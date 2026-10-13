I tuoi sviluppatori hanno almenouna mattina senza interruzioni?
Le riunioni cadono proprio nelle ore in cui gli sviluppatori vorrebbero programmare. Ecco quanto costa, e come proteggere la mattina con regole che il tuo team fissa una volta sola.
- Il problema
- Le riunioni cadono quando gli sviluppatori vogliono programmare
- La soluzione
- Proteggere la mattina con una regola fissata una volta sola
Nel corso della mia carriera ho lavorato con molti team di sviluppo. Anzi, ho iniziato proprio come sviluppatore (non dei migliori, e per fortuna me ne sono accorto presto, ma questa è un’altra storia).
Una cosa l’ho notata in tutti i miei colleghi e amici sviluppatori: non amano essere disturbati durante il loro tempo di concentrazione! Quindi, prima di andare a cercarli, assicurati di non farlo nelle ore che dedicano alla concentrazione. Ma le vere domande sono altre: quanti fissano davvero quelle ore, e quanti poi le rispettano? Oppure la settimana è piena di piccole interruzioni nascoste che fai fatica a tenere sotto controllo?
Se guidi un team di prodotto o di sviluppo, lo schema ti sarà familiare. Lo stand-up si allunga, alle 10 arriva un allineamento, qualcuno fissa una revisione veloce alle 11:30, e la mattina che doveva servire a programmare si riduce a qualche breve spazio libero.
Qui sotto trovi quando cadono davvero le riunioni, quanto costa una mattina spezzettata, una semplice checklist del CMI per fare ordine tra le interruzioni e come proteggere la mattina con regole fissate una volta sola. Alla fine c’è un calcolatore per provare con il tuo team.
Il problema
Quando cadono le riunioni nella giornata di uno sviluppatore?
Sempre nelle stesse poche ore, ogni giorno. Il Work Trend Index di Microsoft ha analizzato i dati di Microsoft 365 dei suoi clienti e ha rilevato che la metà delle riunioni si svolge tra le 9 e le 11 e tra le 13 e le 15. Sono proprio le ore che la maggior parte degli sviluppatori sceglierebbe per programmare.
Così anche chi fa un lavoro che dipende dalla concentrazione ne ha poca. Il Global Work Index 2026 di Hubstaff, basato sui dati di oltre 140.000 lavoratori, ha rilevato che i ruoli ad alta concentrazione, come sviluppatori, designer e data analyst, passano tra il 40 e il 44% del loro tempo in concentrazione profonda. È più della maggior parte degli altri, ma comunque meno di mezza giornata.
Quello che ne ricavo è che le riunioni non sono distribuite in modo uniforme nella giornata. Si ammassano nelle stesse quattro ore, e per uno sviluppatore sono le ore migliori per programmare. Basta uno stand-up e un allineamento nel posto sbagliato, e se ne va tutta la mattina.
Fonti: Microsoft, report speciale Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, 2026 Global Work Index
Il costo
Quanto costa una mattina spezzettata?
I momenti di concentrazione si accorciano. Il 2026 State of the Workplace di ActivTrak, basato su 443 milioni di ore di dati di attività, ha rilevato che la sessione media di concentrazione è scesa del 9% tra il 2023 e il 2025, da 14 min 23 s a 13 min 7 s. Nello stesso periodo, il tempo dedicato alla collaborazione è salito del 34%.
E rimettersi al lavoro richiede tempo. In uno studio sul campo con 24 lavoratori dell’informazione, Gloria Mark e i suoi colleghi della UC Irvine hanno rilevato che, quando le persone riprendevano un’attività interrotta nello stesso giorno, ci mettevano in media 25 min 26 s, e nel frattempo lavoravano su altre 2,3 attività. È uno studio piccolo, quindi consideralo un segnale e non una regola.
Intanto, il lavoro che gli sviluppatori preferiscono si prende la fetta più piccola della settimana. Il 2026 Engineering Reality Report di Chainguard, un’indagine su 600 sviluppatori e 600 responsabili tecnologici, ha rilevato:
«Il 93% degli sviluppatori trova gratificante scrivere codice e creare nuove funzionalità, ma dedica a questo tipo di lavoro solo il 16% della settimana.»
