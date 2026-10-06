Head of Product Marketing

Chirag ist Head of Product Marketing bei Doodle. Seit mehr als 15 Jahren verantwortet er die Go-to-Market-Strategie von Cloud- und Enterprise-SaaS-Unternehmen.

Bei Doodle schreibt er die Data Storys: auf Studien gestützte Beiträge darüber, wo die Zeit von Teams bleibt, viele davon mit einem Rechner, mit dem man die Zahlen für die eigene Woche durchrechnen kann.