones, horario laboral, un límite diario de reuniones y cómo se redondean las horas de inicio de las reuniones a intervalos redondos. Configúralo una vez, todo en un mismo sitio.
PASO 2
Doodle lo aplica en todas las reservas
Cada nueva solicitud se comprueba primero según la regla. Una solicitud fuera del horario laboral ni siquiera llega al calendario.
PASO 3
La regla se encarga de la declinación
La norma se cumple sin que nadie tenga que rechazar una reunión en persona ni explicar un límite en un mensaje.
POR QUÉ ES IMPORTANTE
Los humanos tendemos a subestimar el tiempo del que realmente disponemos.
Necesitamos algo que nos ayude a proteger nuestro tiempo de concentración como es debido. Las cifras hablan por sí solas en lo que respecta a las distracciones a las que nos enfrentamos a diario, ya que nos cuesta más volver a concentrarnos y alcanzar un rendimiento óptimo.
25 min
Para retomar el trabajo interrumpido
Un estudio de campo sobre los trabajadores del sector de la información reveló que, de media, se tardaba 25 minutos y 26 segundos en retomar el trabajo interrumpido, a menudo tras haber realizado otras dos tareas entretanto. [4]
4,4 s
Basta con que se tripliquen los errores de secuenciación
En un estudio de 2014, las interrupciones de una duración media de 4,4 segundos triplicaron la tasa de errores de secuencia en la tarea a la que volvían las personas. [5]
68 %
Dedica tiempo a tareas de poco valor
Eagle Hill Consulting descubrió que el 68 % de los trabajadores estadounidenses dedica tiempo habitualmente a tareas de escaso valor e ineficaces (2025). La configuración predeterminada del equipo ofrece a todos la misma protección. [6]
PARA PARTICULARES
Cuatro consejos para que un día ajetreado no se convierta en algo imposible.
Protect on Pro te ayuda a poner límites en tu propio calendario, para que un día ajetreado siga siendo llevadero y una semana ocupada te deje espacio para concentrarte.
- Buffer15 o 30 min
- Horario laboralrechazar automáticamente las llamadas de fuera
- Alineación temporal5/10/15/30 min
- Límite diarioreuniones al día
PARA EQUIPOS
Las mismas reglas, que se aplican de forma coherente en todo el equipo.
Las páginas de reservas de equipo y el sistema «Round Robin» cuentan con las mismas medidas de protección. Se aplica un margen de seguridad, un horario laboral y un límite diario a todos los miembros, de modo que la rotación respeta los límites de cada uno.
- Las reglas se aplican de forma uniforme en el calendario de todos los miembros del equipo
- Las páginas de reservas se redondean al mismo intervalo claro para todo el equipo
- Nadie de la rotación tiene que asumir las reuniones que el resto del equipo ha rechazado
PARA LA ORGANIZACIÓN
Una única capa de protección para toda la organización.
Protect for Enterprise aplica márgenes de seguridad, horarios de trabajo, sincronización horaria y límites diarios como política en todos los espacios de trabajo.
¿Quieres implantarlo en toda la organización?
- Protección para toda la organización sin necesidad de configuración individual por usuario
- El administrador configura la regla una sola vez y se aplica en todas partes
- Garantiza un cumplimiento más sencillo de la legislación laboral de tu región
Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa
FAQs
«Protect» establece el mínimo. Se respetan tus propias horas de trabajo y tus preferencias dentro de la política que se aplique, y esa política es la que evita que tengas que defender tu agenda frente a las agendas de los demás.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figura
|Qué mide
|Período · base
|39 %
|Porcentaje del tiempo registrado dedicado a la concentración profunda
|[1] Hubstaff, Índice Global del Trabajo 2026 · Más de 140 000 trabajadores
|13 m 7 s
|Duración media de las sesiones activas: ha bajado un 9 % desde los 14 min 23 s (de 2023 a 2025)
|[2] ActivTrak, «El estado del lugar de trabajo en 2026» · 163 638 empleados
|50 %
|¿Cuánto más productivos dicen sentirse los desarrolladores cuando tienen tiempo para concentrarse a fondo?
|[3] Forsgren et al., «DevEx in Action», ACM Queue, 2024 · 219 desarrolladores
|25:26 te lo cuento
|Tiempo medio para retomar el trabajo interrumpido (minutos:segundos)
|[4] Mark, González y Harris, CHI 2005 · 24 trabajadores de la información
|68 %
|Los trabajadores estadounidenses dedican tiempo con frecuencia a tareas de escaso valor e ineficaces
|[6] Eagle Hill Consulting, enero de 2025 · 1.375 empleados
[5] Altmann, Trafton y Hambrick, «Las interrupciones momentáneas pueden descarrilar el hilo de los pensamientos», Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Configura el margen, las horas y el límite una sola vez. Se aplicarán a partir de la próxima reserva.