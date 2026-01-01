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Página de reservas para equipos y torneo de todos contra todos

Deja de decidir a quién le toca cuarenta veces a la semana.

Danos la cola de entradas, el proceso de entrevistas o esas reuniones que siempre le tocan a la misma persona. Lo organizaremos todo en una sola página y te ayudaremos a gestionar la carga de trabajo de tu equipo de forma justa y transparente.

Try Doodle

  • Más de 650

    entrevistas programadas por reclutador en 2025, lo que supone un aumento del 128 % desde 2022. [1]

  • 26 %

    Más rápido: programación automática de entrevistas frente a la manual. [2]

  • 79 %

    La mayoría de los asistentes dicen que gestionar la agenda es su tarea más habitual. [3]

Trustpilot

Nuestro equipo tiene horarios escalonados, así que nuestra eficiencia ha mejorado mucho gracias a esta herramienta. ¡No me imagino planificarlo todo sin ella!

– Presidential Associate
AFLC

CÓMO FUNCIONA

Publica una vez. La página elige el servidor.

  • PASO 1

    Un enlace para todo el equipo

    Una sola página para todo el equipo. Quien haga la reserva no tiene que saber quién está libre, quién está de vacaciones o a quién le toca.

  • PASO 2

    Por turnos, o todos a la vez

    «Round Robin» pasa la siguiente reserva al siguiente miembro. «Collective» mete a todo el grupo en la sala. Ambos funcionan desde la misma página. Tú eliges uno en la configuración.

  • PASO 3

    Primero se revisa cada calendario

    Los momentos en los que una persona en cuestión está ocupada se ocultan automáticamente en todos los calendarios a los que esté conectada. La página no puede hacer reservas simultáneas para las personas que aparecen en ella.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Siempre son las mismas dos personas las que se encargan de todas las reuniones.

La reunión se la queda quien sea más fácil de coordinar, y a menudo son siempre los mismos dos porque siempre ha sido así. Los equipos necesitan una forma más justa de repartir los turnos; basta con mirar las cifras.

  • del 5 % al 35 %

    Sobre la obra

    Un estudio independiente realizado en más de 300 organizaciones reveló que el 3-5 % de los empleados más activos genera entre el 20 y el 35 % de toda la colaboración de valor. En la página de reservas puedes ver a quién corresponde. [4]

  • 59 %

    Más trabajo, el mismo equipo

    El 59 % de los profesionales administrativos afirma que sus responsabilidades se han ampliado considerablemente desde 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 respuestas). [5]

  • 13 + 9

    Trece dentro, nueve fuera

    En una decisión de compra típica entre empresas (B2B) participan trece personas de la propia organización compradora y nueve de fuera de ella. La página del equipo revisa todos los calendarios vinculados antes de proponer una hora. [6]

TWO MODES

Rotate to one person, or bring in the whole team.

Ambos están en la misma página. La diferencia está en si la reunión necesita que participes tú solo o que seáis varios. El «Round Robin» reparte la carga. El «Collective» une al grupo.

  • Round robin
  • Team

La próxima reserva es para el siguiente miembro

Solo en un horario que esa persona pueda realmente cumplir. Úsalo cuando el trabajo sea intercambiable, pero la carga de trabajo no deba serlo: consultas entrantes, primeras llamadas, horario de oficina, llamadas de asistencia y entrevistas de primera ronda.

Si alguien aparece como ocupado en un calendario conectado, se le omite automáticamente, así que la rotación nunca reserva a nadie para una reunión a la que no pueda asistir.

  • Colectivo, organizado conjuntamente
  • Empresa

Todos los que aparecen en la página están en la reserva

La página solo ofrece horarios que les vienen bien a todos a la vez. Úsala cuando la reunión realmente necesite a todo el grupo: una mesa redonda, un análisis técnico en profundidad junto con el responsable de la cuenta o una revisión en la que tengan que participar ambos departamentos.

