Terça lotada, sexta vazia.Uma coordenação mais inteligente pode equilibrar a sua semana no escritório?
Os escritórios ficam sem mesas no meio da semana e passam o resto do tempo meio vazios. Veja o que os dados mostram e como cada equipe pode combinar os seus dias presenciais em uma votação rápida.
Lembra como eram os dias de escritório antes da pandemia? Eu lembro muito bem! Parece que faz uma eternidade. Eu levava quase 2 horas para ir e outras 2 para voltar, e mesmo sem precisar estar no escritório todo dia, eu queria ir, porque a maioria dos meus colegas também ia. Eu tinha a minha própria mesa, com uma vista linda. Tudo isso agora é uma lembrança distante. Durante os anos da pandemia, só se falava que os escritórios iam acabar e que todo trabalhador do conhecimento ia trabalhar de casa.
Nos dias de hoje, vemos cada vez mais gente de volta ao escritório (ou obrigada pela empresa a voltar). Talvez essas pessoas já não fiquem no mesmo escritório grande de antes e precisem ir só alguns dias por semana, e não a semana inteira. Esteja você no time da “volta ao escritório” ou não, gerenciar a presença diária continua sendo um desafio para a liderança de operações: é preciso garantir mesas para todos e o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança.
Passar de dias de escritório lotado para dias às moscas pode ser difícil de acompanhar. Se você cuida de operações ou da gestão do escritório, vê o mesmo padrão em todo relatório de acesso. O meio da semana lotado, a segunda tranquila e a sexta vazia. Quero mostrar o impacto disso no resultado financeiro e, mais importante, como dá para coordenar tudo isso melhor.
A seguir: o que os sensores de escritório mostram sobre a semana, quanto custa uma semana desequilibrada, três hábitos do CMI que ajudam equipes híbridas a se coordenar e onde o Time OS se encaixa.
O problema
Por que todo mundo vai ao escritório nos mesmos dias?
Principalmente por hábito, e pela vontade de encontrar os colegas. A XY Sense mede o uso dos escritórios com sensores em cerca de 63.000 espaços de trabalho em nove países. No primeiro trimestre de 2026, a terça chegou a 52% de ocupação, a quarta a 51% e a quinta a 47%, enquanto a sexta ficou em 30%.
A terça foi o dia mais cheio e a sexta, o mais tranquilo, em cada um dos quatro trimestres entre o segundo de 2025 e o primeiro de 2026.
Os líderes do setor imobiliário sentem o mesmo aperto. Na Americas Office Occupier Sentiment Survey 2025 da CBRE, com mais de 180 líderes do setor imobiliário corporativo, 73% disseram que o escritório fica praticamente no limite da capacidade nos dias de maior presença, enquanto 66% relataram espaços com menos de 60% de ocupação, em média.
O que mais me chama a atenção é que os dois problemas acontecem no mesmo prédio. Na terça, as equipes não encontram mesa, e na sexta as luzes ficam acesas para meia dúzia de pessoas. Mesmo espaço, mesmas pessoas. A única coisa que muda é o dia que cada um escolhe.
Fontes: XY Sense, Workplace Utilization Index, quarto trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey
O custo
Quanto custa uma semana desequilibrada?
O dia no escritório perde o sentido. No Global Workplace and Occupancy Insights 2026 da CBRE, colaborar com os colegas foi o principal motivo para ir ao escritório, citado por 68% dos participantes. Quando as equipes escolhem os dias sem se coordenar, as pessoas encaram o trajeto e descobrem que os colegas que queriam ver estão em casa.
Só impor dias presenciais não resolve. O Global Occupancy Planning Benchmark 2026 da JLL, que cobre 84 organizações e 716 milhões de pés quadrados, mostrou que 62% agora exigem um número fixo de dias no escritório, contra 49% em 2024 e em 2025. Um número obrigatório de dias diz com que frequência as pessoas vão. Não diz em quais dias, nem com quem.
Na minha visão, este é antes de tudo um problema de coordenação. Dá para adicionar mesas para a terça ou cortar andares para a sexta, mas a solução mais barata é ajudar cada equipe a combinar quando vai estar junta.
Fontes: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026
Um modelo simples
Quais hábitos ajudam uma equipe híbrida a se coordenar?
