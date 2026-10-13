Una cosa l’ho notata in tutti i miei colleghi e amici sviluppatori: non amano essere disturbati durante il loro tempo di concentrazione! Quindi, prima di andare a cercarli, assicurati di non farlo nelle ore che dedicano alla concentrazione. Ma le vere domande sono altre: quanti fissano davvero quelle ore, e quanti poi le rispettano? Oppure la settimana è piena di piccole interruzioni nascoste che fai fatica a tenere sotto controllo?

Nel corso della mia carriera ho lavorato con molti team di sviluppo. Anzi, ho iniziato proprio come sviluppatore (non dei migliori, e per fortuna me ne sono accorto presto, ma questa è un’altra storia).

Il problema Quando cadono le riunioni nella giornata di uno sviluppatore?

Sempre nelle stesse poche ore, ogni giorno. Il Work Trend Index di Microsoft ha analizzato i dati di Microsoft 365 dei suoi clienti e ha rilevato che la metà delle riunioni si svolge tra le 9 e le 11 e tra le 13 e le 15. Sono proprio le ore che la maggior parte degli sviluppatori sceglierebbe per programmare.

Dove cadono le riunioni in una giornata lavorativa La metà delle riunioni L’altra metà 9–11 13–15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 oredi una giornata lavorativa dalle 8 alle 18 50%delle riunioni si svolge in queste ore Fonte: Microsoft, report speciale Work Trend Index, giugno 2025. Dati Microsoft 365, esclusi i clienti del settore istruzione e dell’UE.

Così anche chi fa un lavoro che dipende dalla concentrazione ne ha poca. Il Global Work Index 2026 di Hubstaff, basato sui dati di oltre 140.000 lavoratori, ha rilevato che i ruoli ad alta concentrazione, come sviluppatori, designer e data analyst, passano tra il 40 e il 44% del loro tempo in concentrazione profonda. È più della maggior parte degli altri, ma comunque meno di mezza giornata.

Quello che ne ricavo è che le riunioni non sono distribuite in modo uniforme nella giornata. Si ammassano nelle stesse quattro ore, e per uno sviluppatore sono le ore migliori per programmare. Basta uno stand-up e un allineamento nel posto sbagliato, e se ne va tutta la mattina.

Fonti: Microsoft, report speciale Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index