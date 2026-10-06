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Head of Product Marketing

Chirag Harendra

Chirag ist Head of Product Marketing bei Doodle. Seit mehr als 15 Jahren verantwortet er die Go-to-Market-Strategie von Cloud- und Enterprise-SaaS-Unternehmen.

Bei Doodle schreibt er die Data Storys: auf Studien gestützte Beiträge darüber, wo die Zeit von Teams bleibt, viele davon mit einem Rechner, mit dem man die Zahlen für die eigene Woche durchrechnen kann.

Data story author, Chirag Harendra

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