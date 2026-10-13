अपने करियर में मैंने कई इंजीनियरिंग टीमों के साथ काम किया है। सच कहूँ तो मैंने अपना करियर एक डेवलपर के तौर पर ही शुरू किया था (हालाँकि मैं कोई अच्छा डेवलपर नहीं था, और शुक्र है कि यह बात मुझे जल्दी समझ आ गई, पर वह किस्सा फिर कभी)। अपने सभी इंजीनियर साथियों और दोस्तों में मैंने एक बात हमेशा देखी है: उन्हें अपने फ़ोकस टाइम में डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं! इसलिए उनके पास जाने से पहले पक्का कर लें कि आप उनके फ़ोकस के लिए तय घंटों में तो नहीं जा रहे। पर असली सवाल ये हैं: कितने लोग सच में ऐसे घंटे तय करते हैं, और क्या वे उन पर टिके रहते हैं? या फिर पूरा हफ़्ता ऐसी कई छिपी रुकावटों से भरा है जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो रहा है? अगर आप किसी प्रोडक्ट या इंजीनियरिंग टीम को लीड करते हैं, तो यह पैटर्न आपको जाना-पहचाना लगेगा। स्टैंडअप तय समय से आगे खिंच जाता है, 10 बजे एक सिंक मीटिंग आ जाती है, 11:30 पर कोई एक छोटा रिव्यू बुक कर लेता है, और जो सुबह कुछ बनाने के लिए थी, वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटकर रह जाती है। आगे पढ़िए: मीटिंग्स असल में कब होती हैं, टुकड़ों में बँटी सुबह की कीमत क्या है, रुकावटों को छाँटने के लिए CMI की एक आसान चेकलिस्ट, और एक बार तय किए गए नियमों से सुबह को कैसे सुरक्षित रखें। आख़िर में आपकी अपनी टीम के लिए एक कैलकुलेटर है।

समस्या इंजीनियर के दिन में मीटिंग्स कब होती हैं? हर दिन, उन्हीं कुछ घंटों में। Microsoft के Work Trend Index ने अपने ग्राहकों के Microsoft 365 डेटा को देखा और पाया कि आधी मीटिंग्स सुबह 9 से 11 और दोपहर 1 से 3 बजे के बीच होती हैं। ज़्यादातर इंजीनियर कुछ बनाने के लिए यही घंटे चुनना चाहेंगे। कामकाजी दिन में मीटिंग्स कब होती हैं आधी मीटिंग्स बाकी आधी सुबह 9–11 दोपहर 1–3 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 4 घंटेसुबह 8 से शाम 6 बजे तक के कामकाजी दिन में से 50%मीटिंग्स इन्हीं घंटों में होती हैं स्रोत: Microsoft, Work Trend Index विशेष रिपोर्ट, जून 2025। Microsoft 365 का डेटा, शिक्षा क्षेत्र और EU के ग्राहकों को छोड़कर। इसलिए जिन लोगों का काम ही फ़ोकस पर टिका है, उन्हें भी फ़ोकस का ज़्यादा समय नहीं मिलता। Hubstaff के 2026 Global Work Index ने, जो 1.4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के डेटा पर आधारित है, पाया कि इंजीनियर, डिज़ाइनर और डेटा एनालिस्ट जैसे ज़्यादा फ़ोकस वाले रोल में लोग अपना लगभग 40 से 44% समय गहरे फ़ोकस में बिताते हैं। यह ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा है, फिर भी आधे दिन से कम है। इससे मुझे यह समझ आता है कि मीटिंग्स पूरे दिन में बराबर नहीं बँटी होतीं। वे उन्हीं चार घंटों में ठुँस जाती हैं, और किसी इंजीनियर के लिए यही कुछ बनाने के सबसे अच्छे घंटे होते हैं। एक स्टैंडअप और एक सिंक ग़लत जगह पड़ जाए, तो पूरी सुबह हाथ से निकल जाती है। स्रोत: Microsoft, Work Trend Index विशेष रिपोर्ट, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index

