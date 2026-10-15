Dienstags ist das Büro voll, freitags leer.Bringt klügere Abstimmung deine Bürowoche ins Lot?
In der Wochenmitte fehlen im Büro Schreibtische, den Rest der Woche steht es halb leer. Hier liest du, was die Daten zeigen und wie sich jedes Team mit einer kurzen Abstimmung auf seine Bürotage einigt.
Erinnerst du dich an Bürotage vor Corona? Ich jedenfalls schon! Das kommt mir heute wie eine Ewigkeit vor. Mein Arbeitsweg dauerte fast 2 Stunden pro Strecke. Ich musste nicht jeden Tag ins Büro, wollte aber trotzdem hin, weil die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen auch da waren. Ich hatte einen festen Schreibtisch mit herrlicher Aussicht. All das ist heute nur noch eine ferne Erinnerung. In den Corona-Jahren hieß es überall, Büros würde es bald nicht mehr geben und alle Wissensarbeitenden würden nur noch im Homeoffice arbeiten.
Spulen wir vor ins Heute: Es sind wieder mehr Menschen im Büro (oder sie müssen es sein, weil ihr Arbeitgeber es verlangt). Vielleicht arbeiten sie nicht mehr auf derselben großen Bürofläche wie früher und müssen nur noch an ein paar Tagen pro Woche kommen statt die ganze Woche. Ob du nun zum Lager „Zurück ins Büro“ gehörst oder nicht: Für die Verantwortlichen im Bereich Operations bleibt es eine Herausforderung, die tägliche Anwesenheit zu steuern. Sie müssen dafür sorgen, dass genug Schreibtische für alle da sind und die Vorgaben zu Gesundheit und Arbeitssicherheit eingehalten werden.
Der Wechsel zwischen vollen Bürotagen und Tagen, an denen gähnende Leere herrscht, ist schwer im Griff zu behalten. Wenn du für Operations oder das Workplace-Management zuständig bist, siehst du in jeder Auswertung der Zutrittsdaten dasselbe Muster: eine überfüllte Wochenmitte, einen ruhigen Montag und einen leeren Freitag. Ich möchte zeigen, wie sich das auf das Geschäftsergebnis auswirkt, vor allem aber, wie es sich besser koordinieren lässt.
Weiter unten liest du, was Bürosensoren über die Woche verraten und was die ungleichmäßige Woche kostet, findest drei Gewohnheiten des CMI, die hybriden Teams bei der Abstimmung helfen, und siehst, wo Time OS ins Spiel kommt.
Das Problem
Warum kommen alle an denselben Tagen ins Büro?
Meist aus Gewohnheit und in der Hoffnung, Kolleginnen und Kollegen zu treffen. XY Sense misst die Büronutzung mit Sensoren an rund 63.000 Arbeitsplätzen in neun Ländern. Im ersten Quartal 2026 erreichte der Dienstag eine Auslastung von 52%, der Mittwoch 51% und der Donnerstag 47%. Der Freitag lag bei 30%.
In allen vier Quartalen von Q2 2025 bis Q1 2026 war der Dienstag der vollste Tag und der Freitag der ruhigste.
Immobilienverantwortliche erleben denselben Engpass. Im Americas Office Occupier Sentiment Survey 2025 von CBRE, einer Umfrage unter mehr als 180 Verantwortlichen für Unternehmensimmobilien, gaben 73% an, dass ihr Büro an Tagen mit der höchsten Anwesenheit praktisch voll ausgelastet ist. Gleichzeitig meldeten 66% Flächen, die im Durchschnitt zu weniger als 60% genutzt werden.
Mir fällt auf, dass beide Probleme im selben Gebäude auftreten. Am Dienstag finden Teams keinen Schreibtisch, und am Freitag brennt das Licht für eine Handvoll Leute. Gleiche Fläche, gleiche Menschen. Das Einzige, was sich verschiebt, ist der Tag, den jede Person wählt.
Quellen: XY Sense, Workplace Utilization Index, Q4 2025 und Q1 2026 · CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey
Die Kosten
Was kostet eine ungleichmäßige Woche?
Der eigentliche Sinn des Bürotags geht verloren. In den Global Workplace and Occupancy Insights 2026 von CBRE war die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der wichtigste Grund, ins Büro zu kommen. 68% der Befragten nannten ihn. Wenn Teams ihre Tage ohne Absprache wählen, pendeln Leute ins Büro und merken dann, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sie treffen wollten, zu Hause sind.
Vorgaben allein lösen das nicht. Der Global Occupancy Planning Benchmark 2026 von JLL umfasst 84 Organisationen und 716 Millionen Quadratfuß. Laut der Studie schreiben inzwischen 62% eine feste Zahl von Bürotagen vor, nach 49% in den Jahren 2024 und 2025. Eine vorgeschriebene Zahl von Tagen sagt, wie oft die Leute kommen. Sie sagt nicht, an welchen Tagen oder mit wem.
Für mich ist das in erster Linie ein Abstimmungsproblem. Du kannst für Dienstag Schreibtische dazustellen oder für Freitag Etagen aufgeben. Günstiger ist es aber, jedem Team zu helfen, sich darauf zu einigen, wann es zusammen ist.
Quellen: CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights · JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026
Ein einfaches Modell
Welche Gewohnheiten helfen einem hybriden Team bei der Abstimmung?
