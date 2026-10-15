Ti ricordi le giornate in ufficio prima del Covid? Io sì, eccome! Sembra passata una vita. Ogni giorno facevo quasi 2 ore di viaggio all’andata e altrettante al ritorno, e anche se non dovevo essere in ufficio tutti i giorni, ci andavo volentieri, perché ci andava anche la maggior parte dei miei colleghi. Avevo una scrivania tutta mia con una vista bellissima. Ora è tutto un lontano ricordo. Negli anni del Covid non si parlava d’altro: gli uffici sarebbero spariti e tutti i lavoratori della conoscenza avrebbero lavorato da casa.

Oggi vediamo sempre più persone tornare in ufficio (o costrette a farlo dal datore di lavoro). Magari non lavorano più nella stessa grande sede di prima, e forse devono venire solo qualche giorno a settimana invece che tutta la settimana. Che tu sia a favore del ritorno in ufficio o no, per i responsabili delle operations gestire le presenze ogni giorno resta una sfida. Bisogna avere postazioni per tutti e far rispettare le norme di salute e sicurezza.

Passare da giornate affollate a giornate deserte non è facile da gestire. Se ti occupi di operations o di gestione degli spazi di lavoro, vedi lo stesso schema in ogni report dei badge. Il centro della settimana pieno, il lunedì tranquillo e il venerdì vuoto. Voglio analizzare l’impatto che tutto questo ha sui conti, ma soprattutto i modi per coordinarsi meglio.

Qui sotto trovi cosa rivelano i sensori sulla settimana in ufficio, quanto costa una settimana squilibrata, tre abitudini del CMI che aiutano i team ibridi a coordinarsi, e quale ruolo ha Time OS.