कीमत टुकड़ों में बँटी सुबह की कीमत क्या है? फ़ोकस टाइम छोटा होता जा रहा है। ActivTrak की 2026 State of the Workplace रिपोर्ट ने, जो 44.3 करोड़ घंटों के एक्टिविटी डेटा पर आधारित है, पाया कि 2023 से 2025 के बीच फ़ोकस का औसत सेशन 9% छोटा हो गया: 14 मिनट 23 सेकंड से घटकर 13 मिनट 7 सेकंड रह गया। इसी दौरान साथ मिलकर काम करने में लगने वाला समय 34% बढ़ गया। और काम पर दोबारा लौटने में वक़्त लगता है। ऑफिस में काम करने वाले 24 लोगों पर की गई एक फ़ील्ड स्टडी में UC Irvine की Gloria Mark और उनके साथियों ने पाया कि जब लोग उसी दिन बीच में छूटे किसी काम पर लौटे, तो इसमें औसतन 25 मिनट 26 सेकंड लगे, और इस बीच वे 2.3 दूसरे कामों में लगे रहे। यह एक छोटी स्टडी है, इसलिए इसे एक संकेत मानें, नियम नहीं। इस बीच, इंजीनियरों को जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है, उसे हफ़्ते का सबसे छोटा हिस्सा मिलता है। Chainguard की 2026 Engineering Reality Report ने, जो 600 इंजीनियरों और 600 टेक्नोलॉजी लीडर्स का सर्वे है, पाया: “93% इंजीनियरों ने कहा कि कोड लिखना और नए फ़ीचर बनाना उन्हें संतोष देता है, लेकिन इस तरह के काम पर वे अपने हफ़्ते का सिर्फ़ 16% समय बिताते हैं।” Chainguard इसकी बड़ी वजह मेंटेनेंस के काम और अलग-अलग टूल्स के बीच स्विच करने को मानता है। जो समय बचता है, उस पर मीटिंग्स भी अपना दावा ठोकती हैं। मेरे लिए 16% का आँकड़ा सबसे ज़्यादा चुभता है। इंजीनियर कहते हैं कि कुछ बनाना उनके काम का सबसे संतोष देने वाला हिस्सा है, और उसी को उनके हफ़्ते का सबसे छोटा हिस्सा मिलता है। फ़ोकस के छोटे होते सेशन उस हिस्से का पूरा इस्तेमाल और भी मुश्किल बना देते हैं। स्रोत: ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez और Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report

एक आसान मॉडल बाहरी दुश्मन, भीतरी दुश्मन: रुकावटें आती कहाँ से हैं? समय को असरदार ढंग से संभालने पर Chartered Management Institute की चेकलिस्ट दो हफ़्ते के एक लॉग से शुरू होती है, जिसमें आप लिखते हैं कि आपका समय कहाँ जाता है। फिर यह समस्याओं को दो हिस्सों में बाँटती है। बाहरी दुश्मन वह सब है जो आपके बस में नहीं। भीतरी दुश्मन वे आदतें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं। यह चेकलिस्ट बिना रुकावट के ठीक से सोचने का समय शेड्यूल करने और दिन में कुछ गुंजाइश छोड़ने की सलाह भी देती है। इंजीनियर की डेस्क से देखने के लिए कोई एक पक्ष चुनें। पक्ष 1 बाहरी दुश्मन दूसरों की तरफ़ से आने वाली रुकावटें पक्ष 2 भीतरी दुश्मन आदतें जिन्हें टीम बदल सकती है समय कहाँ जाता है वह इनवाइट जो ऐसे ब्लॉक पर आ जाता है जो खाली दिख रहा था, वह रिव्यू जो कोई 11:30 पर बुक कर लेता है, वह मीटिंग जो कम नोटिस पर आपकी सुबह में खिसक आती है। इसमें किसी की बुरी नीयत नहीं होती। बस सब कुछ उन्हीं घंटों में आ पड़ता है। क्या मदद करता है अपने-आप मना करने की सेटिंग के साथ फ़ोकस टाइम। अपने कैलेंडर में सुबह का समय ब्लॉक करें। स्ट्रिक्ट मोड में, उससे टकराने वाले इनवाइट आपके लिखे मैसेज के साथ मना कर दिए जाते हैं।

