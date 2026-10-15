Erinnerst du dich an Bürotage vor Corona? Ich jedenfalls schon! Das kommt mir heute wie eine Ewigkeit vor. Mein Arbeitsweg dauerte fast 2 Stunden pro Strecke. Ich musste nicht jeden Tag ins Büro, wollte aber trotzdem hin, weil die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen auch da waren. Ich hatte einen festen Schreibtisch mit herrlicher Aussicht. All das ist heute nur noch eine ferne Erinnerung. In den Corona-Jahren hieß es überall, Büros würde es bald nicht mehr geben und alle Wissensarbeitenden würden nur noch im Homeoffice arbeiten.

Spulen wir vor ins Heute: Es sind wieder mehr Menschen im Büro (oder sie müssen es sein, weil ihr Arbeitgeber es verlangt). Vielleicht arbeiten sie nicht mehr auf derselben großen Bürofläche wie früher und müssen nur noch an ein paar Tagen pro Woche kommen statt die ganze Woche. Ob du nun zum Lager „Zurück ins Büro“ gehörst oder nicht: Für die Verantwortlichen im Bereich Operations bleibt es eine Herausforderung, die tägliche Anwesenheit zu steuern. Sie müssen dafür sorgen, dass genug Schreibtische für alle da sind und die Vorgaben zu Gesundheit und Arbeitssicherheit eingehalten werden.

Der Wechsel zwischen vollen Bürotagen und Tagen, an denen gähnende Leere herrscht, ist schwer im Griff zu behalten. Wenn du für Operations oder das Workplace-Management zuständig bist, siehst du in jeder Auswertung der Zutrittsdaten dasselbe Muster: eine überfüllte Wochenmitte, einen ruhigen Montag und einen leeren Freitag. Ich möchte zeigen, wie sich das auf das Geschäftsergebnis auswirkt, vor allem aber, wie es sich besser koordinieren lässt.

Weiter unten liest du, was Bürosensoren über die Woche verraten und was die ungleichmäßige Woche kostet, findest drei Gewohnheiten des CMI, die hybriden Teams bei der Abstimmung helfen, und siehst, wo Time OS ins Spiel kommt.