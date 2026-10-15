Lembra como eram os dias de escritório antes da pandemia? Eu lembro muito bem! Parece que faz uma eternidade. Eu levava quase 2 horas para ir e outras 2 para voltar, e mesmo sem precisar estar no escritório todo dia, eu queria ir, porque a maioria dos meus colegas também ia. Eu tinha a minha própria mesa, com uma vista linda. Tudo isso agora é uma lembrança distante. Durante os anos da pandemia, só se falava que os escritórios iam acabar e que todo trabalhador do conhecimento ia trabalhar de casa. Nos dias de hoje, vemos cada vez mais gente de volta ao escritório (ou obrigada pela empresa a voltar). Talvez essas pessoas já não fiquem no mesmo escritório grande de antes e precisem ir só alguns dias por semana, e não a semana inteira. Esteja você no time da “volta ao escritório” ou não, gerenciar a presença diária continua sendo um desafio para a liderança de operações: é preciso garantir mesas para todos e o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança. Passar de dias de escritório lotado para dias às moscas pode ser difícil de acompanhar. Se você cuida de operações ou da gestão do escritório, vê o mesmo padrão em todo relatório de acesso. O meio da semana lotado, a segunda tranquila e a sexta vazia. Quero mostrar o impacto disso no resultado financeiro e, mais importante, como dá para coordenar tudo isso melhor. A seguir: o que os sensores de escritório mostram sobre a semana, quanto custa uma semana desequilibrada, três hábitos do CMI que ajudam equipes híbridas a se coordenar e onde o Time OS se encaixa.

O problema Por que todo mundo vai ao escritório nos mesmos dias? Principalmente por hábito, e pela vontade de encontrar os colegas. A XY Sense mede o uso dos escritórios com sensores em cerca de 63.000 espaços de trabalho em nove países. No primeiro trimestre de 2026, a terça chegou a 52% de ocupação, a quarta a 51% e a quinta a 47%, enquanto a sexta ficou em 30%. Ocupação dos escritórios por dia da semana, primeiro trimestre de 2026 Dias mais cheios Outros dias 41% 52% 51% 47% 30% Seg Ter Qua Qui Sex 22 pontosde diferença entre terça e sexta 73%das organizações ficam no limite da capacidade nos dias de pico (CBRE) Fonte: XY Sense, Workplace Utilization Index, quarto trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026. Dados de sensores de cerca de 63.000 espaços de trabalho em nove países. O número de quinta-feira foi lido no gráfico por dia da semana da XY Sense. A terça foi o dia mais cheio e a sexta, o mais tranquilo, em cada um dos quatro trimestres entre o segundo de 2025 e o primeiro de 2026. Os líderes do setor imobiliário sentem o mesmo aperto. Na Americas Office Occupier Sentiment Survey 2025 da CBRE, com mais de 180 líderes do setor imobiliário corporativo, 73% disseram que o escritório fica praticamente no limite da capacidade nos dias de maior presença, enquanto 66% relataram espaços com menos de 60% de ocupação, em média. O que mais me chama a atenção é que os dois problemas acontecem no mesmo prédio. Na terça, as equipes não encontram mesa, e na sexta as luzes ficam acesas para meia dúzia de pessoas. Mesmo espaço, mesmas pessoas. A única coisa que muda é o dia que cada um escolhe. Fontes: XY Sense, Workplace Utilization Index, quarto trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey

O custo Quanto custa uma semana desequilibrada? O dia no escritório perde o sentido. No Global Workplace and Occupancy Insights 2026 da CBRE, colaborar com os colegas foi o principal motivo para ir ao escritório, citado por 68% dos participantes. Quando as equipes escolhem os dias sem se coordenar, as pessoas encaram o trajeto e descobrem que os colegas que queriam ver estão em casa. Só impor dias presenciais não resolve. O Global Occupancy Planning Benchmark 2026 da JLL, que cobre 84 organizações e 716 milhões de pés quadrados, mostrou que 62% agora exigem um número fixo de dias no escritório, contra 49% em 2024 e em 2025. Um número obrigatório de dias diz com que frequência as pessoas vão. Não diz em quais dias, nem com quem. 68%dos participantes vão ao escritório principalmente para colaborar com os colegas (CBRE) 62%das organizações exigem dias fixos no escritório, contra 49% antes (JLL) Na minha visão, este é antes de tudo um problema de coordenação. Dá para adicionar mesas para a terça ou cortar andares para a sexta, mas a solução mais barata é ajudar cada equipe a combinar quando vai estar junta. Fontes: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026