Der Workshop „Human leadership“ des Chartered Management Institute enthält neun Tipps für Remote- und Hybridteams. Drei davon drehen sich um Abstimmung, und zu jedem passt eine Einstellung in Time OS. Wähle eine Gewohnheit und sieh, wie.
Was das CMI empfiehlt
Halte deinen Kalender sichtbar und sag dem Team, wann du nicht im Büro oder bei einem Kunden bist, damit niemand auf Vermutungen hin plant.
Was in Time OS hilft
- Abwesenheit mit automatischer Ablehnung. Trag die Tage, an denen du weg bist, einmal ein. Einladungen für diese Tage werden dann mit deiner Nachricht abgelehnt.
- Find Time. Sieh, wann Kolleginnen und Kollegen frei sind, und wähle den ersten Termin, der für alle passt.Team und Enterprise
Die Teams, bei denen hybrides Arbeiten gut klappt, haben eines gemeinsam. Sie haben offen vereinbart, wann sie zusammen sind, und ihre Kalender zeigen das auch ehrlich.
So hilft Time OS
Wie einigen sich Teams auf ihre Bürotage?
Mit einer kurzen Abstimmung und ein paar Einstellungen, die jede Person einmal festlegt.
- Eine Gruppenumfrage für die Bürotage. Biete die Tage an, die realistisch sind, und lass das Team abstimmen. Wiederhole das jedes Quartal. Zum Abstimmen braucht niemand ein Konto.
- Leg die Arbeit vor Ort auf diese Tage. Workshops, Reviews und 1:1-Termine kommen auf die vereinbarten Tage, per Buchungsseite oder mit Find Time (Pläne Team und Enterprise).
- Sorg für ehrliche Kalender. Abwesenheit mit automatischer Ablehnung für die Tage, an denen jemand weg ist, und Meeting-Zeiten, damit Buchungen dann landen, wenn die Leute wirklich verfügbar sind.
Verwaltet Time OS Schreibtische oder Räume?
Nein. Time OS kümmert sich um die Zeit der Menschen: Es hilft einem Team, sich darauf zu einigen, wann es zusammen ist, und für diese Tage die richtigen Meetings zu buchen. Für Schreibtische und Räume nutzt du weiter deine bisherigen Buchungstools.
Für mich ist die Umfrage hier der einfachste Schritt. Zehn Sekunden Abstimmen ersetzen wochenlanges Rätselraten, und die Entscheidung liegt beim Team.
Die menschliche Seite
Warum gehen wir überhaupt ins Büro?
Wichtig ist auch, sich daran zu erinnern, warum wir überhaupt ins Büro gehen: um mit Kolleginnen und Kollegen auf menschlicher Ebene in Kontakt zu kommen. Das Feierabendbier, das gemeinsame Lachen in der Mittagspause, der spontane Plausch an der Kaffeemaschine, aus dem vielleicht ein spannendes Projekt wird. In KPIs und ROI lässt sich all das kaum messen, es kann aber entscheidend sein für ein gutes Miteinander im Büro und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Deshalb zum Schluss noch ein Gedanke: Vergiss nicht, Bürotage zu organisieren, an denen das ganze Unternehmen am selben Ort ist. Sie sind ein wichtiger Teil des Gefühls, dazuzugehören. Und natürlich kannst du Time OS nutzen, um auch so große Gruppen zu planen.
FAQ
Fragen, die Workplace-Verantwortliche stellen
Nein. Time OS erfasst keine Schreibtische, Räume oder Zutrittsdaten. Es hilft Teams, sich mit einer Gruppenumfrage auf ihre Bürotage zu einigen und Meetings passend dazu zu planen.
Wenn dein Büro also dienstags voll ist und freitags ruhig: Damit bist du nicht allein, so sieht es in den meisten Büros aus. Dass sich jedes Team offen und an einem Ort auf seine Tage einigt, ist eine kleine Änderung. Mit ihr ist jeder Bürotag den Arbeitsweg wert.
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Quellen
- 1.XY Sense, Workplace Utilization Index, Q4 2025 und Q1 2026. Sensordaten von rund 63.000 Arbeitsplätzen und mehr als 200 Milliarden Datenpunkten in neun Ländern
- 2.CBRE, 2025 Americas Office Occupier Sentiment Survey. Umfrage unter mehr als 180 Verantwortlichen für Unternehmensimmobilien in den USA, Kanada und Lateinamerika, Q2 2025
- 3.CBRE, 2026 Global Workplace and Occupancy Insights. Benchmarking und Stimmungsumfragen bei Kunden, die zusammen rund 303 Millionen Quadratfuß abdecken
- 4.JLL, Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026. 84 Organisationen, 716 Millionen Quadratfuß
- 5.Chartered Management Institute, Human leadership: Facilitator notes (Workshop)
XY Sense nennt die Werte für Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag im ersten Quartal 2026 im Text. Der Wert für Donnerstag ist aus dem Wochentagsdiagramm abgelesen. Alle Quellen sind Studien zu Arbeitsplätzen und Immobilien.
Sorg dafür, dass sich jeder Bürotag lohnt.
Sieh, wie Gruppenumfragen, Find Time und Abwesenheitseinstellungen Teams helfen, sich darauf zu einigen, wann sie zusammen sind. Wir zeigen es dir an einem echten Kalender.