Trabalhei com muitas equipes de engenharia ao longo da minha carreira. Na verdade, comecei como desenvolvedor (não dos melhores, e felizmente percebi isso rápido, mas essa é uma história para outro dia). Uma coisa que notei em todos os meus colegas e amigos engenheiros: eles não gostam de ser interrompidos no tempo de foco! Então, antes de procurá-los, confira se não é justamente nas horas que eles reservaram para se concentrar. Mas as perguntas de verdade são outras: quantos definem essas horas de foco, e quantos as cumprem? Ou a semana está cheia de pequenas interrupções escondidas que você tem dificuldade de controlar? Se você lidera uma equipe de produto ou de engenharia, vai reconhecer o padrão. A daily passa do horário, um alinhamento é marcado para as 10h, alguém agenda uma revisão rápida às 11h30, e a manhã que era para desenvolver vira um punhado de brechas curtas. A seguir: quando as reuniões realmente acontecem, quanto custa uma manhã fragmentada, um checklist simples do CMI para classificar as interrupções e como proteger as manhãs com regras que você define uma vez só. No fim, tem uma calculadora para você testar com a sua própria equipe.

O problema Quando as reuniões acontecem no dia de um engenheiro? Nas mesmas poucas horas, todos os dias. O Work Trend Index da Microsoft analisou dados do Microsoft 365 dos seus clientes e descobriu que metade de todas as reuniões acontece entre 9h e 11h e entre 13h e 15h. São justamente as horas que a maioria dos engenheiros escolheria para desenvolver. Onde as reuniões se concentram em um dia de trabalho Metade de todas as reuniões A outra metade 9h às 11h 13h às 15h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 4 horasde uma jornada das 8h às 18h 50%de todas as reuniões acontecem nelas Fonte: Microsoft, relatório especial Work Trend Index, junho de 2025. Dados do Microsoft 365, sem clientes do setor de educação nem da UE. Ou seja, nem quem depende de foco para trabalhar consegue ter muito dele. O Global Work Index 2026 da Hubstaff, baseado em dados de mais de 140.000 trabalhadores, mostrou que funções que exigem muito foco, como engenheiros, designers e analistas de dados, passam cerca de 40% a 44% do tempo em foco profundo. É mais do que a maioria, e ainda assim menos da metade do dia. O que isso me diz é que as reuniões não se distribuem de forma uniforme ao longo do dia. Elas se acumulam nas mesmas quatro horas, e para um engenheiro essas são as melhores horas para desenvolver. Basta uma daily e um alinhamento no lugar errado, e a manhã inteira vai embora. Fontes: Microsoft, relatório especial Work Trend Index, 2025 · Hubstaff, Global Work Index 2026

O custo Quanto custa uma manhã fragmentada? O tempo de foco está cada vez mais curto. O State of the Workplace 2026 da ActivTrak, baseado em 443 milhões de horas de dados de atividade, mostrou que a sessão média de foco caiu 9% entre 2023 e 2025, de 14 min 23 s para 13 min 7 s. No mesmo período, o tempo gasto colaborando subiu 34%. E retomar o trabalho leva um tempo. Em um estudo de campo com 24 trabalhadores da informação, Gloria Mark e colegas da UC Irvine descobriram que, quando as pessoas voltavam a uma tarefa interrompida no mesmo dia, levavam em média 25 min 26 s, e trabalhavam em outras 2,3 tarefas nesse meio-tempo. É um estudo pequeno, então trate-o como um sinal, não como uma regra. Enquanto isso, o trabalho de que os engenheiros mais gostam fica com a menor fatia da semana. O Engineering Reality Report 2026 da Chainguard, uma pesquisa com 600 engenheiros e 600 líderes de tecnologia, mostrou: “93% dos engenheiros disseram achar gratificante escrever código e criar novas funcionalidades, mas eles só dedicam 16% da semana a esse tipo de trabalho.” A Chainguard atribui a maior parte disso ao trabalho de manutenção e à troca constante entre ferramentas. As reuniões são mais uma coisa disputando o que sobra. Esse número de 16% é o mais difícil de engolir para mim. Os engenheiros dizem que desenvolver é a parte mais gratificante do trabalho, e é ela que fica com a menor fatia da semana. Sessões de foco mais curtas só tornam essa fatia mais difícil de aproveitar. Fontes: ActivTrak, State of the Workplace 2026 · Mark, Gonzalez e Harris, CHI 2005 · Chainguard, Engineering Reality Report 2026

Um modelo simples Inimigo externo, inimigo interno: de onde vêm as interrupções? O checklist do Chartered Management Institute sobre como gerenciar bem o seu tempo começa anotando, durante duas semanas, para onde vai o seu tempo e depois divide os problemas em dois. O inimigo externo é tudo o que está fora do seu controle. O inimigo interno são os hábitos que você pode mudar. Ele também recomenda reservar tempo de qualidade para pensar, livre de interrupções, e deixar folga no dia. Escolha um lado para vê-lo da mesa de um engenheiro. Lado 1 Inimigo externo Interrupções que vêm de outras pessoas Lado 2 Inimigo interno Hábitos que a equipe pode mudar Para onde vai o tempo O convite que chega para um horário que parecia livre, a revisão que alguém agenda às 11h30, a reunião que vai parar na sua manhã em cima da hora. Nada disso é por mal. Mas tudo acontece nas mesmas horas. O que ajuda Tempo de foco com recusa automática. Bloqueie a manhã na sua agenda. No modo estrito, os convites que entram em conflito com ela são recusados com uma mensagem escrita por você.

