Do artigo O tempo de espera é a metade escondida do seu tempo de contratação?

Seu tempo de espera por entrevistas Números de exemplo, pode mudar

Contratações por trimestre 12 Dias da pré-seleção à primeira entrevista 9 Rodadas de entrevistas 3 Dias entre rodadas 6 Se cada espera caísse para (dias) 3 Espera por contratação hoje 21 dias Espera por contratação na sua meta 9 dias Espera que continuaEspera que você elimina Dias de candidato recuperados por trimestre 144 dias

Espera por contratação = dias até a primeira entrevista + (rodadas menos 1) × dias entre rodadas. Conta os dias corridos que um candidato espera, usando só os números que você informar.