Chainguard lo attribuisce soprattutto alla manutenzione e al continuo passaggio da uno strumento all’altro. Le riunioni sono un’altra voce che si contende il tempo rimasto.
Il dato del 16% è quello che mi fa più effetto. Gli sviluppatori dicono che creare è la parte più gratificante del lavoro, eppure è quella che ottiene la fetta più piccola della settimana. Sessioni di concentrazione più brevi rendono quella fetta ancora più difficile da sfruttare.
Fonti: ActivTrak, 2026 State of the Workplace · Mark, Gonzalez e Harris, CHI 2005 · Chainguard, 2026 Engineering Reality Report
Un modello semplice
Nemico esterno, nemico interno: da dove arrivano le interruzioni?
La checklist del Chartered Management Institute sulla gestione efficace del tempo parte da un registro di due settimane per capire dove va il tuo tempo, poi divide i problemi in due. Il nemico esterno è tutto ciò che sfugge al tuo controllo. Il nemico interno sono le abitudini che puoi cambiare. Consiglia anche di pianificare tempo di qualità per riflettere, al riparo dalle interruzioni, e di lasciare margine nella giornata. Scegli un lato per vederlo dalla scrivania di uno sviluppatore.
Dove va il tempo
L’invito che cade su uno spazio che sembrava libero, la revisione che qualcuno fissa alle 11:30, la riunione che si sposta sulla tua mattina all’ultimo momento. Niente di tutto questo è fatto con cattiveria. Ma cade tutto nelle stesse ore.
Cosa aiuta
- Tempo di concentrazione con rifiuto automatico. Blocca la mattina nel tuo calendario. In modalità rigorosa, gli inviti che si sovrappongono vengono rifiutati con un messaggio scritto da te.
- Orari delle riunioni. Limita gli orari che gli altri possono prenotare alla parte di giornata che scegli tu, per esempio dopo pranzo.
- Limiti alle riunioni. Fissa un tetto al numero di riunioni prenotabili in un giorno, così neanche il pomeriggio si riempie.
Quando guardo il calendario di uno sviluppatore con questa lente, la maggior parte dei danni viene dal nemico esterno: inviti che cadono su tempo che sembrava libero. È anche la parte che una regola di calendario può gestire, e così il team resta libero di lavorare sul nemico interno.
Fonte: CMI, Managing your time effectively (Management Checklist 016)
Come ti aiuta Time OS
Come proteggere la mattina senza sorvegliare i calendari di tutti?
Fissa la regola una volta e lascia che sia il calendario a farla rispettare. Tre impostazioni fanno quasi tutto il lavoro.
- Tempo di concentrazione con rifiuto automatico. Ogni sviluppatore blocca le proprie mattine come tempo di concentrazione. In modalità rigorosa, Time OS rifiuta gli inviti che si sovrappongono al blocco e invia il messaggio che lo sviluppatore ha scritto, così nessuno deve dire di no in prima persona.
- Orari delle riunioni. Le pagine di prenotazione propongono solo orari dentro la fascia scelta da ciascuno, così riunioni 1:1, colloqui e revisioni cadono al pomeriggio.
- Limiti alle riunioni. Fissa un tetto al numero di riunioni prenotabili in un giorno, così spostare le riunioni fuori dalla mattina non sovraccarica il pomeriggio.
Ne vale la pena. In «DevEx in Action», uno studio del 2023 pubblicato su ACM Queue da Nicole Forsgren e colleghi, gli sviluppatori che avevano una buona quantità di tempo riservato al lavoro profondo dichiaravano di sentirsi più produttivi del 50% rispetto a chi non ce l’aveva.
Chi lo imposta?
Ogni sviluppatore imposta tempo di concentrazione e orari delle riunioni nel proprio calendario. Come responsabile, il tuo compito è concordare le mattine con il team, così tutti proteggono gli stessi blocchi e le riunioni si spostano negli stessi pomeriggi.