Horários de reunião. Mantenha os horários que outras pessoas podem agendar dentro da parte do dia que você escolher, por exemplo, depois do almoço.

Limites de reuniões. Limite quantas reuniões podem ser agendadas em um dia, para que a tarde também não lote. Quando olho para a agenda de um engenheiro com essa lente, a maior parte do estrago vem do inimigo externo: convites que chegam para horários que pareciam livres. É também a parte que uma regra na agenda consegue resolver, o que deixa a equipe livre para trabalhar no inimigo interno. Fonte: CMI, Managing your time effectively (checklist de gestão 016)

Como o Time OS ajuda Como proteger as manhãs sem fiscalizar agendas? Defina a regra uma vez e deixe que a agenda a faça valer. Três configurações fazem quase todo o trabalho. 1. Tempo de foco com recusa automática. Cada engenheiro bloqueia as manhãs como tempo de foco. No modo estrito, o Time OS recusa os convites que entram em conflito com o bloco e envia a mensagem que a pessoa escreveu, então ninguém precisa ficar dizendo não um por um. 2. Horários de reunião. As páginas de agendamento só oferecem horários dentro das horas que cada pessoa escolhe, então reuniões 1:1, entrevistas e revisões ficam para a tarde. 3. Limites de reuniões. Limite o número de reuniões que podem ser agendadas em um dia, para que tirar as reuniões da manhã não sobrecarregue a tarde. Vale o esforço. Em “DevEx in Action”, um estudo de 2023 publicado na ACM Queue por Nicole Forsgren e colegas, os desenvolvedores que tinham uma parte significativa do tempo reservada para trabalho focado disseram se sentir 50% mais produtivos do que os que não tinham. Quem configura? Cada engenheiro configura o tempo de foco e os horários de reunião na própria agenda. Como líder, o seu papel é combinar as manhãs com a equipe, para que todos protejam os mesmos blocos e as reuniões passem para as mesmas tardes. Na minha visão, o maior ganho é que quem diz não é a regra. Ninguém precisa recusar pessoalmente o convite de um gestor, porque a agenda já recusou com educação, explicando o motivo. Fonte: Forsgren et al., DevEx in Action, ACM Queue, 2023

Experimente Quantas manhãs a sua equipe poderia recuperar? Coloque os dados da sua equipe. Os números abaixo são exemplos, então troque pelos seus. Você vai ver quantas manhãs sem interrupções um engenheiro tem hoje, quantas teria com o tempo de foco e quantas horas de manhã isso protege na equipe toda. As manhãs da sua equipe Números de exemplo, pode mudar Engenheiros na equipe 8 Manhãs por semana com reunião 4 Reuniões em cada uma dessas manhãs 2 Minutos por reunião, incluindo a troca de contexto 45 Manhãs que você protegeria com tempo de foco 3 Manhãs sem interrupções por semana hoje 1 de 5 Com tempo de foco 4 de 5 Manhãs com reuniõesManhãs protegidas Horas de manhã protegidas por trimestre, equipe toda 468 horas Compartilhar meu resultado Quer ver isso na agenda da sua equipe? Solicite uma demonstração Uma manhã conta como protegida quando as reuniões dela passam para a tarde. Horas protegidas = engenheiros × manhãs protegidas × reuniões por manhã × minutos por reunião, dividido por 60, em um trimestre de 13 semanas. O cálculo usa só os números que você informar. Por onde começar? 1. Olhe as agendas da semana passada. Conte as manhãs que cada engenheiro teve sem nenhuma reunião. O checklist do CMI sugere duas semanas, se der. 2. Combine as manhãs de foco. Escolha as mesmas manhãs para a equipe toda e tire delas primeiro as reuniões fixas. 3. Ative as regras. Tempo de foco com recusa automática, horários de reunião à tarde e um limite diário de reuniões. Mesmo uma equipe pequena recupera centenas de horas de manhã ao longo de um trimestre. É o tempo de que os engenheiros dizem mais gostar, investido no trabalho para o qual você os contratou.

Perguntas frequentes Perguntas que os líderes de engenharia fazem O tempo de foco impede que as pessoas marquem reuniões por cima dele? + − Sim, com a recusa automática no modo estrito. Quando um convite entra em conflito com um bloco de tempo de foco, o Time OS recusa o convite e envia a mensagem que você escreveu, então quem enviou sabe o motivo e pode escolher outro horário. Posso definir o tempo de foco para a equipe toda de uma vez? + − Isso não vai só empurrar todas as reuniões para a tarde? + − Com quais agendas o Time OS funciona? + − Qual é a diferença entre tempo de foco e horários de reunião? + − Então, se as manhãs dos seus engenheiros ainda vão embora em dailies, alinhamentos e revisões rápidas, não é só com você. As pesquisas mostram que, na maioria das empresas, as reuniões se acumulam nas mesmas horas. Proteger nem que seja três manhãs por semana é algo que a sua equipe pode combinar já na segunda-feira. Qual manhã você protegeria primeiro? Solicite uma demonstração