मीटिंग के घंटे। दूसरे लोग जिन समयों पर बुक कर सकते हैं, उन्हें दिन के उसी हिस्से में रखें जो आप चुनें, जैसे लंच के बाद।

मीटिंग लिमिट। तय करें कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग बुक हो सकती हैं, ताकि दोपहर भी पूरी न भर जाए। जब मैं इस नज़रिए से किसी इंजीनियर का कैलेंडर देखता हूँ, तो ज़्यादातर नुकसान बाहरी दुश्मन से होता है: ऐसे इनवाइट जो उस समय पर आ जाते हैं जो खाली दिख रहा था। यही वह हिस्सा भी है जिसे कैलेंडर का एक नियम संभाल सकता है, और इससे टीम भीतरी दुश्मन पर काम करने के लिए आज़ाद हो जाती है। स्रोत: CMI, Managing your time effectively (Management Checklist 016)

Time OS कैसे मदद करता है किसी के कैलेंडर पर पहरा दिए बिना सुबह को सुरक्षित कैसे रखें? नियम एक बार तय करें और उसे निभाने का काम कैलेंडर पर छोड़ दें। ज़्यादातर काम तीन सेटिंग्स कर देती हैं। 1. अपने-आप मना करने की सेटिंग के साथ फ़ोकस टाइम। हर इंजीनियर अपनी सुबहों को फ़ोकस टाइम के रूप में ब्लॉक करता है। स्ट्रिक्ट मोड में, Time OS उस ब्लॉक से टकराने वाले इनवाइट मना कर देता है और इंजीनियर का लिखा मैसेज भेज देता है, ताकि किसी को ख़ुद मना न करना पड़े। 2. मीटिंग के घंटे। बुकिंग पेज सिर्फ़ उन्हीं घंटों के भीतर समय दिखाते हैं जो हर व्यक्ति चुनता है, ताकि 1:1, इंटरव्यू और रिव्यू दोपहर में हों। 3. मीटिंग लिमिट। तय करें कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग बुक हो सकती हैं, ताकि सुबह से मीटिंग्स हटाने पर दोपहर पर बोझ न बढ़ जाए। यह मेहनत वसूल है। Nicole Forsgren और उनके साथियों की 2023 में ACM Queue में छपी स्टडी “DevEx in Action” में, जिन डेवलपर्स के पास डीप वर्क के लिए अच्छा-ख़ासा समय अलग रखा गया था, उन्होंने कहा कि वे ऐसा समय न पाने वालों की तुलना में 50% ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। इसे सेट कौन करता है? हर इंजीनियर अपने कैलेंडर में फ़ोकस टाइम और मीटिंग के घंटे ख़ुद सेट करता है। लीड के तौर पर आपका काम है टीम के साथ सुबहें तय करना, ताकि सब एक जैसे ब्लॉक सुरक्षित रखें और मीटिंग्स एक जैसी दोपहरों में जाएँ। मेरी राय में, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मना करने का काम नियम करता है। किसी को मैनेजर का इनवाइट ख़ुद ठुकराना नहीं पड़ता, क्योंकि कैलेंडर पहले ही उसे विनम्रता से, वजह बताकर, मना कर चुका होता है। स्रोत: Forsgren और अन्य, DevEx in Action, ACM Queue, 2023