Secondo me, il vantaggio più grande è che a dire di no è la regola. Nessuno deve rifiutare di persona l’invito di un manager, perché il calendario l’ha già declinato con garbo, motivazione inclusa.
Prova tu
Quante mattine potrebbe recuperare il tuo team?
Inserisci i dati del tuo team. I numeri qui sotto sono esempi, quindi sostituiscili con i tuoi. Vedrai quante mattine senza interruzioni ha oggi uno sviluppatore, quante ne avrebbe con il tempo di concentrazione, e le ore di mattina che così proteggi per tutto il team.
Le mattine del tuo teamNumeri di esempio, cambiali
Mattine senza interruzioni a settimana oggi
1 su 5
Con il tempo di concentrazione
4 su 5
Mattine con riunioniMattine protette
Ore di mattina protette a trimestre, tutto il team
468 ore
Vuoi vederlo applicato al calendario del tuo team? Richiedi una demo
Una mattina conta come protetta quando le sue riunioni si spostano al pomeriggio. Ore protette = sviluppatori × mattine protette × riunioni per mattina × minuti per riunione, diviso 60, su un trimestre di 13 settimane. Il calcolo usa solo i numeri che inserisci.
Da dove iniziare?
- Guarda i calendari della settimana scorsa. Conta le mattine in cui ogni sviluppatore non ha avuto nessuna riunione. La checklist del CMI suggerisce due settimane, se puoi.
- Concorda le mattine di concentrazione. Scegli le stesse mattine per tutto il team, e come primo passo liberale dalle riunioni fisse.
- Attiva le regole. Tempo di concentrazione con rifiuto automatico, orari delle riunioni al pomeriggio e un limite giornaliero di riunioni.
Anche un team piccolo recupera centinaia di ore di mattina in un trimestre. È il tempo che gli sviluppatori ci dicono di apprezzare di più, dedicato al lavoro per cui li hai assunti.
FAQ
Le domande di chi guida un team di sviluppo
Sì, con il rifiuto automatico in modalità rigorosa. Quando un invito si sovrappone a un blocco di tempo di concentrazione, Time OS lo rifiuta e invia il messaggio che hai scritto, così chi l’ha mandato sa perché e può scegliere un altro orario.
Quindi, se le mattine dei tuoi sviluppatori se ne vanno ancora tra stand-up, allineamenti e revisioni veloci, non sei l’unico. Le ricerche mostrano che nella maggior parte delle aziende le riunioni si ammassano nelle stesse ore. Proteggere anche solo tre mattine a settimana è qualcosa che il tuo team può decidere già lunedì.
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Fonti
- 1.Microsoft WorkLab, report speciale Work Trend Index, Breaking down the infinite workday, giugno 2025. Dati Microsoft 365 fino a febbraio 2025 (esclusi istruzione e clienti dell’UE) e indagine su 31.000 lavoratori della conoscenza in 31 mercati
- 2.Hubstaff, 2026 Global Work Index, febbraio 2026. Dati anonimizzati di oltre 140.000 lavoratori in 17.000 organizzazioni
- 3.ActivTrak Productivity Lab, 2026 State of the Workplace, maggio 2026. 443 milioni di ore di dati di attività di 163.638 dipendenti in 1.111 aziende, dal 2023 al 2025
- 4.Gloria Mark, Victor Gonzalez e Justin Harris, No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work, CHI 2005. Osservazione sul campo di 24 lavoratori dell’informazione, oltre 700 ore
- 5.Chainguard, 2026 Engineering Reality Report. Indagine su 600 sviluppatori e 600 responsabili tecnologici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Francia, agosto 2025
- 6.Nicole Forsgren, Eirini Kalliamvakou, Abi Noda, Michaela Greiler, Brian Houck e Margaret-Anne Storey, DevEx in Action, ACM Queue, 2023. Indagine su 219 sviluppatori
- 7.Chartered Management Institute, Managing your time effectively (checklist di management n. 016)
I dati di DevEx e Chainguard riflettono il modo in cui gli sviluppatori descrivono il proprio lavoro. I dati di Microsoft escludono i clienti del settore istruzione e dell’UE.
Restituisci le mattine ai tuoi sviluppatori.
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