Um modelo simples Quais hábitos ajudam uma equipe híbrida a se coordenar? O workshop de liderança humana do Chartered Management Institute traz nove dicas para equipes remotas e híbridas. Três delas falam de coordenação, e cada uma corresponde a uma configuração do Time OS. Escolha um hábito para ver como. Hábito 1 Deixe as agendas transparentes Todo mundo vê quem está onde Hábito 2 Esteja disponível Tempo reservado para a equipe Hábito 3 Compartilhe seus limites Horários com que as pessoas podem contar O que o CMI sugere Mantenha as agendas visíveis e avise a equipe quando estiver fora do escritório ou com um cliente, para que ninguém precise planejar no chute. O que ajuda no Time OS Fora do escritório com recusa automática. Marque uma vez os dias em que vai estar fora, e os convites que caírem nesses dias são recusados com a sua mensagem.

Find Time. Veja quando os colegas estão livres e escolha o primeiro horário que funciona para todos. Team e Enterprise As equipes que vejo fazendo o trabalho híbrido dar certo têm uma coisa em comum. Elas combinaram, abertamente, quando vão estar juntas, e mantêm as agendas fiéis a esse combinado. Fonte: CMI, Human leadership: Facilitator notes (workshop)

Como o Time OS ajuda Como as equipes combinam os seus dias presenciais? Com uma votação rápida e algumas configurações que cada pessoa define uma vez só. 1. Uma enquete de grupo para os dias no escritório. Ofereça os dias que são realistas e deixe a equipe votar. Repita a cada trimestre. Ninguém precisa de conta para votar. 2. Marque o trabalho presencial para esses dias. Workshops, revisões e reuniões 1:1 ficam para os dias combinados, com uma página de agendamento ou com o Find Time (planos Team e Enterprise). 3. Mantenha as agendas fiéis à realidade. Fora do escritório com recusa automática para os dias de ausência, e horários de reunião para que os agendamentos caiam quando as pessoas estão realmente disponíveis. O Time OS gerencia mesas ou salas? Não. O Time OS cuida do tempo das pessoas: ajuda a equipe a combinar quando estar junta e a agendar as reuniões certas para esses dias. A reserva de mesas e salas continua com as suas ferramentas de gestão do escritório. Para mim, a enquete é o passo mais simples. Dez segundos de votação substituem semanas de achismo, e a decisão fica com a equipe.

O lado humano Afinal, por que vamos ao escritório? Também é importante lembrar por que vamos ao escritório, para começo de conversa: para nos conectar com os colegas no nível humano. O happy hour depois do expediente, as risadas na hora do almoço, as conversas espontâneas no cafezinho que podem virar um projeto empolgante. Tudo isso é intangível quando se medem KPIs e ROI, mas pode ser decisivo para a harmonia no escritório e para a satisfação dos funcionários. Então, termino dizendo: não se esqueça de organizar dias no escritório em que a empresa inteira possa estar no mesmo lugar. Isso é importante para criar um senso de pertencimento. E, claro, você pode usar o Time OS para organizar esses grupos grandes.

Perguntas frequentes Perguntas que os gestores de escritório fazem O Time OS mostra a ocupação do escritório? + − Não. O Time OS não acompanha mesas, salas nem dados de crachá. Ele ajuda as equipes a combinar os dias no escritório com uma enquete de grupo e a planejar as reuniões em torno deles. As pessoas precisam de uma conta Doodle para votar nos dias no escritório? + − Posso ver quando os colegas de uma equipe inteira estão livres? + − Como funciona o modo fora do escritório com recusa automática? + − Com quais agendas o Time OS funciona? + − Se o seu escritório lota na terça e fica tranquilo na sexta, você está vendo o mesmo que a maioria dos escritórios. Combinar os dias de cada equipe, abertamente e em um só lugar, é uma pequena mudança que faz cada dia no escritório valer o trajeto. Para qual equipe você enviaria a enquete primeiro? Solicite uma demonstração