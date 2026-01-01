Más de 650
entrevistas programadas por reclutador en 2025, lo que supone un aumento del 128 % desde 2022. [1]
26 %
Más rápido: programación automática de entrevistas frente a la manual. [2]
79 %
La mayoría de los asistentes dicen que gestionar la agenda es su tarea más habitual. [3]
Nuestro equipo tiene horarios escalonados, así que nuestra eficiencia ha mejorado mucho gracias a esta herramienta. ¡No me imagino planificarlo todo sin ella!
CÓMO FUNCIONA
Publica una vez. La página elige el servidor.
PASO 1
Un enlace para todo el equipo
Una sola página para todo el equipo. Quien haga la reserva no tiene que saber quién está libre, quién está de vacaciones o a quién le toca.
PASO 2
Por turnos, o todos a la vez
«Round Robin» pasa la siguiente reserva al siguiente miembro. «Collective» mete a todo el grupo en la sala. Ambos funcionan desde la misma página. Tú eliges uno en la configuración.
PASO 3
Primero se revisa cada calendario
Los momentos en los que una persona en cuestión está ocupada se ocultan automáticamente en todos los calendarios a los que esté conectada. La página no puede hacer reservas simultáneas para las personas que aparecen en ella.
POR QUÉ ES IMPORTANTE
Siempre son las mismas dos personas las que se encargan de todas las reuniones.
La reunión se la queda quien sea más fácil de coordinar, y a menudo son siempre los mismos dos porque siempre ha sido así. Los equipos necesitan una forma más justa de repartir los turnos; basta con mirar las cifras.
del 5 % al 35 %
Sobre la obra
Un estudio independiente realizado en más de 300 organizaciones reveló que el 3-5 % de los empleados más activos genera entre el 20 y el 35 % de toda la colaboración de valor. En la página de reservas puedes ver a quién corresponde. [4]
59 %
Más trabajo, el mismo equipo
El 59 % de los profesionales administrativos afirma que sus responsabilidades se han ampliado considerablemente desde 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 respuestas). [5]
13 + 9
Trece dentro, nueve fuera
En una decisión de compra típica entre empresas (B2B) participan trece personas de la propia organización compradora y nueve de fuera de ella. La página del equipo revisa todos los calendarios vinculados antes de proponer una hora. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Ambos están en la misma página. La diferencia está en si la reunión necesita que participes tú solo o que seáis varios. El «Round Robin» reparte la carga. El «Collective» une al grupo.
- Round robin
- Team
La próxima reserva es para el siguiente miembro
Solo en un horario que esa persona pueda realmente cumplir. Úsalo cuando el trabajo sea intercambiable, pero la carga de trabajo no deba serlo: consultas entrantes, primeras llamadas, horario de oficina, llamadas de asistencia y entrevistas de primera ronda.
Si alguien aparece como ocupado en un calendario conectado, se le omite automáticamente, así que la rotación nunca reserva a nadie para una reunión a la que no pueda asistir.
- Colectivo, organizado conjuntamente
- Empresa
Todos los que aparecen en la página están en la reserva
La página solo ofrece horarios que les vienen bien a todos a la vez. Úsala cuando la reunión realmente necesite a todo el grupo: una mesa redonda, un análisis técnico en profundidad junto con el responsable de la cuenta o una revisión en la que tengan que participar ambos departamentos.
Las páginas coorganizadas son una función de Enterprise. La función «Round Robin» y la página del equipo están disponibles en Team.
BY TEAM
Se adapta a cualquier flujo de trabajo, tal y como lo necesites.
Tanto si buscas una experiencia de calidad, una respuesta más rápida o una distribución más equitativa, Round Robin revisa todos los calendarios que haya conectado cada miembro y aplica las mismas reglas de horario laboral y margen de tiempo que el equipo ya haya establecido.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
La primera reunión se celebra antes y la carga de trabajo se distribuye por sí sola.
Indicadores clave de rendimiento (KPI): tiempo hasta la primera reunión, tiempo de respuesta a los clientes potenciales, cobertura del equipo.
TALENT AND HR
Un equipo de cinco personas, gestionado manualmente en cada fase
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
Las entrevistas se conciertan antes y el candidato solo ve un enlace.
Indicadores clave de rendimiento (KPI): tiempo hasta la entrevista, tiempo hasta la contratación, abandono de candidatos.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Cobertura compartida por todo el equipo.
Indicadores clave de rendimiento (KPI): tiempo de respuesta, cobertura, reuniones por persona.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Empresa
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Empresa
FAQs
No. Cualquiera que tenga el enlace puede reservar, sin necesidad de tener una cuenta ni de instalar nada. Las cuentas y los calendarios vinculados son importantes en tu lado de la página, porque son los que permiten saber quién está libre.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|Más de 650
|Entrevistas anuales programadas por reclutador en 2025, un aumento del 128 % desde 2022
|[1] Greenhouse, «The Hire Standard», marzo de 2026 · Más de 6.000 organizaciones norteamericanas
|26 %
|Cuánto más rápido es programar entrevistas de forma automatizada que de forma manual (mediana de 3,7 frente a 5 horas)
|[2] Ashby, Informe sobre tendencias en materia de talento: Puntos de referencia de las operaciones de selección de personal, 2026 · 54 millones de solicitudes
|79 %
|Los asistentes ejecutivos que se encargan de la gestión de agendas, su tarea más habitual
|[3] Informe sobre la productividad de los ejecutivos de Prialto, 2025 · 508 ejecutivos
|3–5 % / 20–35 %
|Porcentaje de empleados que generan esa parte del valor añadido de la colaboración
|[4] Cross, Rebele y Grant, «Collaborative Overload», Harvard Business Review, 2016 · Más de 300 organizaciones
|59 %
|Profesionales administrativos cuyas responsabilidades se han ampliado considerablemente desde 2021
|[5] Alianza Mundial de Administradores, Matriz Global de Competencias 2026 · 3.221 respuestas, 69 países
|13 + 9
|Las personas que intervienen en una decisión de compra B2B típica, tanto dentro como fuera de la organización compradora
|[6] Forrester, «The State of Business Buying 2026» · casi 18 000 compradores empresariales
Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.