O workshop de liderança humana do Chartered Management Institute traz nove dicas para equipes remotas e híbridas. Três delas falam de coordenação, e cada uma corresponde a uma configuração do Time OS. Escolha um hábito para ver como.
O que o CMI sugere
Mantenha as agendas visíveis e avise a equipe quando estiver fora do escritório ou com um cliente, para que ninguém precise planejar no chute.
O que ajuda no Time OS
- Fora do escritório com recusa automática. Marque uma vez os dias em que vai estar fora, e os convites que caírem nesses dias são recusados com a sua mensagem.
- Find Time. Veja quando os colegas estão livres e escolha o primeiro horário que funciona para todos.Team e Enterprise
As equipes que vejo fazendo o trabalho híbrido dar certo têm uma coisa em comum. Elas combinaram, abertamente, quando vão estar juntas, e mantêm as agendas fiéis a esse combinado.
Como o Time OS ajuda
Como as equipes combinam os seus dias presenciais?
Com uma votação rápida e algumas configurações que cada pessoa define uma vez só.
- Uma enquete de grupo para os dias no escritório. Ofereça os dias que são realistas e deixe a equipe votar. Repita a cada trimestre. Ninguém precisa de conta para votar.
- Marque o trabalho presencial para esses dias. Workshops, revisões e reuniões 1:1 ficam para os dias combinados, com uma página de agendamento ou com o Find Time (planos Team e Enterprise).
- Mantenha as agendas fiéis à realidade. Fora do escritório com recusa automática para os dias de ausência, e horários de reunião para que os agendamentos caiam quando as pessoas estão realmente disponíveis.
O Time OS gerencia mesas ou salas?
Não. O Time OS cuida do tempo das pessoas: ajuda a equipe a combinar quando estar junta e a agendar as reuniões certas para esses dias. A reserva de mesas e salas continua com as suas ferramentas de gestão do escritório.
Para mim, a enquete é o passo mais simples. Dez segundos de votação substituem semanas de achismo, e a decisão fica com a equipe.
O lado humano
Afinal, por que vamos ao escritório?
Também é importante lembrar por que vamos ao escritório, para começo de conversa: para nos conectar com os colegas no nível humano. O happy hour depois do expediente, as risadas na hora do almoço, as conversas espontâneas no cafezinho que podem virar um projeto empolgante. Tudo isso é intangível quando se medem KPIs e ROI, mas pode ser decisivo para a harmonia no escritório e para a satisfação dos funcionários.
Então, termino dizendo: não se esqueça de organizar dias no escritório em que a empresa inteira possa estar no mesmo lugar. Isso é importante para criar um senso de pertencimento. E, claro, você pode usar o Time OS para organizar esses grupos grandes.
Perguntas frequentes
Perguntas que os gestores de escritório fazem
Não. O Time OS não acompanha mesas, salas nem dados de crachá. Ele ajuda as equipes a combinar os dias no escritório com uma enquete de grupo e a planejar as reuniões em torno deles.
Se o seu escritório lota na terça e fica tranquilo na sexta, você está vendo o mesmo que a maioria dos escritórios. Combinar os dias de cada equipe, abertamente e em um só lugar, é uma pequena mudança que faz cada dia no escritório valer o trajeto.
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Fontes
- 1.XY Sense, Workplace Utilization Index, quarto trimestre de 2025 e primeiro trimestre de 2026. Dados de sensores de cerca de 63.000 espaços de trabalho e mais de 200 bilhões de pontos de dados em nove países
- 2.CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey. Pesquisa com mais de 180 líderes do setor imobiliário corporativo dos EUA, Canadá e América Latina, segundo trimestre de 2025
- 3.CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights. Benchmarking de clientes e pesquisas de percepção que cobrem cerca de 303 milhões de pés quadrados
- 4.JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026. 84 organizações, 716 milhões de pés quadrados
- 5.Chartered Management Institute, Human leadership: Facilitator notes (workshop)
A XY Sense informa no texto os números de segunda, terça, quarta e sexta do primeiro trimestre de 2026; o de quinta foi lido no gráfico por dia da semana. Todas as fontes são pesquisas sobre ambientes de trabalho e mercado imobiliário.
Faça cada dia no escritório valer a pena.
Veja como enquetes de grupo, o Find Time e as configurações de fora do escritório ajudam as equipes a combinar quando vão estar juntas. Mostramos tudo em uma agenda real.