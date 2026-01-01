Round robin

Solo en un horario que esa persona pueda realmente cumplir. Úsalo cuando el trabajo sea intercambiable, pero la carga de trabajo no deba serlo: consultas entrantes, primeras llamadas, horario de oficina, llamadas de asistencia y entrevistas de primera ronda.

Si alguien aparece como ocupado en un calendario conectado, se le omite automáticamente, así que la rotación nunca reserva a nadie para una reunión a la que no pueda asistir.