आज़माएँ आपकी टीम कितनी सुबहें वापस पा सकती है? अपनी टीम के आँकड़े डालें। नीचे दिए नंबर सिर्फ़ उदाहरण हैं, इन्हें अपने हिसाब से बदलें। आप देखेंगे कि आज एक इंजीनियर को हफ़्ते में कितनी बिना रुकावट वाली सुबहें मिलती हैं, फ़ोकस टाइम के बाद कितनी मिलेंगी, और इससे पूरी टीम के सुबह के कितने घंटे सुरक्षित रहते हैं। आपकी टीम की सुबहें उदाहरण के आँकड़े, इन्हें बदलें टीम में इंजीनियर 8 हफ़्ते में मीटिंग वाली सुबहें 4 ऐसी हर सुबह में मीटिंग्स 2 हर मीटिंग के मिनट, काम छोड़ने और लौटने का समय मिलाकर 45 फ़ोकस टाइम से सुरक्षित की जाने वाली सुबहें 3 आज हफ़्ते में बिना रुकावट वाली सुबहें 1 / 5 फ़ोकस टाइम के बाद 4 / 5 मीटिंग वाली सुबहेंसुरक्षित सुबहें हर तिमाही सुरक्षित सुबह के घंटे, पूरी टीम 468 घंटे मेरा नतीजा शेयर करें अपनी टीम के कैलेंडर पर यह देखना चाहते हैं? डेमो बुक करें जिस सुबह की मीटिंग्स दोपहर में चली जाती हैं, उसे सुरक्षित सुबह गिना जाता है। सुरक्षित घंटे = इंजीनियर × सुरक्षित सुबहें × हर सुबह की मीटिंग्स × हर मीटिंग के मिनट, फिर 60 से भाग, 13 हफ़्ते की एक तिमाही के लिए। यह सिर्फ़ आपके डाले गए आँकड़ों का इस्तेमाल करता है। शुरुआत कहाँ से करें? 1. पिछले हफ़्ते के कैलेंडर देखें। गिनें कि हर इंजीनियर की कितनी सुबहें बिना किसी मीटिंग के रहीं। CMI की चेकलिस्ट सलाह देती है कि हो सके तो दो हफ़्ते देखें। 2. फ़ोकस वाली सुबहें तय करें। पूरी टीम के लिए एक जैसी सुबहें चुनें, और सबसे पहले नियमित मीटिंग्स उनसे बाहर ले जाएँ। 3. नियम चालू करें। अपने-आप मना करने की सेटिंग के साथ फ़ोकस टाइम, दोपहर के लिए मीटिंग के घंटे, और रोज़ की मीटिंग लिमिट। एक छोटी टीम भी एक तिमाही में सुबह के सैकड़ों घंटे वापस पा लेती है। इंजीनियर हमें बताते हैं कि यही समय उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और अब यह उसी काम में लगता है जिसके लिए आपने उन्हें रखा है।

FAQ इंजीनियरिंग लीडर्स जो सवाल पूछते हैं क्या फ़ोकस टाइम लोगों को उस समय पर मीटिंग बुक करने से रोकता है? + − हाँ, अगर स्ट्रिक्ट मोड में अपने-आप मना करने की सेटिंग चालू हो। जब कोई इनवाइट फ़ोकस टाइम ब्लॉक से टकराता है, तो Time OS उसे मना कर देता है और आपका लिखा मैसेज भेज देता है, ताकि भेजने वाले को वजह पता चले और वह कोई दूसरा समय चुन सके। क्या पूरी टीम के लिए एक साथ फ़ोकस टाइम सेट किया जा सकता है? + − क्या इससे हर मीटिंग बस दोपहर में नहीं चली जाएगी? + − Time OS किन कैलेंडर के साथ काम करता है? + − फ़ोकस टाइम और मीटिंग के घंटों में क्या फ़र्क है? + − तो अगर आपके इंजीनियरों की सुबहें अब भी स्टैंडअप, सिंक और छोटे-छोटे रिव्यू में निकल जाती हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च दिखाती है कि ज़्यादातर कंपनियों में मीटिंग्स उन्हीं घंटों में सिमट जाती हैं। हफ़्ते में कम से कम तीन सुबहें सुरक्षित रखने पर आपकी टीम सोमवार को ही सहमत हो सकती है। आप सबसे पहले कौन सी सुबह सुरक्षित करेंगे? डेमो बुक करें