Las páginas coorganizadas son una función de Enterprise. La función «Round Robin» y la página del equipo están disponibles en Team.

BY TEAM

Se adapta a cualquier flujo de trabajo, tal y como lo necesites.

Tanto si buscas una experiencia de calidad, una respuesta más rápida o una distribución más equitativa, Round Robin revisa todos los calendarios que haya conectado cada miembro y aplica las mismas reglas de horario laboral y margen de tiempo que el equipo ya haya establecido.

  • REVENUE

    Inbound piles onto the same two reps

    Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.

    La primera reunión se celebra antes y la carga de trabajo se distribuye por sí sola.

    Indicadores clave de rendimiento (KPI): tiempo hasta la primera reunión, tiempo de respuesta a los clientes potenciales, cobertura del equipo.

  • TALENT AND HR

    Un equipo de cinco personas, gestionado manualmente en cada fase

    Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.

    Las entrevistas se conciertan antes y el candidato solo ve un enlace.

    Indicadores clave de rendimiento (KPI): tiempo hasta la entrevista, tiempo hasta la contratación, abandono de candidatos.

  • SUPPORT AND SUCCESS

    One person ends up carrying the week

    Because their link is the one people happen to have.

    Cobertura compartida por todo el equipo.

    Indicadores clave de rendimiento (KPI): tiempo de respuesta, cobertura, reuniones por persona.

WHAT YOU GET

Time OS: now and next

  • Team booking page

    One page for the team, with the whole team behind the link.

    • Available now
    • Team

  • Round Robin distribution

    The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.

    • Available now
    • Team

  • Everyone at once

    The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.

    • Available now
    • Team

  • Team Directory

    Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.

    • Available now
    • Team

  • Double-booking prevention

    Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.

    • Available now
    • Team

  • Co-hosted meetings

    Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.

    • Available now
    • Team

  • Booking on behalf

    For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.

    • Available now
    • Empresa

  • Group polls with a co-host

    Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.

    • Coming soon
    • Team

  • Co-hosted pages

    Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.

    • Coming soon
    • Empresa

FAQs

No. Cualquiera que tenga el enlace puede reservar, sin necesidad de tener una cuenta ni de instalar nada. Las cuentas y los calendarios vinculados son importantes en tu lado de la página, porque son los que permiten saber quién está libre.

APPENDIX

Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.

FigureWhat it measuresPeriod · basis
Más de 650Entrevistas anuales programadas por reclutador en 2025, un aumento del 128 % desde 2022[1] Greenhouse, «The Hire Standard», marzo de 2026 · Más de 6.000 organizaciones norteamericanas
26 %Cuánto más rápido es programar entrevistas de forma automatizada que de forma manual (mediana de 3,7 frente a 5 horas)[2] Ashby, Informe sobre tendencias en materia de talento: Puntos de referencia de las operaciones de selección de personal, 2026 · 54 millones de solicitudes
79 %Los asistentes ejecutivos que se encargan de la gestión de agendas, su tarea más habitual[3] Informe sobre la productividad de los ejecutivos de Prialto, 2025 · 508 ejecutivos
3–5 % / 20–35 %Porcentaje de empleados que generan esa parte del valor añadido de la colaboración[4] Cross, Rebele y Grant, «Collaborative Overload», Harvard Business Review, 2016 · Más de 300 organizaciones
59 %Profesionales administrativos cuyas responsabilidades se han ampliado considerablemente desde 2021[5] Alianza Mundial de Administradores, Matriz Global de Competencias 2026 · 3.221 respuestas, 69 países
13 + 9Las personas que intervienen en una decisión de compra B2B típica, tanto dentro como fuera de la organización compradora[6] Forrester, «The State of Business Buying 2026» · casi 18 000 compradores empresariales

Funciona con las herramientas que tu equipo ya usa

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Bring us the rotation that keeps landing on one person.

The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.

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